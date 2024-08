Mariana Pajón confirmó que ya inició su preparación para los Juegos Olímpicos de 2028: vendría con sorpresa

Luego de quedar por fuera de las finales de BMX, la deportista de 32 años se quedó en París para acompañar a los colombianos del equipo de ciclismo de pista - crédito Patrick Semansky/AP

La múltiple medallista olímpica Mariana Pajón ilusionó a toda Colombia al confirmar que dará inició a su proceso preparatorio para llegar a la próxima cita de los Juegos Olímpicos que se realizará en la ciudad de Los Ángeles, Estados Unidos, en el 2028.

Luego de quedar por fuera de las finales de BMX, la deportista de 32 años se quedó en París para acompañar a los colombianos del equipo de ciclismo de pista que por estos días disputan las pruebas en el velódromo de la ciudad.

Tras dejar de lado las lágrimas por la desafortunada eliminación, Mariana confirmó que está lejos del tan sonado retiro del que se ha estado hablando y que pone los ojos en la siguiente edición de las justas de verano.

La colombiana Mariana Pajón compitió en el BMX de los Juegos Olímpicos de París - crédito Ricardo Mazalán/AP

En conversación con Yanjane Meneses, panelista de El VBAR, de Caracol Radio, manifestó su deseo de acompañar a sus compañeros a pesar de haber terminado su participación, teniendo en cuenta que ella es una de las deportistas más experimentadas de la delegación nacional. No obstante, la noticia se presentó extra micrófonos, la periodista fue enfática en mencionar que la deportista le afirmó que buscará una nueva clasificación de los juegos del 2028.

“Estuve hablando con ella y le pregunté: ‘Mariana, ¿va a estar en los Juegos Olímpicos?’ Y me dijo: ‘Sí, Mariana Pajón para rato. Quiero estar en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028′. Desde el momento en que pise suelo colombiano, empezarán a ver (junto a su equipo de trabajo). Ellos tienen la mira en California, donde tienen el complejo olímpico. Así que ella dijo: ‘Me voy a preparar y voy para estos juegos que se aproximan’. Empezará entonces con el proceso de los cuatro años con los eventos clasificatorios”, palabras que dan cuenta de su espíritu deportivo y del deseo de continuar vigente en competencia.

Mariana Pajón se fue en blanco de los Juegos Olímpicos París 2024 tras quedar eliminada en las semifinales del BMX - crédito Agustín Marcarían/REUTERS

Esta noticia la estaría confirmando Miguel Pajón, su hermano, quien por medio de sus redes sociales expresó su deseo de ha manifestado públicamente su sueño de ver a Mariana compitiendo en Los Ángeles 2028, sin embargo, sería hacerlo en una bicicleta de pista y no de BMX: “Tengo una idea (…) Un sueño (...) Mariana Pajón, Los Ángeles 2028″.

La bicicrosista colombiana reconocida por su destreza en las pistas, en entrevista con RCN Deportes, abrió la posibilidad de incursionar en el ciclismo de pista, aprovechando su estrecha relación con la delegación para acompañarlos en el primer día de competencias en el velódromo nacional en Francia. “No sé, esto a mí me encanta y hace parte de mi entrenamiento. No es un no, voy a darme un buen tiempo para analizarlo, ver también tiempos, y estoy acá también para eso, la realidad de mis capacidades y hasta donde puedo llegar. Vamos a ver qué pasa,” afirmó la atleta, según reportó el medio colombiano.

Mariana Pajón abrió la posibilidad de incursionar en el ciclismo de pista - crédito @MarianaPajón/Instagram

Desde su declaración, la comunidad ciclista nacional ha estado atenta a las nuevas posibilidades en la carrera de la biciclosista, quien ha demostrado ser una atleta de alta competencia y que podría aportar significativamente al equipo de ciclismo de pista. Su interés no es una sorpresa, dado que la transición de BMX a pista no es inédita; varias deportistas han logrado con éxito destacarse en ambas disciplinas.

Colombia ha cultivado una larga y exitosa tradición ciclística, siendo cuna de renombrados escaladores y velocistas que han dejado su marca a nivel mundial, como Nairo Quintana, Rigoberto Urán y Egan Bernal, por nombrar algunos. Estos ciclistas han llevado el nombre del país a competencias de gran calado internacional como el Tour de Francia, el Giro de Italia y la Vuelta a España.