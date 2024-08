Futbolista colombiano afirmó que tiene la fórmula para erradicar el racismo del deporte

Vinícius Júnior ha sido de los futbolistas más afectados por problemas de esta índole - crédito Montaje Infobae

Con la modernización del deporte en general, las federaciones de las distintas disciplinas han buscado erradicar de sus contextos problemáticas que han generado malestar en la sociedad durante años.

Una de ellas es el racismo, por lo que la NBA ha liderado diferentes campañas para terminar con los estigmas raciales del mundo deportivo, destacando que el 80% de sus jugadores son negros y se sienten orgullosos de ello.

El fútbol no se ha salvado de tener problemas de esta índole y aunque en el pasado ya se habían registrado casos de racismo, la FIFA ha buscado de diferentes formas que este tipo de casos no se registren en sus escenarios deportivos, siendo Vinícius Júnior uno de los atletas que más ha sido víctima de insultos raciales en los últimos años.

Es por ello que en diálogo con Hugo Balassone, el futbolista colombiano Carlos “La Roca” Sánchez, habló sobre las experiencias que ha tenido con el racismo en su carrera, recordando que el mediocampista estuvo en ligas como la española, la francesa y la inglesa.

Sánchez afirmó que tiene la fórmula para terminar con el racismo - crédito San Lorenzo

La pregunta se registró debido a que en los últimos meses se generó una polémica por un cántico argentino en el que se hace referencia de la ascendencia de los futbolistas nacionalizados en Francia.

Ante esta situación, compañeros de Enzo Fernández, mediocampista argentino que milita en el Chelsea, compartieron fragmentos de un video para resaltar el comportamiento indebido del sudamericano; sin embargo, Sánchez le quitó importancia a lo registrado y aseguró que “Argentina no es un país racista”, para finalmente indicar que los franceses pudieron haber hablado personalmente con Fernández.

“Tendrían que haberle dicho: ‘¿Cómo vas a decir eso?’. Ponerlo en redes me pareció más grave que lo que hizo Enzo. Ahí se encadenaron 50 mil cosas: temas políticos entre países. Estás generando violencia. Con un simple gesto (hablarlo en persona) tú borras todo. Hay que ser inteligente. ¿Por qué tuvo que subir eso a las redes?”, indicó el colombiano.

El mediocampista cafetero afirmó que algunas veces los deportistas olvidan que pueden generar múltiples reacciones con su comportamiento e indicó que la de los europeos va a generar odio contra Enzo Fernández.

Es por ello que el colombiano aseguró que para él, la solución más cercana para erradicar con el racismo es que algunos deportistas de color entiendan que siempre va a haber personas que buscan generar odio, pero esto no los tiene que afectar mentalmente, lo que provocaría que los agresores entendieran que ya no tienen poder con sus insultos.

“Somos conductores de muchas cosas en el fútbol, nos sigue mucha gente. Este tipo de cosas las podemos evitar con otra manera de relacionarse. Hay mucha sensibilidad con ese tema. Yo no te digo que no exista el racismo, pero a mí no me afecta para nada. Yo sé cómo soy y quién soy. Tengo mis valores. Tú puedes decir lo que quieras y yo veo si eso deja que me afecte o no. Me atrevo a decir que si pensáramos así, eso ya estaría erradicado”, declaró el colombiano.

El colombiano aseguró que los deportistas deben ser fuertes mentalmente - crédito San Lorenzo

Para resaltar la importancia de trabajar mentalmente en el deporte, Sánchez recordó que en su regreso a Colombia, en donde jugó para Independiente Santa Fe, le afectó no haber recibido el cariño de sus compatriotas.

“Antes de venir a San Lorenzo, yo fui a Colombia y nadie se dio cuenta. Jugué 85 partidos y 11 años seguidos en la selección. Es algo que no lo ven. No esperaba una caravana, pero que me den el mérito porque lo gané”.

Es por ello que el colombiano resaltó el cariño que le han brindado los hinchas del fútbol argentino, lo que le hizo entender que algunas veces se valoraba más su trabajo en el exterior.

“Llegué a San Lorenzo y me recibieron con un video espectacular que decía: “Llegó La Roca”. En mi propio país se enteró mi madre porque yo le dije. San Lorenzo es un grande y me valoró. Eso es muy fuerte”.