Ranking de los jugadores colombianos que más dinero generaron con su traspaso: uno juega en la Liga BetPlay

James Rodríguez sigue siendo el futbolista colombiano que más dinero ha movido en transferencias, alcanzando un total de 148,63 millones de euros, según datos de Transfermarkt. Su traspaso más destacado fue en 2014, cuando pasó del Mónaco al Real Madrid por 75 millones de euros.

En 2021, su último gran movimiento fue al Al Rayyan de Catar, que pagó ocho millones de euros al Everton. Otros cambios de equipo, como su paso al Olympiacos, São Paulo y Rayo Vallecano, se realizaron sin costo de transferencia.

Los futbolistas colombianos que movieron más dinero con sus fichajes

En segundo lugar del ranking se encuentra Falcao García, actualmente en Millonarios, que ha generado 103 millones de euros en sus traspasos. Uno de los más significativos fue su paso del Atlético de Madrid al Mónaco por 43 millones de euros.

Una sorpresa en esta lista es Jackson Martínez, que, a pesar de estar retirado, acumuló 88,6 millones de euros en transferencias durante su carrera. Sus movimientos incluyeron pasos por equipos como Jaguares de Chiapas, Porto, Atlético de Madrid y Guangzhou Evergrande.

Por otro lado, Luis Díaz, aunque actualmente está valorado en 80 millones de euros, ha movido cerca de 60 millones de euros en transferencias entre el Junior, Porto y Liverpool. A pesar de su alta cotización actual, aún no supera a James Rodríguez en el total de dinero generado por sus traspasos.

Con la ventana de transferencias de invierno acercándose en enero, se espera que algunos de estos jugadores colombianos puedan protagonizar nuevos movimientos en el mercado.

Top 10 de los jugadores colombianos más valiosos

James Rodríguez (6): 148,63 M€ Falcao García (5): 103,03 M€ Jackson Martínez (4): 88,69 M€ Juan Cuadrado (6): 78,8 M€ Duván Zapata (7): 62,16 M€ Luis Muriel (6): 61,2 M€ Jhon Córdoba (6): 60,93 M€ Luis Díaz (2): 59,22 M€ Davinson Sánchez (3): 57 M€ Carlos Bacca (5): 54,3 M€

El futuro de James Rodríguez, la gran incógnita del mercado de pases de invierno

James Rodríguez enfrenta un futuro incierto en el Rayo Vallecano, donde su continuidad parece depender del entrenador Íñigo Pérez. Según declaraciones de David Cobeño, director deportivo del club, recogidas por Dazn, no se contempla la salida del técnico, lo que podría limitar las oportunidades de juego para el futbolista colombiano.

El Rayo Vallecano sufrió una reciente derrota ante el Sevilla, con un marcador de 1-0, que dejó al equipo en la decimotercera posición de la tabla, cerca de la zona de descenso. A pesar de estos resultados, Cobeño manifestó su confianza en el trabajo de Pérez, resaltando que el equipo ha mostrado una buena imagen y sensaciones positivas, aunque reconoció la necesidad de mejorar en los próximos partidos.

La situación de James Rodríguez en el equipo madrileño ha generado especulaciones sobre su posible salida en el mercado de invierno. Sin embargo, Cobeño aclaró que, por el momento, no se ha considerado la salida de ningún jugador en particular, incluyendo a James. El director deportivo destacó la importancia del colombiano no solo en el campo, sino también como líder en el vestuario, aportando calidad al grupo.

“El entrenador también tendrá que ver en la planificación y James sigue siendo igual de importante que cualquier otro jugador de la plantilla. Para nosotros tener a James en la plantilla nos aporta mucha calidad, no solo dentro del campo, sino también en el vestuario”, dijo David Cobeño.

El futuro de James en el Rayo Vallecano sigue siendo un tema de interés, especialmente considerando la posición del equipo en la liga y las decisiones estratégicas que pueda tomar el club en los próximos meses. La continuidad de Íñigo Pérez como entrenador parece ser un factor determinante en el desarrollo de la carrera del colombiano en el club.