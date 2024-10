Técnico y jugadores de Atlético Nacional se refirieron por primera vez al caso de Alfredo Morelos: “Somos una familia, todos lo apoyamos”

El jugador comentó sobre el accidente de Alfredo Morelos - crédito redes sociales

En el estadio Atanasio Girardot de Medellín, Atlético Nacional confirmó su presencia en la semifinal de la Copa Betplay luego de vencer en la serie a Jaguares de Córdoba, y espera a su rival, que saldrá entre el duelo entre independiente Medellín y Boyacá Chicó, compromiso que se jugará en la noche de este viernes 25 de octubre.

A pesar de los buenos resultados, las polémicas por cuenta de sus jugadores no dejan de ser noticias, y como era de esperarse, fue un tema de conversación en la rueda de prensa al término del partido.

El técnico Efraín Suárez y el delantero Kevin Viveros atendieron a los medios de comunicación y hablaron sobre lo ocurrido con Alfredo Morelos, hombre que el pasado miércoles 23 de octubre se vio involucrado en un accidente de tránsito.

En medio de la controversia Viveros se expresó con respecto a lo sucedido haciéndole saber que de manera personal y colectiva como grupo tiene todo el apoyo y están a la espera de su reintegro a las prácticas.

“La noticia sí nos impactó un poco a todo el equipo, a todo el grupo, pero bueno, el profe dice que somos una familia, todos lo apoyamos, yo, principalmente, lo admiro mucho a él, le envié un gran mensaje y le dije que todo va a estar bien, que de parte de todo el equipo lo esperamos con los brazos abierto para cuando pueda volver con nosotros”, aseguró el hombre encargado de convertir el primer gol del partido.

El DT de Nacional no se escapo de los cuestionamiento sobre esta situación y de los comportamientos de indisciplina que se han conocido desde hace un par de semanas. Así respondió: “Lo de Alfredo es un tema que está analizando el club, la institución, como siempre lo he dicho y con la claridad que siempre hemos tenido desde el día que yo llegue no ocultamos absolutamente nada. En su momento, sea cual sea la decisión, la circunstancia se las informaremos”.

Finalmente, explicó que la familia perfecta no existe y tan pronto se tenga conocimiento de las medidas que tomarán las directivas la institución lo hará de conocimiento público: “no conozco la familia perfecta y no quiero tener la familia perfecta (...) Lo vuelvo a repetir, lo de Alfredo es un tema que se está investigando y con la claridad con la que siempre hemos sido y hemos hecho desde esta directiva hasta hoy, les informaremos qué pasará con esta circunstancia. Estamos enfocados y hablamos meramente del tema deportivo”.

El jugador de 28 años protagonizó un accidente de tránsito con una motocicleta mientras se dirigía en su camioneta a la sede deportiva del equipo en Guarne en horas de la mañana del pasado miércoles.

En su momento, y de acuerdo con la información de Juan David Londoño, de 365 Score, en el lugar hicieron presencia miembros de la Policía de Tránsito para controlar la situación y realizarle la prueba de alcoholemia al jugador.

En el reporte entregado por las autoridades se confirmó grado dos de alcohol en la sangre de Morelos, por lo que deberá afrontar medidas como el pago de aproximadamente $23 millones y la suspensión de sus licencias de conducir por algunos años.

Alfredo fue capturado en el momento de los hechos y dejado en libertad horas más tarde, El hombre afectado fue trasladado a un centro asistencial para realizarle exámenes médicos y curar las heridas y en horas de la noche del día del siniestro fue dado de alta por parte del personal médico.

Por el momento el grupo se concentra en lo que se viene en la Liga BetPlay, que este fin de semana deberá afrontar la fecha 15 del campeonato con el claro objetivo de clasificar a cuadrangulares.