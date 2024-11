Técnico de Racing frena a Juan Fernando Quintero para jugar con selección Colombia: “Quiero que no vayas”

Juan Fernando Quintero se destacó en las semifinales de la Copa Sudamericana, por su doblete ante Corinthians, y ahora responde en la Liga Profesional - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Juan Fernando Quintero se encuentra en su mejor momento desde que juega con Racing de Avellaneda, en el que no solo brilla en la Copa Sudamericana, sino que ahora lo logró con su golazo para el triunfo 2-1 sobre Independiente Rivadavia, por la jornada 22 de la Liga Profesional.

Por esa razón, el técnico Gustavo Costas le pidió al colombiano que no vaya a los encuentros de la selección Colombia, por eliminatorias, en las que se verá con Uruguay en Montevideo, el viernes 15 de noviembre, y después frente a Ecuador en Barranquilla para el martes 19 del mismo mes.

Aunque no se sabe si Quintero será inicialista con el entrenador Néstor Lorenzo, que le pone toda su confianza a James Rodríguez, lo cierto es que en Racing lo esperan para pelear tanto el título de la Liga Profesional, a falta de cinco jornadas, como en la final de la Copa Sudamericana ante Cruzeiro en Asunción.

“Hay que comprender al jugador”

En Avellaneda, los aficionados no caben de la dicha por el buen nivel de la Academia que pelea en la Sudamericana y la Liga Profesional, todo gracias a que Juanfer está jugando mejor que nunca en la institución, encaminándose a ser referente de la plantilla por más tiempo.

Durante rueda de prensa, el técnico Gustavo Costas reveló que no le gustaría que Juan Fernando Quintero juegue con la selección Colombia, debido a que quiere que continúe su trabajo con el conjunto argentino para los próximos partidos, en especial la final de la Sudamericana el 23 de noviembre.

“Lo de Juanfer… Extraordinario, apareció en el momento que más lo necesitábamos. Yo le dije, ‘yo quiero que no vayas a la selección’, pero yo sé que todo jugador si lo llaman va a la Selección”, fueron las palabras del entrenador de Racing, el domingo 10 de noviembre.

Sin embargo, Costas también aseguró que le causa orgullo que Quintero vaya al combinado nacional, como muestra de su trabajo reciente y espera que sume minutos en la doble jornada frente a Uruguay y Ecuador, en la que cuatro puntos pondrán a Colombia en la Copa del Mundo.

Gustavo Costas, técnico de Racing, espera que Juan Fernando Quintero tenga un buen nivel en la Copa Sudamericana - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

“Me hubiese dolido mucho más que no lo hubiesen llamado porque él se iba a sentir peor. No es que él no piense en la final, para nada. Lo piensa desde el primer día que habló conmigo. Por eso digo que a veces hay que comprender al jugador. Ojalá juegue, va a venir mucho mejor todavía”, dijo.

Tomando protagonismo

Antes de su anotación ante Independiente Rivadavia, Quintero llevaba un buen tiempo sin reportarse con una anotación por la Liga Profesional, lo que provocó que el cuadro argentino se viera mermado en la tabla ante Vélez Sarsfield y Huracán, dos de los candidatos al título.

Juan Fernando Quintero lleva ocho goles en 35 partidos con Racing, en lo que va de la temporada 2024 - crédito Agustín Marcarián/REUTERS

Desde el 24 de mayo que Juanfer no marcaba un gol en el campeonato, esa vez con Tigres, además de que la última vez que participó en un tanto se dio en septiembre, con dos asistencias, una en el clásico contra Boca Juniors y después con Platense, de ahí la importancia de su nivel en el duelo de Rivadavia.

Situación contraria en la Copa Sudamericana, debido a que apareció para los goles de Racing en octavos, cuartos y semifinales, siendo figura en la llave contra Huachipato de Chile con un tanto en la ida y un pase en la vuelta, esto último, también asistió frente al Athletico Paranaense, pero su mejor nivel lo mostró en el duelo con Corinthians con su doblete para llegar a la primera final internacional de Racing en 32 años, para soñar con su primer trofeo en este torneo.