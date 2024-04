Mujer le pidió matrimonio a su pareja en pleno partido del Deportes Tolima

La propuesta de matrimonio se dio en medio del encuentro del Deportes Tolima por la Liga BetPlay 2024-I - crédito captura de pantalla Win Sports

Viviana es una ferviente hincha del Deportes Tolima que, junto a Fabián, ha logrado establecer un vínculo de amor y pasión por el equipo de su ciudad. La mujer, decidida, aprovechó que a César Camargo, máximo accionista del club, le gustó la idea y aprobó que la joven enamorada le pidiera matrimonio a su novio en el centro de la cancha.

Aunque la situación quedó para la memoria de Viviana y Fabián, no deja de sorprender el detalle que ella haya sido quien hizo la propuesta a su novio: “Es un homenaje al hombre que ha estado conmigo en las buenas y en las malas”, dijo.

La propuesta de Viviana

En Ibagué, una inusual historia de amor captó la atención de los espectadores durante el encuentro entre Tolima y Patriotas, celebrado en el estadio Manuel Murillo Toro.

Viviana Gutiérrez tomó la iniciativa durante el entretiempo de este partido, para proponerle matrimonio a su pareja frente a una multitud de aficionados, en un momento memorable, tanto para los involucrados, como para el resto de los asistentes.

“Con Fabián hemos pasado muchas situaciones y de todas maneras lo superamos. Es un hombre muy especial, es el hombre que ojalá toda mujer tuviera. Yo quería de alguna manera hacerle sentir eso que él me ha dado a mí y a mi hijo. Hablé con un amigo, el amigo habló con su papá y así se fue generando toda esta cadena hasta llegar al Club Deportes Tolima”

“Es chistoso, porque él estuvo mucho tiempo pidiéndome que fuera su novia y yo le decía que no, que no. Y finalmente, fui yo quien le pidió que fuera mi novio. También se cansó de decirme que me casara con él y pues dije: ‘Repitamos esto y que sea yo la que le pida que se case conmigo ahora’”

“Yo veía llegar mucha gente, seguían llegando y seguían llegando. Pero pensé en todo lo que hemos vivido con él y valía la pena hacerle un honor a este hombre. No solamente nosotras merecemos que nos dejen sentir bien, sino que también tenemos que hacerlos sentir bien a ellos y agradecerles por lo que hacen por nosotras”