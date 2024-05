Esta es la dura sanción que tendría que pagar Llaneros Femenino por abandonar la cancha en el partido contra América

América de Cali es segundo en el campeonato femenino con 25 puntos en 10 partidos, a la espera de la decisión con el duelo ante Llaneros Femenino - crédito América de Cali

El equipo femenino de Llaneros FC decidió abandonar el partido contra América de Cali durante la fecha 11 de la Liga Femenina BetPlay 2024, luego de que durante el encuentro que tuvo lugar en el estadio Pascual Guerrero, la jueza central del compromiso, junto a la jueza de línea sobre el costado de la tribuna occidental, convalidaron un dudoso gol a favor de las locales.

La controversia comenzó en el minuto 62 cuando un gol fue otorgado a América de Cali tras un remate de Wendy Bonilla. La decisión fue de la árbitra Manuela Vásquez, a pesar de las protestas de las jugadoras de Llaneros, que afirmaron que el balón nunca cruzó completamente la línea de gol. Lastimosamente, los partidos del fútbol femenino no cuentan con el sistema VAR en Colombia y la única cámara de transmisión del encuentro no logra despejar las dudas.

Wendy Bonilla anotó el tanto en Cali que la jueza central marcó como gol, pese a que pareció que la portera Sandra Sepúlveda la sacó en la raya - crédito Win Sports

La reacción de la delantera Ingrid Vidal fue usado como argumento por las futbolistas del equipo visitante que aseguraban que el balón no traspaso la línea de gol. Sin embargo, la jueza ante la imposibilidad de revisar la jugada se mantuvo firme en su decisión; aun cuando había más de 20 minutos por jugar. Esto generó el malestar de las jugadoras de Llaneros FC, que ingresaron a su camerino, por lo que se notificó la suspensión del compromiso.

En la rueda de prensa, la asistente técnica Luisa Rubio y la jugadora Lizeth Moreno argumentaron que ellas entraron un momento a calmarse y cuando regresaron al terreno de juego el equipo rival ya no se encontraba en la cancha: “Tomamos la decisión de salir porque es un momento de calentura, bajamos al camerino para tranquilizarnos y cuando tomamos la decisión de salir, nos pasamos del tiempo determinado, pero no recibimos nada de superiores. Bajamos a calmarnos para volver y respetamos la decisión arbitral, no tenemos nada en contra”.

La excusa del equipo visitante por retirarse del campo como señal de protesta no las excusaría de recibir las severas sanciones contempladas en el Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), incluido un fallo en contra por retirada, multa y posibles deducciones de puntos en la clasificación de la Liga.

El partido entre América y Llaneros, de la Liga Femenina, solo tuvo acción hasta el minuto 61 por la protesta de las de Villavicencio - crédito América de Cali Femenino

Según el CDU, este tipo de conducta es sancionable con una multa de 20 salarios legales mínimos vigentes, lo que equivale a más de 27 millones de pesos, además de la derrota por retirada. La decisión final respecto a las sanciones será tomada por el comité disciplinario de la Dimayor, tras la revisión del informe arbitral y los argumentos del equipo afectado.

“En caso de que un equipo se niegue a participar o a continuar un partido, no pueda hacerlo por falta de reconocimiento deportivo o por otro motivo imputable a él, se le sancionará con multa de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes, al momento de la infracción y se decretará la sanción por derrota por retirada o renuncia”, expone el artículo 89 del Código que rige las decisiones disciplinarias.

