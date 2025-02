Así sería el contrato de Neiser Villarreal en Vasco da Gama: habría un plan tras su salida de Millonarios

Todo parece indicar que Neiser Villarreal será nuevo jugador del Vasco da Gama, uno de los clubes históricos de Brasil - crédito AP

Neiser Villarreal sigue en el ojo del huracán por su decisión de no continuar con Millonarios para la temporada 2025, aprovechando su gran campaña en el Sudamericano Sub-20, para encontrar un nuevo equipo que le brinde minutos y lo convierta en figura internacional.

Al parecer, Vasco da Gama ya tendría listo el contrato para que Neiser lo firme en los próximos días, pues es el equipo que más cerca tiene a la joven estrella y ya se encuentra en negociaciones con los azules para llegar a un acuerdo, que le dejaría mucho dinero a los bogotanos.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel .

De esta manera, el conjunto azul resolvería uno de los problemas que lo aquejaban en las últimas semanas con Villarreal, al que esperaban que renovara su vínculo, porque acaba en noviembre de 2025, pero la decisión del futbolista y de su representante sería salir en la actualidad.

¿Cómo sería el contrato de Neiser?

El goleador del Sudamericano Sub-20, con ocho goles en nueve partidos, se encontraría a un paso de cumplir su sueño de llegar al fútbol internacional, cuyo primer destino sería Vasco da Gama, campeón de la Copa Libertadores 1998 y lleno de historia en Brasil.

Según el medio Meia Hora, Neiser Villarreal contaría con un contrato de cinco años, "apostando por un plan de carrera para intentar convencer al Villarreal. Llegaría para ser una opción para el centrodelantero Vegetti, uno de los jugadores principales de la plantilla".

Neiser Villarreal jugó nueve partidos en el Sudamericano Sub-20 - crédito Federación Colombiana de Fútbol

Por su parte el portal O Dia señaló que Vasco da Gama “intenta convencer a los representantes del deportista de que puede mejorar su valor en el fútbol brasileño antes de dejar Sudamérica”.

“Respecto a Millonarios, Vasco no debería encontrar mucha resistencia. Neyser Villarreal tiene contrato hasta final de temporada, lo que debería hacer que el club colombiano acepte una oferta para no perder al jugador sin fines de lucro, ya que no tiene intención de renovar”, añadió.

Neiser Villarreal tiene contrato con Millonarios hasta noviembre de 2025, el cual se encontraría en problemas para ser renovado por parte del jugador - crédito Millonarios FC

“El deportista más joven en Vasco”

El medio brasileño Ge Globo también detalló cómo sería el trabajo del equipo con la joven figura de la selección Colombia sub-20, afirmando primero que “aunque los fichajes de Benjamín Garré, Nuno Moreira y Brahian Palacios ya están en marcha, el Vasco sigue buscando refuerzos en el ataque y está en negociaciones con Neiser Villarreal, de 19 años”.

“El Vasco debería reunirse con el jugador y sus representantes en los próximos días y afronta las conversaciones con optimismo. El club le ha ofrecido un contrato de cinco años y apuesta por un plan de carrera para convencer al delantero”, explicó el portal web.

Vasco da Gama tendría un plan para que Neiser Villarreal se siga formando en Brasil y crezca su nivel - crédito Ricardo Moraes/REUTERS

Uno de los hechos que llama la atención del fichaje es que “si el acuerdo se cierra, Villarreal será el deportista más joven fichado por el Vasco desde que el club se convirtió en SAF, por supuesto, con la excepción de los jugadores que llegaron en exclusiva para la cantera. Es por tanto un movimiento que rompe con lo establecido”.

“El delantero colombiano es considerado una inversión de futuro. El plan del Vasco es brindar las condiciones para que el Villarreal complete la última etapa de su formación en el club y esté a disposición del profesional como opción para los partidos en los que Vegetti no pueda jugar”, agregó.

De otro lado, uno de los sacrificios que Vasco da Gama haría para darle espacio a Neiser Villarreal es sacar a un jugador: “Además, la directiva del Vasco está trabajando con la posibilidad de vender a Rayan antes de la ventana de fichajes de mitad de año, lo que abriría espacio en la plantilla para un activo de características similares”.