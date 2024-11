Fuerte golpe al Real Cartagena por protesta sobre el ascenso: “Están ardidos porque metieron mucho dinero”

Real Cartagena afirmó que no estará de acuerdo con Dimayor, con respecto a cómo se definirá el ascenso - crédito Real Cartagena

Los dos ascensos a la Liga BetPlay en 2025 está en manos de tres equipos que son Llaneros, Unión Magdalena y el Real Cartagena, este último a la espera de lo que pase en la final del segundo semestre entre los samarios y los del Villavicencio, que de paso definirán al segundo equipo para la pelea por el primer cupo a la “A”.

Sin embargo, los Heroicos se mostraron en contra sobre la manera como se definirán los ganadores, a lo que un directivo del fútbol colombiano le lanzó una fuerte pulla, señalando la inversión del cuadro de la capital de Bolívar para conseguir figuras reconocidas.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

Cabe recordar que, la Dimayor explicó previamente cómo se definirán los ascensos a la primera división, dependiendo de lo que pase en el duelo por el vencedor del segundo semestre y la gran final, ya que de eso dependerá cómo se dispute el repechaje por el segundo cupo.

“Quieren hacerlo a base de estar torciendo las normas”

Hay mucha expectativa por los equipos que lleguen a la Liga BetPlay, pues el duelo se encuentra entre dos conjuntos históricos en el fútbol colombiano y otro que quiere su primera oportunidad en la “A”, de ahí que se aparezcan toda clase de cuestionamientos.

Eduardo Dávila, máximo accionista del Unión Magdalena, criticó al Real Cartagena por su protesta sobre el ascenso: “Ese Dumek da es risa, pero bueno. Nosotros vamos a salir a jugar nuestros partidos y a ganarlos, como siempre, no tengo duda. Los partidos se juegan y se acabó. El problema que hubo fue provocado precisamente por Cartagena porque están aspirando a algo que no se ganaron, pero no se ganaron nada y se acabó”.

Real Cartagena juega en la Primera B desde la temporada 2013, quiere escapar de la segunda división y sueña con lograrlo en 2024 - crédito Real Cartagena

“Y ahora están ardidos porque esos tipos le metieron mucho dinero al equipo y el equipo no funcionó. Ahora quieren hacerlo a base de estar torciendo las normas”, mencionó el directivo, en charla con el periódico El Heraldo el martes 26 de noviembre.

Sobre la explicación de la Dimayor, Dávila fue contundente al decir que en el reglamento estaba claro el sistema de ascenso: “Hubo un documento, una norma que se aprobó en la Asamblea a principios de este año y eso es lo que ha creado cierta confusión, por decirlo así. Porque favorecía al Real Cartagena, a nosotros, en fin, era un tema interpretativo más que otra cosa. Y favorecía a Cartagena porque le daba posibilidades de jugar un repechaje. Una cosa absurda, totalmente absurda”.

A través del siguiente comunicado de prensa, el ente deportivo aclaró la situación sobre los ascensos a la Primera A para 2025 - crédito página oficial de la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano

“Gracias a Dios, (Fernando) Jaramillo, presidente de la Dimayor, habló con Ramón Jesurun, presidente de la FCF, y miraron el tema como era y aplicaron la norma que estaba. Que era la norma que tenía que aplicar, de donde se daba la gran final. Esos tipos del Cartagena se estaban aprovechando de una interpretación que habían aprobado y eso desviaba la objetividad de lo que es la norma esta de los ascensos”, añadió.

“Tuvimos un excelente año”

Sobre lo que fue la campaña en la temporada 2024, Eduardo Dávila se mostró complacido con los resultados: “Nosotros tuvimos un excelente año. Estuvimos de primeros un montón de tiempo, hicimos unos excelentes partidos, le ganamos a todo el mundo y ahí estamos peleando la final. Estamos para ascender.

Unión Magdalena quiere volver a la primera división y está acercándose a ese objetivo en 2024 - crédito Unión Magdalena

“Falta terminar estos partidos. Y no creo que vayamos a tener problemas de ninguna clase en lo deportivo. El equipo está, ustedes lo han visto, es un magnífico equipo, mucha disciplina técnica, de táctica, con un maravilloso técnico, muy buenos muchachos todos, con mucha disciplina dentro y fuera de la cancha. Y eso es lo que queremos y vamos para adelante”, señaló el dirigente, que confía en el técnico Jorge Luis Pinto para llegar a la “A”.