Unión Magdalena y Llaneros arman complot en contra de la Dimayor y el Real Cartagena: “No fue ni campeón, ni finalista”

Unión Magdalena y Llaneros son los protagonistas del ascenso a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano en 2024.

Tanto samarios como villavicenses se volverán a ver las caras en la gran final anual del Torneo Betplay dado a sus buenas campañas a lo largo del año.

El 3 de diciembre de 2024, Unión Magdalena, dirigido por Jorge Luis Pinto, se consagró campeón de la B del fútbol colombiano en el segundo semestre, tras derrotar al cuadro de la Media Colombia (apodo por el cual es conocido Llaneros).

Pero la noticia no pasa por lo deportivo: se conoció el 4 de diciembre de 2024 que ambos clubes remitieron una carta a Dimayor, solicitando el ascenso directo a la Liga Betplay 2025 sin disputar la final anual que los reúne como campeones de ambos semestres del presente año, motivo por el cual la polémica no cesa.

Unión Magdalena pide que sea declarado como el ascendido a la Liga BetPlay 2025

En un comunicado de prensa emitido el 4 de diciembre de 2024, Unión Magdalena explicó de forma detallada el porqué la Dimayor debería declarar como ascendido al cuadro samario para la siguiente temporada:

“Solicitamos al presidente de la División Mayor del Fútbol Colombiano - Dimayor que con base en el reglamento del Torneo BetPlay I y II 2024 declare ascendido al club Unión Magdalena S.A a la primera división para el año 2025″.

Posteriormente a la solicitud, explicó que el reglamento del ente deportivo avalaría el ascenso del cuadro samario, ya que cumple con todos los requisitos necesarios.

“El club Unión Magdalena S.A cumple a cabalidad con lo dispuesto en la normatividad aplicable y en especial con las condiciones del parágrafo cuatro del artículo 26 del precitado reglamento, el cual sostiene que en el evento que alguno de los equipos campeones de los Torneos BetPlay DIMAYOR I y/o II, sea el mismo en ocupar la primera y/o segunda posición en la tabla de la Reclasificación Total, será ascendido”.

Y concluyó el escrito oficial explicando los motivos por los cuales el cuadro samario estaría siendo ascendido.

“Se concluye que el club Unión Magdalena S.A cumple plenamente con las dos condiciones estipuladas para ser proclamado como equipo ascendido, de acuerdo a lo siguiente:

La primera condición del reglamento se cumple dado que el Club Unión Magdalena S.A se coronó campeón del Torneo BetPlay Dimayor II el pasado 3 de diciembre de 2024. La segunda condición también se satisface, ya que actualmente el Club Unión Magdalena S.A ocupa la segunda posición en la Tabla de Reclasificación Total del Torneo BetPlay, con 86 puntos”.

Además hizo la salvedad de que el Real Cartagena, tercero en la reclasificación, no cuenta con los requisitos estipulados dentro del reglamento para pedir el repechaje para definir el segundo ascenso en el fútbol colombiano:

“Es importante resaltar que existe la posibilidad de que Unión Magdalena S.A alcance la primera posición en la reclasificación, pero matemáticamente no puede descender al tercer lugar, dado que el equipo que se encuentra en dicha posición está tres puntos por debajo del Unión Magdalena S.A y no tiene opciones de sumar puntos adicionales. Además, Real Cartagena no fue ni finalista de ninguno de los dos Torneos BetPlay 2024″.

Mariano Olsen confirmó que Llaneros también envió una solicitud a Dimayor para que sea ratificado como ascendido a la Liga BetPlay de 2025

El 4 de diciembre de 2024, el periodista argentino de Win Sports, Mariano Olsen, informó que el cuadro de Villavicencio también había enviado una carta a Dimayor solicitando su ascenso.

“El Club Llaneros presentó carta a Dimayor solicitando se declare al equipo como ascendido a la primera división. Además pide aclarar el punto 4 de la orden del día de la asamblea del 9 de diciembre de 2024 referida a la necesidad de dirimir la controversia respecto al mecanismo de ascenso”.

Ya se conocen las fecha para la gran final de ida del ascenso en Colombia

El 5 de diciembre de 2024, Dimayor confirmó que el primer partido decisivo se jugará la próxima semana, es decir, el 10 de diciembre de 2024:

Partido: Unión Magdalena vs. Llaneros

Día: 10 de diciembre de 2024

Hora: 7:00 p. m.

Estadio: Manuel Murillo Toro de Ibagué

Transmisión de TV: Win + Fútbol, Win Sports y Win Play