“Son unos muertos”: prensa uruguaya calienta la previa del partido contra Colombia

La selección Colombia enfrentará a Uruguay el viernes 15 de noviembre a las 7:00 p.m. (hora nacional) en el estadio Centenario de Montevideo. El cuadro dirigido por Néstor Lorenzo se verá nuevamente frente a frente al equipo de Marcelo Bielsa luego de haberlo eliminado en la final de la Copa América 2024 con un marcador 1-0 a favor de los Cafeteros.

Es por tal razón que en el país del sur del continente se han tomado el próximo duelo como una revancha que querrán ganar a cualquier nivel, algo mencionado por la misma prensa charrúa. En el programa deportivo de Uruguay Las Voces del Deporte varios panelistas analizaron el siguiente juego entre ambas selecciones, resaltando que así sea golpeando el equipo de Marcelo Bielsa debe salir victoriosa.

“Quiero expresar lo que piden los uruguayos: que la selección de Uruguay sea verdaderamente Uruguay, que no se convierta en una versión ‘light’. Que si el equipo tiene que salir a darlo todo, que lo haga sin reservas. Si tienen que entrarle fuerte a Richard, a Rodríguez que lo hagan. Que si hay que pegar, entonces que se pegue”, indicó Alberto Pérez, periodista de Las Voces del Deporte.

La razón de la furia de la prensa charrúa estaría relacionada con los últimos encuentros de eliminación directa en competiciones internacionales entre ambas selecciones, como los resultados en los octavos de final del Mundial de 2014 (2-0) y en la reciente Copa América (1-0) a favor de la Tricolor.

Aunque dentro del panel otros comentaristas resaltaron el gran nivel de la selección Colombia y la diferencia que perciben entre el planteamiento de Néstor Lorenzo y Marcelo Bielsa.

“Esta selección de Colombia le ganó a Brasil jugando después de enfrentar a nosotros en Barranquilla. Le ganó a Argentina, quitándole el invicto. Nosotros no pudimos. Es la eliminatoria, y Bielsa sigue hablando de haberle ganado a Brasil y Argentina. Recordemos que también quedamos fuera de los Juegos Olímpicos, fuera de la final de la Copa América contra Colombia, jugando 11 contra 10. Ahora llega Argentina, con ganas. Argentina le ganó a Brasil, lo que no hizo Colombia en el 90. Colombia tiene algo que no teníamos antes: un ‘plan B’. Esta selección es muy completa, dentro del continente”.

Sin embargo, durante los elogios de uno de sus colegas, el periodista Pérez –quien había afirmado anteriormente que, incluso recurriendo a un juego agresivo, Uruguay debía vencer a Colombia–, calificó al equipo de Néstor Lorenzo como una “manga de muertos que no le han ganado a nadie”. Sus compañeros le recordaron que este mismo equipo había sido el responsable de frustrar las últimas participaciones internacionales de Uruguay.

En medio del acalorado debate, uno de los panelistas de Las Voces del Deporte afirmó que, a diferencia de Colombia, Uruguay no cuenta con un jugador referente como Luis Díaz. Además, sugirió que quizás se estaba sobrevalorando el rendimiento actual del equipo dirigido por Marcelo Bielsa.

“Insisto: si tienen que pelear el partido, lo pelean; tienen buen físico. Si tienen que jugar, juegan; tienen jugadores explosivos. A ver, Lucho Díaz... no tenemos un jugador que esté jugando como Díaz en este momento. Y la verdad, también quiero decir que los uruguayos creemos que tenemos más de lo que realmente tenemos”.

Lista de convocados para los próximos enfrentamientos ante Uruguay y Ecuador: en la portería, estarán Álvaro Montero (Millonarios FC), Camilo Vargas (Atlas FC) y David Ospina (Atlético Nacional). En la defensa, figuran Yerry Mina (Cagliari Calcio), Carlos Cuesta (K.R.C. Genk), Cristian Borja (América MX), Dávinson Sánchez (Galatasaray S.K), Daniel Muñoz (Crystal Palace), Johan Mojica (R.C.D. Mallorca), Juan David Cabal (Juventus), Santiago Arias (E.C. Bahía) y Jhon Lucumí (Bologna F.C).

En el mediocampo, los seleccionados incluyen a Gustavo Puerta (Hull City), James Rodríguez (Rayo Vallecano), Jhon Arias (Fluminense), Jorge Carrascal (F.C. Dinamo), Juan Camilo Portilla (C.A. Talleres), Juan Fernando Quintero (Racing Club), Kevin Castaño (F.C. Krasnodar), Matheus Uribe (Al-Sadd S.C.), Sebastián Gómez (Coritiba F.C) y Richard Ríos (Palmeiras). Finalmente, en la delantera se destacan Carlos Gómez (Stade Rennais FC), Jhon Córdoba (F.C. Krasnodar), Jhon Durán (Aston Villa F.C), Luis Díaz (Liverpool) y Rafael Santos Borré (Internacional).