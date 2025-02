Barrista al que le habrían consignado casi $2 mil millones del Deportivo Cali, se defendió: “Nunca recibí ese dinero”

Rojas se refirió a la situación en la cual se ve comprometido su nombre por una millonaria transferencia - crédito Deportes Sin Tapujos / YouTube

Deportivo Cali vive una situación crítica en los últimos años y tras conocerse a nivel público los resultados de la auditoría forense el 17 de febrero de 2025, las reacciones tanto de la hinchada azucarera como de la opinión pública son de indignación y rabia.

En el informe de 572 páginas, se evidencian problemas desde el conflicto de intereses, sobrecostos en la compra y venta de predios, los préstamos bancarios solicitados con bienes del club como garantía y pagos millonarios a jefes de la barra del Frente Verdiblanco Sur, son algunos de los problemas que arrojó la auditoría forense realizada por la empresa Tool.

En el informe forense sobre el Deportivo Cali se mostró que Franklin Rojas Caviedes, uno de los implicados en el informe, y del que se hace mención en el documento por la entrega de casi dos mil millones de pesos, se defendió el 18 de febrero de 2025 en el programa Deportes sin tapujos, de Cali, dirigido por el periodista Diego Saviola.

La defensa de Franklin Rojas Caviedes sobre su aparición en la auditoría forense del Deportivo Cali

El cuadro vallecaucano se encuentra en una crisis económica por los malos manejos administrativos en los últimos años - crédito David Murillo / Colprensa

En el comienzo del programa emitido el 18 de febrero de 2025, el periodista Diego Saviola le consultó sobre si era cierto o falso que recibió dinero por parte del cuadro Azucarero.

“Nunca recibí ese dinero, no sé de donde salió esa información. Lo primero que hice al enterarme de la situación fue llamar al presidente del Deportivo Cali y al concluir la conversación con él, me comentó que era falso que yo estuviera en esos reportes. Luego llamé al Gerente General del club, pidiendo una explicación, y él me comenta que me colaborará hablando con los encargados de la auditoría para que revisen el tema. Horas después de dicha gestión, me comentan que tras revisar los estados financieros, no aparece ningún monto a mi nombre”.

Y añadió que tras conocerse esta situación en donde se ve involucrado su nombre, tomará acciones legales en contra de la empresa que realizó la auditoria.

“Dos abogados me ayudarán con mi caso, en donde interpondré una demanda por calumnia, por injuria, por daños y perjuicios y sobre todo, que me expliquen porqué mi nombre aparece en ese informe”.

Las amenazas que recibió Franklin Rojas Caviedes tras conocerse la auditoría forense

También dentro del mismo espacio, se le consultó al hincha que se vio involucrado en este polémico caso, sí ya recibió amenazas por ver su nombre en el informe de auditoría forense:

“Sí tengo amenazas. Siempre existieron, vuelvo y te lo digo desde que pasaran todos estos problemas. Desde ayer (17 de febrero de 2025) recibí amenazas en mis redes sociales. Al tener bloqueados los comentarios de ciertas personas en redes sociales, entonces comenzaron a amenazar a mis hijos, donde les dejan mensajes de que ellos pagarán las consecuencias y de que la situación no se va a quedar así, por lo que ya no es solo en contra mía sino también en contra de mi familia”.

La relación que tuvo con los dirigentes del Deportivo Cali desde la barra del Frente Radical Verdiblanco

El implicado en el caso de corrupción, explicó que nunca recibió ese dinero - crédito EFE

Además habló sobre lo la relación que hubo en el momento que era líder de la barra del Frente Radical Verdiblanco, en donde explicó que sí hubo un acercamiento con algunos dirigentes del Deportivo Cali, pero solo desde la parte de la entrega de boleterías:

“Por ser parte de la barra en el momento, tenía un acercamiento con algunos directivos por el tema de las boletas de cortesía o para pedir permiso para asistir a algún entrenamiento del club. En ese momento, hablaba con el Doctor Alberto Sinisterra y cuando en quisimos hacerle un homenaje a Andrés Pérez (excapitán del Deportivo Cali), hablábamos con el presidente Álvaro Martínez”

Y concluyó con que estará a disposición de las autoridades para que se esclarezca y el tema, además añadió que cuenta con un palco en el estadio del Deportivo Cali y que ya no hace parte de la barra, en donde actualmente se dedica a la venta de ropa deportiva:

“Pongo a disposición de cualquier persona que quiera mis estados bancaria de la época y mi última declaración de renta. Ya claro que sí tengo un palco en el estadio Deportivo Cali, lo adquirí cuando me desvinculé de la barra y del cual soy dueño. Actualmente tengo un almacén de ropa deportiva, que tengo hace más de 20 años y me dedico a los estampados”, concluyó.

Como surgió la polémica de Franklin Rojas con el Deportivo Cali

En el informe que se conoció a la luz pública el 17 de febrero de 2025, se informó que el señor Franklin Caviedes recibió casi 2000 millones de pesos - crédito Auditoria Forense Empresa Tools

En el informe de la auditoria forense, donde se explica a detalle los gastos en cada año desde el 2010 al 2022, se conoció en que el 2015, Deportivo Cali realizó el movimiento al señor Franklin Rojas por parte del cuadro caleño, en donde suman el total de gastos no operacionales en ese mismo año:

“Estos gastos suman un total de $6848.776.174, monto que equivale al 16,68% de los gastos contabilizados en 2015″, mencionaron.

Y añadieron que en comparación a los gastos no operacionales, hubo un incremento de más del 200% con respecto al 2014:

“En comparación al año 2014, en donde los gastos no operacionales reflejaron un saldo de $2190.498.279, aumentaron en un 212,66%”, complementaron.

