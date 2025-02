El delantero colombiano Diber Cambindo habló sobre su presente en el fútbol mexicano: ”Me decían loco por decir que quería hacer más de 10 goles en la temporada”

Foto de archivo de Diber Cambindo (27) celebrando tras anotar un gol con Necaxa en la Leagues Cup. Lumen Field, Seattle, Washington, EEUU. 4 de agosto de 2024. CREDITO OBLIGADO USA TODAY/Joe Nicholson

La Liga MX es uno de los principales campeonatos del continente americano, en donde varios futbolistas colombianos buscan protagonismo para entrar en la lista de jugadores llamados a la selección nacional.

Uno de los jugadores más destacados en territorio azteca, además de James Rodríguez, es Diber Cambindo, delantero de Necaxa.

Gol Caracol charló con el futbolista el 25 de febrero de 2025 sobre su presente deportivo, las metas que tiene en la temporada y cómo es su vida en México.

Metas ambiciosas y críticas iniciales

Desde el inicio de la temporada, Cambindo se planteó un objetivo claro: superar los diez goles en el torneo.

Sin embargo, esta meta fue recibida con escepticismo por parte de algunos, quienes consideraron que era una aspiración poco realista.

“Me decían que estaba loco por querer hacer más de 10 goles en la temporada”, confesó el delantero.

A pesar de las críticas, el colombiano ha demostrado que su ambición estaba bien fundamentada, ya que está a solo un gol de alcanzar esa cifra, con varios partidos aún por disputar".

Además, explicó que se planteó una cifra de goles para lograr en el fútbol mexicano.

“Como todo futbolista a principio de temporada, uno siempre tiene sus metas. Y la verdad este año puse la meta alta. Me había planteado hacer entre diez y doce goles, además de unas cuatro asistencias. Y ahora que ya estamos cerca de esa meta, quizá tendré que subir la cuota. Estoy sorprendido por el buen rendimiento que estoy mostrando. La consistencia ha sido clave, y he aprendido a atacar cada detalle, no dejar nada el próximo partido. Antes dejaba pasar cosas, pero ahora me esfuerzo más en cada detalle y eso ha sido fundamental para este buen momento”.

Un inicio complicado y una apuesta por la estabilidad

En la misma charla con el Gol Caracol, Cambindo explicó que los primeros días de la temporada no fueron fáciles. Durante unas tres semanas, aproximadamente, vivió momentos de incertidumbre debido a rumores sobre su posible salida del equipo. Sin embargo, el delantero aseguró que nunca contempló seriamente la idea de cambiar de club, ya que se sentía cómodo en el Necaxa y su familia estaba feliz en Aguascalientes.

Esta estabilidad personal fue clave para que decidiera permanecer en el equipo y enfocarse en su desempeño. El jugador también destacó que su fe y su conexión espiritual han sido fundamentales en este proceso.

“Lo único que hice fue encomendarme a Dios. Estoy muy apegado a él y este ha sido un año de mucha bendición. Claro, al principio estuvo complicado, las primeras semanas, unos 15-20 días, no la pasé bien. No sabía que iba a pasar conmigo, si seguiría en el equipo o me iría a otra liga. Había muchos rumores sobre mi futuro, pero sinceramente no estaba en mi cabeza moverme, porque me sentía a gusto aquí, mi familia está contenta y eso fue la clave para tomar la decisión de quedarme. Hice todo lo posible y al final valió la pena. Hoy se ven los frutos”, explicó.

Estadísticas de Diber Cambindo en la Liga MX

Desde la llegada del oriundo de Guachené, Cauca, el delantero lleva un total de 25 partidos y 9 goles en 1904 minutos. A continuación, estos son los detalles de sus goles en el fútbol azteca:

18 de febrero de 2025: Gol en el Atlas 0-4 Necaxa

21 de febrero de 2025: Gol en el Necaxa 3-1 Mazatlán

14 de febrero de 2025: Gol en el América 2-3 Necaxa

7 de febrero de 2025: Doblete en el Necaxa 3-2 Santos Laguna

28 de enero de 2025: Gol en el Necaxa 1-3 Cruz Azul

25 de enero de 2025: Gol en el Atlético San Luis 0-3 Necaxa

11 de enero de 2025: Gol en el Pumas UNAM 2-1 Necaxa

6 de noviembre de 2024: Gol en el Necaxa 1-1 Pachuca

2 de noviembre de 2024: Doblete en el Pachuca 6-2 Necaxa

13 de julio de 2024: Doblete en el Necaxa 4-1 Puebla