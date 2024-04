James Rodríguez llenó de elogios a Luis Díaz: “Es el mejor extremo del mundo”

James Rodríguez calificó a Luis Díaz como uno de los mejores jugadores del mundo - crédito @luisdiaz19_/X

James Rodríguez, mediocampista del São Paulo, ha expresado su ambición por triunfar en la próxima Copa América junto a la Selección Colombia, destacando la importancia de que todos los jugadores lleguen en óptimo estado físico y mental al torneo.

Durante una transmisión reciente en su canal de Twitch, Rodríguez resaltó la relevancia de Luis Díaz, extremo del Liverpool, calificándolo como un elemento crucial para el desempeño del equipo nacional debido a su capacidad de desequilibrio y su excepcional forma actual.

“La Copa América es nuestro sueño, hay que hacer las cosas bien y que todos estemos finitos, como estamos ahora. “Hizo gol ante el United y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo. Ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para que llegue con confianza a la Copa América”, aseguró el cucuteño.

Luis Díaz y James Rodríguez han creado una de las duplas más peligrosas en la selección Colombia - crédito AP

La sinergia entre James Rodríguez y Luis Díaz ha sido palpable en momentos cruciales, demostrando ser piezas fundamentales en el esquema táctico de Néstor Lorenzo, seleccionador de Colombia. En encuentros previos, como los disputados ante España y Brasil, ambos jugadores han logrado desempeñar un rol decisivo, evidenciando una conexión dinámica y eficaz en el campo.

La admiración mutua y el respectivo reconocimiento entre los dos futbolistas resalta la cohesión dentro del equipo, siendo un augurio positivo para las aspiraciones colombianas en la Copa América.

Luis Díaz cuenta con un exclusivo récord del fútbol

Luis Díaz lleva más de 3 años sin conocer la derrota jugando como local - crédito REUTERS

El guajiro mantiene una impresionante estadística de acumular un total de 3 años y medio sin conocer la derrota jugando como local en Europa. Esto quiere decir en términos más sencillos que Lucho no sabe lo que es perder en casa desde 2020, sumando en el resto de partidos, ya sean empates o victorias.

Este registro de estar invicto en 53 partidos de liga jugando como local abarca sus temporadas en el FC Porto y su actual club inglés. Este logro subraya su influencia y consistencia en el terreno de juego, consolidándose como un elemento clave en la estrategia de Jürgen Klopp, actual director técnico del Liverpool.

La trayectoria de Díaz en Europa ha estado marcada por su potente desempeño en casa, acumulando 20 victorias y 2 empates con la camiseta del Porto, y añadiendo 24 triunfos y 7 igualadas en el estadio de Anfield con Liverpool.

James habló de su posible fecha de retiro

James podría retirarse luego del Mundial del 2026 - crédito Reuters

Rodríguez, que ejerce como capitán de la selección Colombia, expresó su consideración de colgar las botas definitivamente tras la celebración del Mundial de 2026 en Estados Unidos. La revelación fue hecha durante la misma transmisión donde habló de Díaz, allí manifestó su intención de retirarse del fútbol profesional en un punto culminante, ya sea al concluir una competición de prestigio como el mundial o mientras forma parte de un equipo de renombre.

“La idea es jugar el Mundial de Estados Unidos y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovéchenme y véanme en estos tres añitos, que quizás sean los últimos tres años. No sé todavía, estoy pensándolo bien. Yo me quiero retirar bien. No quiero que el fútbol me deje, yo quiero dejarlo, no que el fútbol me deje a mí, así que quiero terminar en un buen momento (...) Si me siento bien física y mentalmente para jugar un año más o dos, lo voy a hacer, pero todavía no sé. En tres años pueden pasar muchas cosas”, aseguró el volante.

El oriundo de Cúcuta, con una trayectoria profesional que abarca clubes de élite en Europa y América, señaló que los próximos tres años serán decisivos para su carrera. Rodríguez se mostró interesado en finalizar su etapa como futbolista de manera óptima, buscando el bienestar tanto físico como mental.