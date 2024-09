Dimayor aún no da el triunfo a Real Cartagena sobre Atlético por falta de médico: gerente del Heroico se pronunció

El partido de Real Cartagena vs. Atlético FC, en el estadio Jaime Morón, fue suspendido debido a que el visitante no llevó un médico - crédito Real Cartagena

El fútbol colombiano no deja de estar en medio de polémicas, tanto en la primera división como la segunda categoría, que debido a que algunos de sus equipos no cuentan con mucho presupuesto o prensa, a veces incluso se ven hechos que parecen sacados de la ficción.

Durante el duelo entre Real Cartagena y el Atlético FC, este último no llevó a su médico y el encuentro se suspendió, pero la Dimayor no decide si le da la victoria al equipo Heroico, que reclama que su rival incumplió con el reglamento y deben declararlo como perdedor del juego.

Ahora puede seguirnos en Facebook y en nuestro WhatsApp Channel.

El gerente de los cartageneros se pronunció al respecto, relató lo ocurrido en el estadio Jaime Morón y cómo fue que se dio de cuenta de aquella irregularidad, la cual causó mucha polémica entre los aficionados, dado que se dio en el fútbol profesional y dejó muchas dudas.

“Hay un debido proceso”

Alex Rendón, gerente del Real Cartagena, explicó que la razón para que el equipo aún no se declare como ganador por marcador de 3-0, ante una violación al reglamento de Atlético, es porque la Dimayor revisará el caso y llamará a los clubes para explicar la situación.

“Hay un debido proceso, los árbitros deben presentar un informe, este luego va a la Comisión Disciplinaria. Para más adelante ser llamados a descargos, y finalmente después de los análisis, la Comisión debe decidir la sanción. Este proceso puede tardar una semana y la resolución sobre lo sucedido podría llegar la otra semana”, dijo el directivo a El Universal.

Así lo notificó la División Mayor del Fútbol Profesional Colombiano en sus cuentas - crédito @Dimayor / X

Según el gerente, en el artículo 45 de la División Mayor del Fútbol Colombiano “dice claramente que la sanción disciplinaria será la perdida del partido por forfait y un tres cero a favor del equipo contrario”, que en este caso es el conjunto Heroico.

Rendón explicó que la razón para que se demorara la decisión en el entretiempo fue porque “el comisario me decía que estaba esperando la llamada de la Dimayor para suspender el partido. Sin embargo, yo le dije al árbitro que debía hacer cumplir el reglamento”, sobre el que agregó que “no podemos pasar de este, ya que para algo está”.

El Atlético FC se arriesgó a una sanción de Dimayor por no llevar médico al partido ante Real Cartagena - crédito Dimayor

De otra parte, el gerente aprovechó para explicar lo que se hace cuando no se tiene a un galeno en un partido: “Nosotros tenemos la potestad de contratar un médico a la ciudad donde vayamos. Inscribimos el médico en el partido y ante el Comec. Luego mandamos la carta a la Dimayor, y ellos autorizan y aceptan al médico que nosotros tengamos”.

¿Cómo se dio cuenta?

Rendón también relató la manera en que descubrió que el Atlético FC de Cali no llevó a su médico Jesús Antonio Vélez, que se encuentra inscrito ante la Dimayor, y cuyos jugadores estaban expuestos a no ser atendidos de la mejor manera ante una acción grave.

Los jugadores de Atlético y Real Cartagena solo jugaron el primer tiempo, por la suspensión ante la falta de un médico en el club vallecaucano - crédito @oscarlora / X

“Yo me doy cuenta de esta falencia cuando en la primera falta que reciben los jugadores del Atlético, solo va el kinesiólogo y no va el médico. A mí se me hizo raro y José Williams (médico del Real Cartagena) me comentó la pasada que ellos como qué no habían traído médico”, afirmó el directivo al periódico.

Alex Rendón añadió que “fue algo muy raro, porque en la planilla ellos tenían un médico inscrito. Estaba inscrito, pero no estaba en el campo. Este es un tema por parte del cuarto árbitro y del comisario, ya que ellos son los que van al camerino antes de arrancar el partido. Ellos son los que verifican que todo el personal esté antes de iniciar el partido”.