La verdadera razón por la que Yoreli Rincón no irá a los Juegos Olímpicos con la selección Colombia

En los últimos días mucho se ha hablado de Yoreli Rincón, y no preciosamente por su desempeño con Atlético Nacional, sino por su posible regreso a la selección Colombia femenina, que afrontará los Juego Olímpicos París 2024.

Cabe recordar que una foto entre la jugadora y Álvaro González, miembro del comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), generó todo tipo de especulaciones, que llevaron a pensar qué Rincón podría volver a enfundarse la casaca de la Tricolor.

El feo de desplante de Marsiglia con Yoreli

Tras los comentarios que surgieron a raíz de la imagen, la ex Atlético Huila reveló que se reunió con González y Ángelo Marsiglia a mediados de abril, en el que se tocaron varios temas, incluyendo su chance de volver a la selección cafetera.

Sin embargo, con el correr de las semanas la ilusión se habría desvanecido para la santandereana, que deberá seguir esperando su oportunidad. Infobae Colombia consultó fuentes cercanas a la futbolista y pudo confirmar que Yoreli Rincón no será tenida en cuenta por el estratega nacional, ya que según la información suministrada, Marsiglia tiene el equipo conformado para las justas olímpicas parisinas en el que no la ex Sampdoria no tiene cabida.

Así mismo, se pudo conocer que la jugadora ya sabe de la decisión del Ángelo de no contar con ella; no obstante, Rincón se encuentra tranquila, dado que es consciente de que por la parte deportiva sus números la respaldan y merece ser parte de la selección Colombia femenina, pese a la postura de Marsiglia, qué va por la misma línea de su antecesor Nelson Abadía, que también le cerró la puerta a Yoreli pese a su buen momento en Italia y siempre negó un veto hacia la futbolista.

Calendario de la selección Colombia en París 2024

¿Desde cuándo Yoreli no es convocada a la selección Colombia?

Yoreli Rincón jugó su último partido con la selección Colombia femenina el 23 de abril de 2018 frente a Brasil, en la Copa América disputada en Chile.

A lo largo de su carrera con la Tricolor, Rincón ha sido una figura destacada, llevando al equipo a posiciones importantes en competiciones continentales y dejando una marca indeleble con sus logros tanto a nivel de clubes como internacional.

Durante su trayectoria con las Chicas Superpoderosas logró el subcampeonato en las ediciones de 2010 y 2014 de la Copa América femenina. Su rendimiento excepcional fue ampliamente reconocido en 2014, cuando fue nombrada la mejor jugadora del torneo, y en 2010, al anotar cinco goles que contribuyeron significativamente al éxito del equipo. En torneos oficiales, marcó un total de 11 tantos, consolidándose como una de las figuras más importantes del fútbol femenino colombiano.

Además de su contribución a la selección, ha obtenido significativos logros con clubes, destacando especialmente su paso por el Atlético Huila. Con este equipo, conquistó tanto la Copa Libertadores como la liga colombiana en 2018, una doble corona que representa un hito en la historia del club y del fútbol femenino en Colombia.

A pesar de su indiscutible talento y contribuciones al deporte, Rincón ha estado ausente de la selección Colombia desde aquel último encuentro en 2018. La razón detrás de este alejamiento no se ha clarificado públicamente, pero su ausencia se siente en el terreno de juego, a pesar de haber disputado 51 partidos y anotado 14 goles con el combinado cafetero.

La carrera futbolística de Yoreli Rincón, goza de éxitos y reconocimientos, lo cual hace que su ausencia en la selección sea un tema de interés y debate entre aficionados y críticos del fútbol femenino.