Así va la tabla de posiciones del grupo B en los cuadrangulares semifinales tras la fecha 2: Santa Fe se adueña del liderato

Independiente Santa Fe enfrentó a la Equidad, por encuentro válido de Cuadrangulares Liga BetPlay I 2024 de la fecha 2, en el estadio Metropolitano de Techo - crédito Catalina Olaya - Colprensa

La Liga BetPlay I-2024 completó su segunda fecha de los cuadrangulares semifinales con los partidos del grupo B entre Club Deportivo La Equidad vs. Independiente Santa Fe y Deportes Tolima vs. Once Caldas. Este cuadrangular comienza a tomar a los Cardenales como grandes favoritos a avanzar a la final tras mantener un puntaje perfecto aprovechando su larga estadía en Bogotá. Al contrario del grupo A de la competencia, en donde Millonarios y Junior FC viven un intenso mano a mano.

Independiente Santa Fe se adueña de la cima del grupo

Independiente Santa Fe prolongó su buen momento en los cuadrangulares de la Liga BetPlay, sumando una victoria más al vencer 2-0 a La Equidad en una difícil cancha por la lluvia en el estadio Metropolitano de Techo. Los goles fueron obra de Agustín Rodríguez al minuto 50 y Marcelo Ortiz al 82, consolidando al equipo con 6 puntos en el liderato del Grupo B.

La victoria de Santa Fe destacó por sobreponerse al fuerte aguacero que cayó en la tarde-noche del domingo 12 de mayo en la ciudad de Bogotá y que afectó el desarrollo del juego. La lluvia hizo la superficie de juego rápida y complicó las condiciones para ambos equipos, pero fue Santa Fe el que mejor supo adaptarse. La apertura del marcador llegó tras una excelente jugada colectiva finalizada por Rodríguez, tras la asistencia de Hugo Rodallega, mientras que Marcelo Ortiz cerró la cuenta con un remate excepcional, sellando el triunfo para el visitante, que parecía local por el masivo acompañamiento de sus hinchas.

La próxima jornada promete más acción cuando Santa Fe enfrente a Once Caldas el sábado 18 de mayo a las 7:30 p. m. en el estadio Palogrande de Manizales, mientras que La Equidad se medirá contra Tolima, nuevamente en condición de local, el mismo día, pero en el primer turno de la jornada sabatina, a las 5:15 p. m.

Once Caldas logra un importante empate de visitante

Once Caldas se llevó un valioso punto del estadio Manuel Murillo Toro en su visita al Deportes Tolima - crédito Colprensa

Deportes Tolima y Once Caldas finalizaron con un empate 1-1 en el reciente enfrentamiento correspondiente a la segunda jornada del Grupo B en el estadio Manuel Murillo Toro. Este resultado deja a Deportes Tolima con un punto, situándose en el tercer lugar del grupo, mientras que Once Caldas se posiciona segundo con cuatro puntos, manteniéndose invicto y continuando en la persecución del líder Santa Fe.

El partido inició con una dinámica de juego en la que Deportes Tolima buscaba tomar la delantera. La apertura del marcador llegó al minuto 15 gracias a una jugada de Alex Castro, que, después de recibir un pase de Eduardo Sosa, logró driblar a su marca y finalizar con un disparo que burló al portero James Aguirre. A pesar de que Once Caldas mejoró su desempeño hacia el final de la primera mitad, no consiguió igualar el marcador antes del intermedio, en parte debido a la sólida defensa de Tolima, que logró contener al delantero Dayro Moreno.

El segundo tiempo trajo cambios en la dinámica del partido, con Once Caldas aumentando su presión en busca del empate, que finalmente llegó al minuto 60 por un penal ejecutado por Moreno, consolidando en la parte alta de la tabla de goleadores de la Liga BetPlay Dimayor I-2024 con 10 goles.

Los minutos finales del encuentro estuvieron marcados por intentos de ambos lados de inclinar la balanza a su favor, incluyendo un penal a favor de Deportes Tolima que fue atajado por Aguirre, evitando así la derrota de Once Caldas.

Tabla de posiciones de los cuadrangulares semifinales de la Liga BetPlay I-2024

Millonarios venció por 1-0 al Pereira y escaló puestos en la tabla de los cuadrangulares de la Liga BetPlay I-2024 - crédito Colprensa

Grupo A

Junior - 4 puntos / +1 diferencia de gol Millonarios - 3 puntos / 0 diferencia de gol Deportivo Pereira - 3 puntos / -0 diferencia de gol Atlético Bucaramanga - 1 puntos / -1 diferencia de gol

Grupo B