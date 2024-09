Barranquillero asegura que es hincha de Argentina y se convierte en blanco de burlas: “Messi corroncho”

Barranquillero asegura que es hincha de Argentina y la apoyará ante Colombia - crédito Montaje Infobae (USA TODAY/Captura de pantalla X)

La selección Argentina se encuentra en Barranquilla preparándose para afrontar el próximo partido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. En esta ocasión los dirigidos se medirán en condición de visitante ante el cuadro de Colombia dirigido por Néstor Lorenzo.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

A medida que se acerca la hora del partido, programado para las 3:30 de la tarde del 10 de septiembre, numerosos fanáticos y curiosos se han congregado frente al hotel donde se hospeda la selección albiceleste. Con la intención de mostrar su apoyo o simplemente ver de cerca a los bicampeones del continente.

Desde las ocho de la noche del domingo se encuentran en territorio colombiano el seleccionado argentino - crédito Montaje Infobae (AFA/FCF)

En medio de la expectativa se destaca un peculiar aficionado que se proclama como un ferviente hincha de la selección Argentina. Lo curioso es que se trata de un colombiano, residente en Barranquilla, que intenta imitar el acento del país vecino, lo que ha captado la atención de quienes lo rodean.

El barranquillero, que se encontraba con una bandera de la albiceleste y una réplica de la Copa del Mundo, aseguró que el próximo partido iba a apoyar a Argentina por encima de Colombia.

“Soy hincha de Argentina, qué te puedo decir, pero ese es el amor que yo tengo por la selección desde muy chiquito, desde el 98″.

El particular sujeto que intentaba imitar el acento argentino comentó que sus amigos “lo cargaban al pedo” por haber mostrado desde siempre su interés por la selección albiceleste.

“Imagínate vos y créeme perder cuatro finales seguidas recibir las cargadas de toda la gente que me decía, acá hay una palabra muy concreta: que corroncho, que eres loco, me importa un carajo. Mira cómo me correspondió la vida con cuatro finales ganadas”. Finalmente concluyó que su sueño es poder fotografiarse con el campeón del mundo Lionel Messi.

El ferviente hincha de la albiceleste ha desatado un mar de burlas contra él - crédito @LAinfoCOL/X

El video que ha circulado en redes sociales, especialmente en X, antes conocida como Twitter, ha generado una oleada de burlas hacia el peculiar aficionado.

La exageración de su acento y su declaración de apoyo incondicional a la selección argentina por encima de Colombia no han pasado desapercibidas, desatando una serie de comentarios jocosos y burlas entre los usuarios de la plataforma.

“Dios mío que VERGÜENZA esto”, “Siento pena ajena”, “Eso lo que es un careverga regalado”, “JAJAAJAJAJAJAJJA me cagan a pedo No seamos tannnnn hpsss en la vida hermanoo que putaaa vergüenza damos”, “Lo más perdedor que he visto en la vida”, fueron algunos de los comentarios que sobresalieron en redes.

Comentarios burlándose del sujeto que se declaró fanático de Argentina - crédito captura de pantalla X

Aunque el entrenador Scaloni ha expresado su descontento por el clima de Barranquilla, la capital del Atlántico se ha encargado de ofrecer una cálida bienvenida a la selección bicampeona del continente. A pesar de que Argentina derrotó recientemente a Colombia, los habitantes de este importante destino turístico han demostrado ser excelentes anfitriones en la antesala del crucial duelo de eliminatorias. Con hospitalidad y entusiasmo, Barranquilla ha dejado de lado la rivalidad futbolística para recibir con los brazos abiertos a la escuadra albiceleste.

Curiosamente han recibido muy bien a la selección Argentina en Barranquilla, escenario del partido y cuestionado por Scaloni - crédito @TyCSports/X