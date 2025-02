Pablo Peirano no va más en Independiente Santa Fe: la decisión se tomó de común acuerdo

Pablo Peirano metió a Santa Fe en la final del torneo Apertura 2024, que perdió ante Bucaramanga - crédito Catalina Olaya/Colprensa

Independiente Santa Fe se quedó sin director técnico. En la tarde del miércoles 26 de febrero de 2025 se confirmó que Pablo Peirano, entrenador uruguayo que había llegado al club para finales de 2023, no seguirá en el banquillo Cardenal tras la eliminación de los bogotanos de la fase previa de la Copa Libertadores.

Luego de entablar una reunión entre los directivos y el cuerpo técnico encabezado por el charrúa, se decidió no dar continuidad al proceso en el que supo llegar a una final de liga en el primer semestre del 2024, así como la fase preliminar del máximo certamen de clubes en Sudamérica.

Y es que desde antes de la sorpresiva eliminación del conjunto Cardenal a manos de Deportes Iquique de Chile, se rumoraba con la posibilidad de que el charrúa, que integró el cuerpo técnico de Gerardo Pelusso en la Copa Sudamericana 2015, abandonara el club en caso de no avanzar de fase, situación que se terminó concretando.

Según trascendió en redes sociales, desde el club bogotano ya están analizando diferentes opciones para asumir la dirección técnica, de cara a lo que serán los torneos nacionales de la temporada 2025.

“[CONFIRMADO] Pablo Peirano dejó de ser el entrenador de Independiente Santa Fe. Su salida se da de común acuerdo tras haber sido eliminado de la Libertadores por Iquique”, comentó el periodista argentino César Luis Merlo.

Frente a ello, es importante recordar que en la mañana del miércoles 26 de febrero, tan solo unas horas después de que se concretó la eliminación de la Copa Libertadores, Juan Pablo Arévalo, uno de los periodistas más cercanos al entorno del cuadro Cardenal, aseguró en sus redes sociales que la práctica posterior al juego contra Deportes Iquique la encabezó el uruguayo, y, en ese momento, no había indicios sobre su posible salida.

“No hubo despedida al grupo o mensaje que haga pensar en su salida: Pablo Peirano realizó hoy con normalidad su práctica Hubo mucho qué decir sobre la eliminación, pero no hubo indicios de posible salida”.

No obstante, el comunicador recalcó que en la misma tarde se llevaría a cabo una reunión entre el cuerpo técnico y las directivas para definir la ya confirmada salida del uruguayo.

Qué dijo Pablo Peirano tras la eliminación de la Copa Libertadores

Al ser indagado sobre su continuidad en el cuadro bogotano, Peirano aseguró " es muy pronto para tomar una decisión. El partido acaba de terminar. Hoy lo que siento, lo que sentimos todos, es un dolor muy grande por la manera de quedar eliminados, así que no me voy a apresurar a tomar una decisión”.

Además, el uruguayo fue claro en que “es un fracaso. El no pasar la fase y quedar afuera de una copa internacional, sí. Fracasamos en no pasar de fase, no hay otra palabra para explicar la situación, es real y hay que aceptarlo”.

Así las cosas, luego de su reciente eliminación en la Copa Libertadores, el equipo bogotano se encuentra bajo presión para mejorar su desempeño en la Liga BetPlay, donde acumula una racha de cinco partidos consecutivos sin conocer la victoria.

Y es que el equipo Cardenal solo ha logrado una victoria en lo que va del año, acompañada de tres empates y una derrota, esta última frente al América de Cali por 2-0.

El próximo desafío para Santa Fe será enfrentarse al Envigado el viernes 28 de febrero por la séptima fecha del torneo Apertura. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Polideportivo Sur, en territorio antioqueño, a las 4:10 p. m.