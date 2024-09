Radiografía de la crisis del Deportivo Cali: “Si se recibió tanto dinero, ¿por qué está endeudado?”

El equipo vallecaucano es uno de los clubes que más peligra en el tema del descenso - crédito DeportivoCali/iStock

La crisis en el Deportivo Cali ha provocado que los hinchas del club Azucarero exijan mejores resultados a sus jugadores, puesto que en estos momentos están en la zona baja del promedio y con alto riesgo de descender a la segunda división.

Tras la derrota frente a Fortaleza por Copa Betplay, los directivos de la institución tomaron la decisión de rescindir el contrato del entrenador Hernán Torres, que se sumó a la lista de técnicos que no han podido recomponer el camino del Cali tras el título por liga en 2021.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel

En lugar de Torres, Cali contrató a Sergio “Barranca” Herrera como nuevo entrenador y sobre la crisis deportiva, el presidente de la institución, Humberto Arias, indicó que no es comparable con lo que desencadenó el descenso del América hace unos años.

“Yo no entiendo de dónde sacan que queremos descender al Cali, nosotros tenemos unos activos demasiado grandes, con todo respeto no nos podemos comparar con el rival de patio en el momento de su descenso, que solo tenía el letrero”, declaró Humberto Arias a Zona libre de humo.

Radiografía de la caída del Azucarero

El cuadro azucarero está muy cerca de la zona del descenso - crédito Colprensa

Ante la situación actual del Deportivo Cali, el ex jefe de prensa de la institución Pablo García habló con Infobae Colombia sobre las “malas decisiones” que han provocado la crisis en el club del Valle del Cauca.

García recordó que Deportivo Cali es uno de los clubes más históricos del fútbol colombiano, pero afirmó que esta grandeza no se demuestra en el terreno de juego ni en las directivas.

“Es un equipo que tiene problemas económicos graves, serios, que dejó de ser el modelo de institución en el fútbol colombiano, que lo fue en los años 60 y 70, fue el primer equipo que llegó a una final de Copa Libertadores, pero el tema económico es grave, en la parte administrativa también es complejo”.

El comunicador, que hizo parte de la institución durante el ciclo que terminó con el título de liga en 2021, afirmó que desde hace unos años se tomó la decisión de no apostar por las inferiores y esto ha provocado graves problemas.

“A este presidente no lo conozco, seguramente la gente confía en que va a sacar adelante la institución, porque esto es la sumatoria de varios errores, de varios jugadores que han traído y no tienen sentido de pertenencia. Jugadores que no tienen arraigo y que se ponen la 10, la que tuvo Jairo Arboleda, Diego Umaña, Willington Ortiz, hoy se la pone cualquiera”.

Profundizando en este tema, Pablo García recordó que en los últimos partidos del Azucarero solo un jugador que salió de las divisiones menores ha hecho presencia, pero los platos rotos son pagados por los técnicos de turno.

“Va a desembocar en la salida de otro técnico, ya sacaron a Pinto, a Mayer Cándelo, a Dudamel que les dio el último título, así no se puede, teniendo la cantera más importante del fútbol colombiano, ahora están pagando las consecuencias, de la titular del Cali solo hay un canterano, hoy no la tienen en cuenta”.

Técnicos como Rafael Dudamel, Jorge Luis Pinto y Jaime de la Pava han salido del Cali en los últimos años BetPlay - crédito Colprensa

Precisamente, García recordó que su salida del club se registró debido al cambio de directivos, que provocó que se hicieran ajustes en la metodología de trabajo con las que no estuvo de acuerdo.

“Yo fui jefe de prensa del Cali campeón, masculino y femenino, pero cuando vi que no podía aportar di un paso al costado; cuando los directivos trataron de meterse en el trabajo di el paso al costado. Hoy, Cali pasa la peor crisis de su historia y hoy ,es una de las instituciones más caóticas”

Pablo García se preguntó por el dinero que ha generado el Cali por la venta de jugadores en los últimos años y destacó la intervención a las economías del club, que espera permita descubrir “los valores reales de la venta y que paso con los recursos, ese es el inconveniente, si se recibió tanto dinero ¿por qué están endeudados?, es irracional”.

“Siempre ha sido vendedor, ahora hay que mirar que se hizo con ese dinero, la auditoria debe determinar a dónde se dirigieron esos dineros, que hizo que el equipo se endeude más, el déficit del Cali pasa los 130.000 millones, eso es impagable. La nómina es de entre 2.000 y 3.000 millones, de donde consiguen para la deuda. La ley de quiebra les dará un espacio, pero las deudas no caducan”, puntualizó.