Egan Bernal se entrena con la camiseta de campeón colombiano tras la fractura de clavícula

El ciclista colombiano Egan Bernal sigue avanzando en su proceso de recuperación luego de la grave caída que sufrió el lunes de la semana pasada durante la Clásica Jaén Paraíso Interior en España.

Según información disponible, tras el accidente Bernal fue trasladado al Hospital San Juan de la Cruz, donde los médicos confirmaron una fractura en la clavícula.

A pesar del diagnóstico, esta semana surgieron especulaciones sobre su regreso a los entrenamientos.

El fotógrafo Jean-François Ottonello compartió una imagen a principios de semana, en la que se observa al ciclista entrenando en una carretera del sur de Francia el domingo anterior, tan solo seis días después del incidente.

En la foto no se observa a Bernal utilizando cabestrillo ni vendaje, lo que sugiere una rápidas recuperación. Posteriormente, otra fotografía similar fue publicada por Nicolas Mabyle, de DV-Directvel.

El ciclista de 28 años aprovechó sus redes sociales para compartir este jueves una foto en la que se le ve portando la camiseta de campeón de los Campeonatos Nacionales de Ruta en Colombia, lo que reforzó las buenas noticias sobre su estado físico y su pronta recuperación.

Este avance de Bernal, uno de los ciclistas más destacados de Colombia, genera optimismo en su entorno, dado que su caída había dejado en suspenso su futuro inmediato en las competiciones. Los usuarios en redes sociales dejaron su mensaje a Egan tras la publicación:

Así fue la caída de Egan Bernal en la Clásica Jaén Paraíso Interior

El inicio de temporada de Egan Bernal había sido prometedor, con destacadas actuaciones que lo colocaban como uno de los favoritos al podio de la Clásica Jaén Paraíso Interior. El ciclista colombiano, quien había llegado al evento como uno de los líderes del INEOS Grenadiers, estaba mostrando un rendimiento sobresaliente, respondiendo a varios ataques y cerrando huecos en dos ocasiones. Esto lo ponía en una posición estratégica para luchar por los primeros lugares de la competición.

Sin embargo, a pocos kilómetros del final, Bernal sufrió un desafortunado percance. En la persecución de Isaac del Toro (UAE Team Emirates), quien había lanzado un ataque en los últimos tramos de la carrera, el colombiano perdió el control de su bicicleta en un complicado descenso. En medio de la velocidad y la tensión del tramo, Bernal se fue al suelo, lo que le provocó varios raspones y una fractura en la clavícula.

Tras la caída, el INEOS Grenadiers emitió un comunicado confirmando que a Bernal se le diagnosticó una fractura de clavícula y que el ciclista permanecería bajo el cuidado del equipo médico de la escuadra británica. Además, se estableció un plan de recuperación integral para apoyar su regreso a los entrenamientos y las competiciones.

Pese a la lesión, Bernal se mostró optimista en su declaración después de recibir el alta hospitalaria: “Estaba realmente feliz de comenzar a competir nuevamente en Europa, especialmente con mi nueva camiseta de Colombia y también comenzando con una victoria de Kwiato“.

El colombiano destacó la buena forma que mostró durante la carrera: “La forma en que corrimos fue genial y fue realmente agradable ser parte de un equipo fuerte. Me sentí muy fuerte y obviamente estoy triste por haberme caído, pero al mismo tiempo, la forma en que me sentí durante la carrera me dio mucha confianza y motivación para seguir trabajando duro. La temporada es muy larga”.

Bernal, quien había demostrado estar en buena forma en las tres primeras carreras de la temporada, expresó su determinación: “Me he sentido muy bien en las tres carreras que he hecho, así que solo queda seguir trabajando y espero estar de vuelta pronto”.

A pesar del revés sufrido, su actitud positiva y sus avances en la recuperación generan confianza en su entorno y en los aficionados colombianos, que esperan verlo nuevamente en acción en breve.