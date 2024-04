Presidente de Santa Fe rechazó acuerdo para mejorar condiciones de futbolistas: protagonizó polémicas declaraciones

Eduardo Méndez, presidente de Santa Fe, se mostró en contra del acuerdo de Dimayor y la FCF con Acolfutpro por las condiciones laborales de jugadores - créditos Independiente Santa Fe / Acolfutpro

El fútbol colombiano dio un paso histórico para mejorar las condiciones laborales de los jugadores con el acuerdo de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol para dialogar con la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, bajo la mirada del Ministerio del Trabajo.

Sin embargo, al presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, no le gustó nada la decisión de la División Mayor y fue uno de los que votó en contra de dicho diálogo, abriendo toda una polémica porque se trata de una iniciativa que lleva años en la mesa y jamás se discutió.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

Por lo pronto, se espera la fecha para el inicio de las conversaciones, los puntos a discutir y desde cuándo empezarán a regir dichos acuerdos, que también beneficiarán al fútbol femenino porque la liga profesional lleva años exigiendo mejores condiciones y competitividad.

Santa Fe le dijo no al acuerdo

Durante la asamblea de Dimayor con sus 36 socios, solo cuatro votaron a favor del acuerdo para dialogar con Acolfutpro, uno se ausentó y tres dijeron que no. Allí apareció Eduardo Méndez para mostrar su rechazo a la iniciativa de la entidad y la FCF.

En diálogo con el programa radial Blog Deportivo, el presidente del equipo cardenal afirmó que votó en contra porque no consideraba correcta esa decisión. “Nunca me voy a sentir derrotado por expresar mi voluntad y cuando actúo pensando en el fútbol. Estoy tranquilo. Ayer (8 de abril) hablé ante la asamblea, creo que fui el único que dije por qué no estaba de acuerdo con las negociaciones”, afirmó.

Eduardo Méndez es presidente de Independiente Santa Fe desde agosto de 2019 - crédito Independiente Santa Fe

La razón para que Méndez rechazara ese acuerdo es porque cree que es innecesario, dado que los equipos, según su explicación, se encuentran bajo la lupa de los entes de control para que cumplan con todas sus obligaciones, tanto laborales como institucionales.

“Los tiempos han cambiado y había unos hechos que ocurrían hace 20-30 años en el fútbol, y hasta donde tengo entendido los equipos tienen muchos controles para no incumplir a las obligaciones a cada una de las empresas que actúan en la Dimayor. Todos somos empresa, todos somos vigilados y tenemos que darle un reporte al Ministerio del Trabajo para que nos dé un soporte deportivo”, indicó.

Reunión de Acolfutpro, la FCF y la Dimayor en las oficinas de la ministra de Trabajo - crédito ministerio del Trabajo

El máximo directivo del León bogotano expresó en el medio radial que no se opone a lo que pensaba hace años. “Pero sigo actuando de la misma forma, pensando que al trabajador hay que cumplirle”, dejando claro que en Santa Fe sí está al día con sus futbolistas y trabajadores.

Así será el diálogo

Durante la mañana del 9 de abril, se formalizó un acuerdo entre la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), la División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) para dar inicio a discusiones enfocadas en las condiciones laborales de los futbolistas en Colombia. Este pacto marca el comienzo de un proceso de diálogo que podría transformar el ámbito del fútbol profesional en el país.

Las negociaciones abordarán una serie de demandas presentadas por Acolfutpro desde el 11 de septiembre de 2019. Entre los temas a tratar se encuentran el calendario de competiciones, periodos de descanso, la estructuración del estatuto del jugador y el código disciplinario, así como la realización de un mejor torneo femenino y la provisión de pólizas de salud complementarias. Se espera que estas conversaciones beneficien aproximadamente a 1.500 jugadores.

Gloria Inés Ramírez, ministra del Trabajo firma el acta de negociación entre Acolfutpro, Dimayor y la FCF - crédito ministerio del Trabajo

La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez Ríos, destacó la importancia de este acuerdo como un hito para el deporte colombiano y un ejemplo de diálogo social.

Afirmó que el gobierno actuará como garante para que las negociaciones se lleven a cabo en un ambiente cordial, con el objetivo de mejorar las condiciones para los atletas y servir de ejemplo a nivel continental. Además, tanto las partes como el Ministerio del Trabajo solicitaron a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) el archivo de una querella previa, abriendo paso a un futuro de colaboración y entendimiento.

“Sin ninguna duda estamos ante uno de los acuerdos más importantes para el deporte colombiano, en este caso sobre los derechos laborales de las y los futbolistas, como ministerio del Trabajo, en representación del Gobierno Nacional, seremos garantes de que las negociaciones se adelanten en medio de un ambiente cordial y sobre todo buscando mejorar las condiciones de nuestros deportistas, pero, además, que también seamos un ejemplo para el continente”, enfatizó.

*Esta nota fue hecha con ayuda de inteligencia artificial.