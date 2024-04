Leyenda del Real Madrid se refirió a la llegada de Luis Díaz a España: “Daría un salto de calidad”

En 46 partidos jugados en la temporada 2023-2024, Luis Díaz ha marcado 13 goles y ha dado cuatro asistencias - crédito REUTERS/Carl Recine

Fernando Morientes, destacado exfutbolista del Real Madrid y embajador actual de LaLiga, compartió sus perspectivas en Bogotá durante un evento organizado por Rushbet, patrocinador oficial de LaLiga.

En su interacción, Morientes expresó su deseo de ver figuras como Luis Díaz y Kylian Mbappé en la primera división española y comentó sobre la prominencia de jugadores colombianos en España, mientras presenciaba el clásico entre Real Madrid y Barcelona, según informó Diario AS.

Durante la conversación, Morientes destacó el impacto potencial que tendría la incorporación de Luís Díaz, delantero colombiano actualmente en el Liverpool, en LaLiga, señalando sus excepcionales actuaciones en Inglaterra. Además, el exgoleador resaltó la importancia de mantener el atractivo de la liga mediante la inclusión de talentos internacionales de la talla de Mbappé. También reflexionó sobre su experiencia con jugadores colombianos durante su carrera, incluyendo anécdotas de su tiempo compartido con ellos en el Real Madrid.

“Sí, me gustaría verlo en LaLiga. Creo que sería un paso brutal para mucha afición colombiana que sigue LaLiga con ganas. Tener otro jugador como Luis Díaz, haría que muchos aficionados siguieran viendo nuestra competición. Igual que con Mbappé, son jugadores que lo están haciendo muy bien en sus equipos (...) Daría un salto de calidad pasar de la Premier a La Liga y me encantaría que fuese al Real Madrid, pero no puede ser porque están pensando en un francés que corre mucho”, dijo a Diario As durante un evento en donde La Liga transmitió El Clásico de Barcelona vs. Real Madrid en Bogotá.

El evento, que culminó con una victoria del Real Madrid sobre el Barcelona agregó un momento emotivo, con Jude Bellingham marcando el gol decisivo del encuentro. Morientes se mostró satisfecho con el desempeño de Bellingham, alabando su contribución al equipo en la temporada actual. De igual manera, elogió la trayectoria de Falcao, antaño en el Atlético de Madrid, y de James Rodríguez, destacando su importancia en el escenario futbolístico español.

Hemos visto grandes jugadores. La mejor versión de Falcao, que la dio en Porto y en Atlético de Madrid, ese era para que hubiese jugado también en el Real Madrid. Hemos tenido a James, un jugador espectacular, llegando de media punta, muy parecido al fútbol que tiene Bellingham, pero con otras características, llegador, goleador… Yo soy un admirador brutal porque cuando yo era pequeño veía sus comienzos y era Valderrama. Hoy tengo suerte de estar en algún evento con él y me parece fantástico. Me hubiese gustado verlo en el Real Madrid”.