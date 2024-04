Carlos Antonio Vélez envió elogio e indirecta a James Rodríguez

El comentarista deportivo se refirió al estado físico de James Rodríguez - crédito FCF

En una reciente edición de Palabras Mayores, de Antena 2, el reconocido comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez destacó los elogios que James Rodríguez ha realizado hacia Luis Díaz, refiriéndose a él como una pieza clave para el futuro de la selección Colombia en la Copa América.

Además, Vélez compartió sus perspectivas sobre los partidos de ida de los cuartos de final en la UEFA Champions League, señalando momentos clave que podrían definir el avance de los equipos a la siguiente ronda.

En su espacio radial, el manizaleño se refirió a las declaraciones de Rodríguez sobre Luis Díaz, que vive un gran momento con Liverpool. A través de su canal Twitch, el ‘10′ de la selección Colombia elogió al guajiro con el que ha tenido una conexión dentro y fuera de la cancha: “Hoy (ayer) hizo gol y para mí es el mejor extremo del mundo ahora mismo y ojalá que gane la Premier League y todo lo que tenga para que llegue con confianza a la Copa América”.

Carlos Antonio Vélez le dio la razón a James Rodríguez

Carlos Antonio Vélez habló de James Rodríguez - crédito @velezfutbol/Instagram

Carlos Antonio Vélez es uno de los detractores más acérrimos del jugador del São Paulo, del que en repetidas ocasiones ha cuestionado su presencia en el combinado cafetero bajo la dirección del entrenador argentino Néstor Lorenzo.

“Claro que estoy de acuerdo con James en dos cosas, pero bien puntuales porque él volvió a sus discursos en redes sociales (…) primero en lo relacionado con la Copa América, pero por supuesto, la final, es el torneo oficial, no los partidos amistosos. Ahora lo matiza un poquito, pero está en la misma línea, la final de la Copa América debe y tiene que ser el objetivo de nuestra selección”, comenzó diciendo Carlos Antonio Vélez.

Y agregó: “Y claro que estoy totalmente de acuerdo cuando dice que Lucho Díaz es el mejor extremo hoy por hoy del mundo. Yo le agregaría solamente unas cositas, breves, pequeñas. No solamente es el mejor extremo del mundo, es el mejor jugador colombiano actualmente en competencia”.

Así mismo, Vélez destacó el profesionalismo de Luis Díaz, que hasta la fecha no ha tenido escándalos; sin embargo, el periodista mandó un dardo a James Rodríguez pese a darle la razón.

“El mejor (Luis Díaz) que tenemos en el exterior, y el mejor en la selección nacional. Un hombre que solamente ha figurado por lo deportivo, sin rebeldías, sin escándalos, sin fiestas, sin llegar tarde a los entrenamientos y después de las convocatorias de la selección sin vedetismo, sin estirar trompa porque lo han dejado varias veces de suplente (…) le agregaría simplemente eso porque todo de Lucho hoy es únicamente deportivo”, aseguró.

Por último, el comentarista, de 70 años, también le dio la razón a Néstor Lorenzo por no convocar al delantero Miguel Ángel Borja, que cumple una destacada campaña en el fútbol argentino con River Plate, con el que ha marcado 12 goles en igual número de partidos; sin embargo, el gaucho, no tuvo en cuenta al atacante para la fecha FIFA de marzo, lo que generó inconformidad en un sector de la prensa.

“También estoy de acuerdo con Lorenzo en el no llamado y no convocatoria del Colibrí. Claro, ustedes ya escuchado la teoría mil veces (…) no lo debe llamar porque es ‘palomero’ y en la selección ‘palomeros’ no puede haber. En un equipo importante, qué lástima de River, por eso mucha gente cuestiona lo de Demichelis. Y si, ha encontrado en Borja el rematador para tratar de solucionar los problemas con rebotes y remates que futbolísticamente está ofreciendo el equipo (…) se necesitan delanteros que entren, jueguen, salgan, jueguen por dentro que sean importantes con la pelota y sin la pelota”, concluyó.