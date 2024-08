Catalina Usme es blanco de críticas por penal errado con Colombia en Juegos Olímpicos: “Traidora y cómplice”

Catalina Usme fue una de las jugadoras que falló su penal con Colombia ante España, junto a Liana Salazar, en los Juegos Olímpicos París 2024 - crédito Raquel Cunha/REUTERS

La selección Colombia femenina pasó un trago amargo en los Juegos Olímpicos París 2024, luego de quedar eliminada ante España en penales por 4-2, después de igualar 2-2 en los 120 minutos del encuentro en Lyon y perder una ventaja de dos anotaciones sobre las campeonas del mundo.

Aunque el equipo hizo su mejor esfuerzo, muchos usuarios en redes sociales le echaron la culpa a Catalina Usme de la eliminación, ya que falló el primer cobro en la serie, al igual que Liana Salazar en la tercera tanda, para perder la oportunidad de pelar la primera medalla en fútbol femenino.

Sumado a eso, algunas personas le recordaron a la atacante el supuesto conflicto que tendría con Yoreli Rincón, volante que no ha jugado con la selección Colombia desde 2019 y, al parecer, no hizo parte del combinado nacional en 2024 porque la capitana de la Tricolor se lo impidió, aunque el tema no está confirmado.

“Catalina Usme es lo peor que nos ha pasado”

Después del compromiso, los primeros comentarios de los hinchas en redes sociales fueron de apoyo a la selección Colombia femenina por su presentación en los Juegos Olímpicos, al ser la primera vez que llegaban hasta los cuartos de final en las justas.

Sin embargo, casi todas las críticas se fueron contra Catalina Usme, la atacante que no pudo brillar en el encuentro, erró el primer cobro de los penales, al ser atajado por Cata Coll, y que condicionó al equipo durante la tanda que posteriormente perdió.

Muchos de los comentarios son a causa del suave disparo de la exjugadora del Pachuca y América de Cali, además de que el técnico Ángelo Marsiglia también fue acusado por no mantener el marcador a favor cuando llevaba dos anotaciones de ventaja y faltando menos de 15 minutos para terminar.

El recuerdo de Yoreli Rincón

Si los comentarios por el penal eran suficientes ataques hacia Catalina Usme, para muchos aficionados también existe un problema por la presencia de la atacante en la selección Colombia femenina y su capitanía, debido a que la acusan de no permitir la convocatoria de una figura.

La mayoría de los usuarios en la red X le recordaron a Cata que, al parecer, no permitió la convocatoria de Yoreli Rincón para los Juegos Olímpicos París 2024, pese a que la volante resolvió sus diferencias con la Federación Colombiana de Fútbol y se encontraba en buena forma.

Dicho problema se dio porque la exjugadora de Atlético Nacional, durante el programa de El Vbar Caracol el 29 de mayo, respondió que “no tengo pruebas, pero tampoco tengo muchas dudas”, refiriéndose a que Usme y sus compañeras en la Tricolor no aprobaron su llamado al combinado nacional.

Cabe recordar que Yoreli Rincón no juega con Colombia desde 2019, participó en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y Río 2016, fue una de las supuestas víctimas de vetos en la FCF por exigir mejores condiciones para el fútbol femenino y hasta 2024 resolvió ese tema con la federación.

“Le competimos a la campeona del mundo”

Leicy Santos, que marcó gol para Colombia ante España, le dijo a la prensa que el encuentro fue bueno para el combinado nacional, pero que la razón de la derrota se dio por el desgaste de muchas de sus compañeras, de ahí la lesión de Linda Caicedo y las molestias físicas de Mayra Ramírez.

“El equipo hizo un esfuerzo, se trabajó mucho y el tema de los partidos tan cerca nos jugaron una mala pasada. Desafortunadamente, no pudimos mantener el 2-0, pero estoy feliz porque le competimos a la campeona del mundo. Vamos a seguir trabajando”, afirmó.

Santos añadió que “lo importante es que entendamos que en Colombia estamos haciendo historia y hay muchas selecciones como España que están trabajando desde hace mucho tiempo, mientras que para nosotras es un proceso y de a poco vamos evolucionando”.