Jugador de la selección Colombia dejó inconforme a Néstor Lorenzo: “Pensaba que llegaba a ser titular”

La selección Colombia afronta tiempos cruciales tras haber perdido la final de la Copa América 2024 ante Argentina. Ahora, se prepara para las eliminatorias sudamericanas de cara al mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En el programa En la Jugada de RCN Radio, se discutió ampliamente sobre la actualidad de la Tricolor y la posible convocatoria de nuevos jugadores.

Yerry Mina generó malestar en el cuerpo técnico de la selección Colombia

Los analistas mencionaron la probabilidad de ver caras nuevas en la selección, justificando el recambio por el supuesto malestar generado por algunas actitudes de Yerry Mina. Según el programa, el cuerpo técnico liderado por Néstor Lorenzo quedó insatisfecho con el exBarcelona debido a sus “lesiones, rendimiento y comportamiento”.

El medio citado destacó que en el cuerpo técnico de la selección Colombia “no cayó del todo bien la actitud de Yerry Mina, porque él pensaba que llegaba a ser titular en la Copa América”. Debido a la lesión de Jhon Lucumí, Mina esperaba ser incluido en el once inicial. Sin embargo, el entrenador Néstor Lorenzo optó por Carlos Cuesta en lugar del jugador oriundo de Guachené, Cauca.

Al parecer, algunas voces dentro de la selección cuestionaron el nivel de Mina en la Copa América 2024. De acuerdo con En la Jugada, “pudo haber dado un poco más, el trabajo, él pudo ser mejor”. Estas observaciones han generado rumores sobre la posibilidad de que el zaguero central no sea considerado próximamente en el once inicial del combinado cafetero. Aunque no se afirma definitivamente su exclusión, se sugiere que Mina podría seguir siendo “la cuarta opción”.

Cabe recordar que, el ex Independiente Santa Fe ingresó sobre los 25 minutos de juego contra Paraguay en Houston, tras la lesión de Jhon Lucumí; sin embargo, Cuesta fue la pareja central de Davinson Sánchez durante toda la Copa América.

Posteriormente, tuvo acción unos minutos en las semifinales ante Uruguay en Charlotte, donde Colombia derrotó a los Charrúas con un hombre menos.

Destino exótico quiere los servicios de Yerry Mina

Yerry Mina podría estar celebrando su próximo cumpleaños en los Emiratos Árabes Unidos, ya que el Al Ain, equipo dirigido por Hernán Crespo, estaría preparando una segunda oferta para fichar al central colombiano.

Mina, que rechazó una primera propuesta del mismo equipo, podría enfrentarse a una decisión trascendental en su carrera.

El Al Ain está dispuesto a pagar los diez millones de euros que Cagliari pide por la rescisión del contrato de Mina, vigente hasta el final de la temporada 24/25. Según AS Colombia, “los árabes están dispuestos a pagar los 10 millones de euros que pide Cagliari por la rescisión de su contrato.”

En medio de este panorama, la temporada pasada, Mina fue un jugador crucial para Cagliari. Su desempeño bajo la dirección de Claudio Ranieri fue destacable, a tal punto de que el italiano lo consideró uno de los referentes del club.

De hecho, el nuevo entrenador del cuadro de Cerdeña se refirió al central colombiano que tiene como prioridad continuar en Europa: “Yerry Mina tiene una gran personalidad, se conocen las cualidades técnicas y morales del jugador, hablamos por teléfono y me alegró mucho ver su actitud, claramente necesitará tiempo para encontrar la condición adecuada”.

Y agregó: “Estoy muy satisfecho con todos los elementos con los que trabajo, es normal que se hagan evaluaciones integrales para construir mejor el equipo”.

El nacido en Guachené (Cauca) tuvo una campaña irregular, primero con la Fiorentina tras su salida del Everton de Inglaterra. No obstante, Yerry Mina encontró un lugar en Cagliari, que estaba comprometido con el descenso y la actuación del colombiano fue vital para la permanencia en la primera división italiana.