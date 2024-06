La selección Colombia enfrentará a dos campeonas del mundo en el próximo Mundial Femenino sub-17: así quedó el grupo

Juan Duque habló del distanciamiento que tomó Maluma con él: “Le ayudé y desapareció”

El cantante y creador de contenido paisa se refirió a las comparaciones que le hacen con ‘Papi Juancho’. Además, aclaro si tiene o no buena reacción con su colega: “Me pidió un favor y no me volvió a llamar”, dijo