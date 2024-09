Suspenden a abogado que se quedó con dinero de liquidación de jugador campeón con Millonarios: de quién se trata

El jugador integró la nómina de Millonarios que ganó el título de liga en 2012 - crédito Raúl Palacios/Colprensa

El abogado del futbolista Harrison Otálvaro fue suspendido por dos años por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. La decisión informó la entidad, se debe a que el defensor, además de apropiarse de parte del dinero de la liquidación que le adeudaba el Cúcuta Deportivo, dejó de tener contacto con el jugador.

El exjugador de Millonarios presentó la denuncia al percatarse de la situación y, según la Comisión, el abogado también recibirá una multa equivalente a 10 salarios mínimos.

Los hechos se remontan al 10 de marzo de 2015. En ese entonces, Harrison Otálvaro, que jugaba para Atlético Nacional, contrató a su apoderado para gestionar el cobro de una deuda pendiente dentro del Acuerdo de Reorganización del Cúcuta Deportivo Fútbol Club S.A., aprobado por la Superintendencia de Sociedades. El futbolista había jugado en el equipo de Norte de Santander en 2009 y se le adeudaba un total de $38.508.525 por sus derechos deportivos.

El expediente revela que el abogado debía recibir al menos el 20% de esa cifra en concepto de honorarios, es decir, más de $7.700.000. Sin embargo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial precisó que el investigado recibió un total de $322.206.571 en pagos realizados en varias cuotas desde septiembre de 2015 hasta junio de 2017, dinero que debía distribuirse entre varios de sus clientes, incluyendo a Otálvaro.

Harrison Otalvaro tuvo dos ciclos en Millonarios - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

El jugador solo recibió $10 millones y luego perdió el contacto con su abogado. Al intentar obtener respuestas, Otálvaro acudió nuevamente al Cúcuta Deportivo. El 8 de agosto de 2017, el equipo respondió a través de su representante legal, José Augusto Cadena Mora, que la sociedad estaba al día con las obligaciones del Acuerdo de Reorganización a favor del futbolista. Un mes después, en otra comunicación oficial, el club especificó que la acreencia del futbolista había sido pagada completamente al abogado designado.

La Comisión detalló que, durante el juicio, el abogado no asistió a los llamados repetidos y su defensa sostuvo que los pagos correspondían a deudas de otros deportistas. Además, alegaron que el Cúcuta Deportivo no habría esclarecido que el total de esos montos había sido abonado conforme al Acuerdo de Reorganización Empresarial, añadiendo que se utilizó una figura llamada “reversión de intereses” para no pagar completamente las sumas establecidas.

A pesar de estas defensas, la Comisión señaló tener pruebas documentales suficientes para determinar que el abogado se apropió indebidamente del dinero de la liquidación de Otálvaro. “Se estimó que la retención de dineros no era una conducta acorde con el proceder de los profesionales del derecho y que, por tanto, debía ser objeto de una sanción”, concluyó la justicia disciplinaria.

Harrison Otálvaro, conocido por su paso por equipos como Millonarios, Atlético Nacional, y América de Cali, es una figura destacada en el fútbol colombiano, cuya situación judicial resalta la importancia de la ética profesional en la representación legal de deportistas.

Recorrido de Harrison Otalvaro

Harrison Otalvaro, fue una de las promesas del fútbol colombiano a comienzos de los 2000 - crédito Mauricio Alvarado/Colprensa

Nació el 28 de febrero de 1986 en Cali (Valle del Cauca). Con 17 años debutó como profesional con la camiseta de América de Cali en 2003. En su momento fue considerado como una de las promesas del fútbol cafetero, por lo que integró las categorías juveniles de la selección Colombia.

En desarrollo…