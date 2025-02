Alberto Gamero y Santa Fe: esta es la situación entre el equipo rojo y la posibilidad del extécnico de Millonarios

Alberto Gamero es uno de los candidatos para dirigir a Santa Fe, dos meses después de dejar a Millonarios - crédito Reuters

Independiente Santa Fe completó su primer día sin un técnico en propiedad, luego del despido de Pablo Peirano por malos resultados al inicio de la temporada 2025, cuya principal razón fue la eliminación en la Copa Libertadores ante Deportes Iquique de Chile, por la segunda fase previa.

Uno de los candidatos es Alberto Gamero, que en las últimas horas tomó mucha fuerza al encontrarse libre y ser cercano a Eduardo Méndez, presidente del club que hace años desea contratarlo, una oportunidad que finalmente se le presentaría en 2025 tras su paso por Millonarios.

Mientras tanto, Francisco López y Róbinson Zapata están al mando de Santa Fe para el encuentro frente a Envigado en el Polideportivo Sur, el viernes 28 de febrero, en el inicio de la séptima fecha de la Liga BetPlay, que se convirtió en su principal objetivo para la temporada 2025.

“Gamero es buen amigo mío”

De manera inesperada terminó el ciclo de Pablo Peirano, un entrenador que era muy cercano al club por ser el asistente técnico de Gerardo Pelusso entre 2015 y 2016, así que tenía ese estilo de juego reconocido en el club: saber defender, atacar rápido y el juego aéreo.

Luego de su salida, empezó el rumor de que Alberto Gamero era candidato en Santa Fe, algo por lo que Eduardo Méndez, en charla con el programa La Polémica de Caracol Radio, explicó sobre qué ha pasado con el timonel samario, tres veces campeón de la Liga BetPlay y reconocido por sus largos procesos.

Alberto Gamero podría ser otro de los técnicos que dirigieron a Millonarios y Santa Fe - crédito Vizzor/Colprensa/Millonarios/SantaFe

“Gamero es buen amigo mío, lo conozco hace muchos años. Era el técnico para Santa Fe hace un par de temporadas, pero él me recomendó a Harold Rivera. Luego él llegó a Millonarios”, dijo el presidente de los Cardenales, sobre el timonel tolimense que estuvo entre 2019 y 2021, saliendo subcampeón en 2020.

Eduardo Méndez dejó claro que, por el momento, no tiene contactos con Alberto Gamero: “Es de momentos, en esa época era un técnico que fácilmente habíamos arreglado, pero hoy no sé cuánto cuesta. Primero hay que delinear cuál es el estilo del técnico que requerimos, no podemos dar pasos a la ligera. Hay que analizar el ADN que queremos plasmar”.

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, sigue en la búsqueda de técnico para 2025 - crédito Independiente Santa Fe

De otro lado, el presidente también mencionó otro nombre que fue descartado: “Tengo 100 hojas de vida, pero Lucas González de una vez le digo que no. Él firmó contrato y me dejó abandonado cuando venía con Rivera. Yo soy directo. Hay hojas de vida sobre la mesa y no puedo hablar de candidaturas”.

La denuncia contra Nacional y Santa Fe

Durante la asamblea de Millonarios, el representante del máximo accionista, Gustavo Serpa, argumentó que la eliminación en la final de la Liga BetPlay 2024-II se dio por lo ocurrido en los partidos de Santa Fe y Atlético Nacional, respaldado por los números de la reclasificación.

“Millonarios, 47 puntos de primero, es decir jugando los mismos partidos que Nacional, Tolima, etc. Mejor diferencia de gol, Millonarios con 17. Más goles a favor, primero Nacional y segundo Millonarios, primero Nacional 40, segundo Millonarios 34″, dijo el empresario.

Nacional le ganó los dos partidos a Santa Fe en cuadrangulares de 2024 por 5-0 y 3-0 - crédito Catalina Olaya / Colprensa

Serpa añadió que “esto obedeció a una situación atípica de ocho goles que le hizo Nacional a Santa Fe, bastante raro y extraño. El equipo con menos goles en contra, ojo entre los ocho primeros, Millonarios con 17, le sigue Tolima con 19 y Nacional con 24. Quedamos a un gol de la final en el partido contra Pasto, ya sabemos qué pasó en ese partido”.

Previamente, el periodista Carlos Antonio Vélez se refirió a la misma situación, pues el verde ganó ambos partidos por 5-0 y 3-0: “Nunca creí que, entre Santa Fe y Nacional, así este muy mal uno y muy bien el otro, hay más o menos ocho goles de diferencia que fueron las goleadas que se presentaron en los dos partidos de los cuadrangulares y que terminaron de carambola perjudicando a Millonarios, pues como Santa Fe no tenía nada que ganar, pues entonces que tampoco gané este otro que es mi rival“.