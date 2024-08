Sebastián Viera solo estaría cuatro meses frente al Real Cartagena: cuál es la razón

El charrúa es el nuevo entrenador del Real Cartagena - crédito @realcartagena/Instagram

El uruguayo Sebastián Viera, exportero y destacada figura del fútbol colombiano, debutará como director técnico con el Real Cartagena en el torneo Betplay. La noticia fue confirmada por Dumek Turbay, alcalde de Cartagena, quien desde que asumió el cargo ha invertido para que el cuadro Heroico regrese a primera división.

Esta es la primera incursión de Viera como técnico, luego de una notable carrera como arquero en el Junior de Barranquilla, en la cual acumuló 638 partidos y obtuvo siete títulos.

El tiempo de contrato que firmó Sebastián Viera

Durante una entrevista con el periódico El Universal, Dumek Turbay confirmó el tiempo que el charrúa estará al frente del Real Cartagena: “Sebastián Viera firmó un contrato de cuatro meses porque podría ser que en 2025 tenga la posibilidad de dirigir algún equipo en la A”.

Viera obtuvo su licencia A de entrenador solo el pasado 16 de agosto, lo cual le habilita oficialmente para asumir este nuevo rol. Mario Viera, su padre, con experiencia previa como entrenador del equipo Carlos A. Mannucci, de Perú, actuará como su asistente técnico en este desafío.

Tan pronto como Alberto Suárez renunció al cargo, el pasado lunes 19 de agosto, la dirigencia de Real Cartagena trabajó rápidamente para incluir a Viera como su reemplazo. Actualmente, el equipo se encuentra en la séptima posición del Torneo BetPlay con 7 puntos, producto de dos victorias, un empate y dos derrotas.

Su próximo enfrentamiento será contra el Boca Juniors de Cali el 21 de agosto en el estadio deportivo Cali, con Óscar Passo como técnico interino, mientras Viera asume sus nuevas responsabilidades.

Llama la atención el perfil académico de Viera, que con su recién obtenida licencia demuestra su compromiso por evolucionar dentro del mundo del fútbol desde una perspectiva técnica. Mario, por su parte, representa un respaldo esencial dada su experiencia.

Con esta designación, tanto padre como hijo emprenden una colaboración esperada con grandes expectativas tanto de la dirigencia como de la fiel afición del Real Cartagena. Será interesante observar cómo esta dupla charrúa maneja al equipo en los próximos meses y si logra consolidar su visión en la cancha.

Real Cartagena, que lucha por ascender en el difícil y competitivo Torneo Betplay, ahora cuenta con la experiencia dual de Sebastián y Mario Viera para intentar alcanzar sus metas deportivas. Con un equipo técnico renovado, el club buscará capitalizar esta nueva etapa para mejorar su rendimiento.

Las primeras palabras de Sebastián Viera como entrenador del Real Cartagena

En su primeras declaraciones como director técnico del Real Cartagena, Sebastián Viera envió un mensaje de tranquilidad para los hinchas del cuadro amurallado.

“Es normal que la gente sienta temor, incertidumbre, pánico. Yo si fuese hincha y viniera a mi equipo un técnico que es la primera vez que lo va a ser también estuviese así. El trabajo pondrá a cada uno en su lugar. Yo estoy tranquilo, estoy acá porque estoy convencido de que el Real Cartagena tiene un buen plantel y que puede ascender, sino me hubiese quedado tranquilo en mi casa. Este es un estadio y una hinchada de la A”, comenzó diciendo Sebastián Viera.

Y agregó: “Mi estilo es un equipo que sepa defender y que ataque constantemente. Me gusta que sea un equipo intenso, ser un equipo fuerte, que cuando nos ataquen no tengamos la sensación de que nos van a anotar. Me gusta la tenencia del balón. Lo que no negociamos es el trabajo, la intensidad y las ganas, que la gente venga al estadio y se sienta identificado con el equipo”.

La próxima salida del Real Cartagena por el Torneo BetPlay Dimayor será el domingo 25 de septiembre en condición de local ante Unión Magdalena, a partir de las 6:00 p. m. (hora colombiana).