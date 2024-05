Juan Fernando Quintero y la opción del Medellín: nuevo presidente aclaró el posible fichaje

Juan Fernando Quintero jugó en Medellín para el primer semestre de 2017, siendo subcampeón de la Superliga ante Santa Fe - crédito Colprensa

Independiente Medellín, que se quedó afuera de la Liga BetPlay y juega la Copa Sudamericana, está en proceso para armar la nómina del segundo semestre, en el que espera volver a tener protagonismo y pelear la estrella de diciembre, que ha sido esquiva desde 2016.

Uno de los rumores que circularon alrededor del Poderoso fue el supuesto regreso de Juan Fernando Quintero, ya que el cuadro rojo tendría interés en contratarlo al quedar libre, un tema que el nuevo presidente, Juan Camilo Restrepo, explicó para los aficionados.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El directivo, que tendrá su primera experiencia en el fútbol colombiano, también dio algunos detalles sobre cómo será su gestión en reemplazo de Daniel Ossa, los objetivos y conocimientos que le aportará al equipo antioqueño para volver a ser el mejor en el fútbol colombiano.

¿Juan Fernando Quintero regresará al Medellín?

Juan Camilo Restrepo, ex comisionado de Paz en el gobierno de Iván Duque, causó sorpresa en el fútbol colombiano al ser nombrado presidente del Independiente Medellín en medio de su disputa por la Copa Sudamericana y el armado de la plantilla para el segundo semestre.

Durante una charla con Caracol Radio, el directivo aclaró el posible regreso de Juan Fernando Quintero, asegurando que por ahora no hay planes para que se vista con la camiseta del Poderoso en el corto plazo.

Juan Fernando Quintero aseguró ser hincha del Deportivo Independiente Medellín - crédito Getty Images

“Llevo tres días, estamos enfocados en ganar el partido el próximo martes, en fortalecer y pasar a la siguiente ronda el 29 de mayo, nosotros hoy no podemos descartar ningún nombre, porque nos tenemos que sentar a hablar con el cuerpo técnico. Pero tenga claro que ese nombre y otros siempre tendrán las puertas abiertas en esta institución”, dijo.

Sin embargo, Restrepo no descartó del todo al mediocampista, solo que por ahora las directivas ni el cuerpo técnico han analizado la posibilidad: “Yo no digo ni que sí ni que no, eso no es ser político, esa es la verdad. Yo me acostumbro a dar noticias y definir las cosas cuando ya pueda darle un mensaje a la opinión pública, pero por supuesto que nosotros vamos a fortalecer el equipo y que todos los días sea más competitivo”.

Juan Camilo Restrepo asumirá el reto de ser presidente de Independiente Medellín tras ser cuatro años el presidente de la Junta Directiva - crédito @guslopezinfo/X

El trabajo en Medellín

El presidente de Medellín le dijo al medio radial que su objetivo en el Independiente Medellín va más allá de conseguir la Liga BetPlay en el corto plazo, pues la hinchada es lo más importante y empezará con el cupo a la siguiente fase del torneo internacional.

“Generar alegría, satisfacción, a la hinchada. Seguir trabajando por el fortalecimiento institucional del Medellín. Soñar y trabajar todos los días, no ahorrar esfuerzo para estamparle la estrella número 7 al Deportivo Independiente Medellín. Y en lo inmediato, para eso estamos trabajando, que el próximo martes obtengamos un gran resultado en Argentina”, dijo Juan Camilo Restrepo.

Medellín viene de golear 5-1 a César Vallejo de Perú en la Copa Sudamericana y su próximo partido será contra Defensa y Justicia - crédito Luis Eduardo Noriega Arboleda/EFE

El dirigente añadió que “el día 29 de mayo podamos consolidar lo que es el paso del DIM a los octavos de final de la Copa Sudamericana y reforzar, trabajando con el cuerpo, con todos sus directivos, por una gran institución y un gran plantel deportivo el próximo semestre”.

Finalmente, el presidente del Medellín explicó que se pondrá manos a la obra para buscar los fichajes: “De acá a la otra semana estamos concentrados en el empalme administrativo, esperando que el equipo obtenga un buen resultado y con el Comité Deportivo, con su mayor accionista, vamos a hacer todos los esfuerzos para reforzar línea tras línea todo el equipo y obtener un buen resultado el próximo semestre”.