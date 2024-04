Gustavo Puerta está cerca de ganar la Bundesliga de Alemania: esto le falta para celebrar con Bayer Leverkusen

El volante Gustavo Puerta es uno de los jóvenes destacados del Bayer Leverkusen en la temporada 2023/24 - crédito @gustavo_puerta_10/Instagram

La selección Colombia tiene una camada de jóvenes para continuar el proceso de Néstor Lorenzo por varios años, uno de ellos es Gustavo Puerta que, en medio del Sudamericano sub-20 de 2023, fue vendido por el Bogotá FC al Bayer Leverkusen por un valor cercano a los cinco millones de euros.

Después de un año de mucho aprendizaje en Alemania, Puerta se encuentra a un paso de coronarse campeón de la Bundesliga, para la que hace cuentas con el objetivo de conseguir el resultado deseado en la próxima jornada y quitarle el trono al Bayern Munich.

Sumado a eso, el mediocampista, que lleva ocho partidos en el torneo local, lograría dos marcas importantes para los futbolistas cafeteros, una de ellas que compartiría con James Rodríguez y otra que es inédita para un deportista colombiano en territorio alemán.

¿Qué falta para ganar la Bundesliga?

La temporada 2023/2024 es la más atípica para la historia de la Bundesliga en los últimos años, debido a que el Bayern Munich, que venía ganando el certamen desde 2013, nunca se había visto tan lejos en la pelea por el título y lo que es considerado como un gran fracaso.

Para que el Bayer Leverkusen sea campeón de la liga, solo necesita que el Munich pierda contra el Colonia en la jornada 29, de esa manera mantendrá la ventaja de 16 puntos a falta de 15 partidos, ya que el cuadro de Gustavo Puerta tiene 76 unidades en 28 juegos.

El Bayer Leverkusen de Gustavo Puerta está a solo una derrota del Bayern Munich de ganar la Bundesliga - crédito Thilo Schmuelgen/REUTERS

En caso de que el Bayern gane su respectivo encuentro, la segunda opción es que el Leverkusen supere el Werder Bremen el domingo 14 de abril, en condición de local y que los aficionados esperan que sea el escenario ideal para celebrar su primer título de Bundesliga.

Cabe recordar que la última vez que el torneo quedó en manos de otro equipo fue en 2012, cuando el Borussia Dortmund salió campeón al conseguir el primer puesto en la jornada 30 y su entrenador era Jürgen Klopp, que actualmente dirige a Luis Díaz en Liverpool.

Puerta, a punto de hacer historia

Gustavo Puerta solo ha sumado ocho partidos en la temporada con el Bayer Leverkusen, de las cuales, cinco fueron en la Bundesliga y pese a su poca participación, el entrenador Xabi Alonso lo aprecia mucho y en especial porque está muy cerca de hacer historia.

Para empezar, en caso de conseguir el título, el volante sería el tercer colombiano en lograrlo junto con Adolfo El Tren Valencia en 1994, siendo goleador con 11 anotaciones, y James Rodríguez en 2018 y 2019, durante su cesión al conjunto alemán durante dos años.

James Rodríguez fue el último colombiano en ganar la Bundesliga con el Bayern Munich en 2019 - crédito Michael Dalder/REUTERS

Sin embargo, Gustavo Puerta conseguiría una marca inédita para el fútbol colombiano y es que sería el primer cafetero en salir campeón de la Bundesliga en un conjunto que no era el Bayern Munich, ya que Valencia y James lo consiguieron con el cuadro Bávaro.

Xabi destaca al colombiano

Durante una rueda de prensa, el técnico del Bayer Leverkusen, Xabi Alonso, destacó la campaña de Gustavo Puerta en el equipo, sus presentaciones en los ocho encuentros y su valor en la nómina: “Estamos encantados con su actitud, con sus ganas de mejorar. Desde la pretemporada vio que tenía una oportunidad y peleó por ella. Se merece estar donde está. Ha jugado algunos minutos, le gustaría jugar más, pero es parte del proceso, está aprendiendo mucho de todos los entrenamientos, de todos los grandes compañeros que tiene”.

Sobre su llamado a la selección Colombia, el español dijo que “el otro día cuando fue con la selección fue una de las mejores noticias. Cuando me dijo, ‘Xabi estoy en la convocatoria de la absoluta’ me dio una gran alegría. Una pena que no pudo debutar, pero lo intentamos ayudar para que consiga el debut con la absoluta que se lo merece”.