Dayro Moreno “sacó los prohibidos” en discoteca de Manizales, luego de clasificar a Once Caldas a las finales

En un vibrante encuentro por la fecha 15 del campeonato fútbol colombiano, el Once Caldas aseguró una victoria clave de 2-1 frente al Deportes Tolima en el estadio Palogrande, situado en Manizales. Este triunfo deja al equipo local muy cerca de la clasificación, con un total de 28 puntos en la tabla. El partido, que tuvo lugar recientemente, se caracterizó por un juego dinámico y momentos de alta tensión, donde ambos equipos mostraron habilidad y estrategia en busca de la victoria.

Desde el comienzo, Once Caldas demostró su intención de dominar el partido, abriendo el marcador a los 9 minutos gracias a una excelente jugada colectiva finalizada por John Araújo, tras asistencias de Billy Arce y Dayro Moreno. Por su parte, Deportes Tolima no se quedó atrás y buscó igualar el marcador, destacándose un intento por parte de Junior Hernández con un tiro libre que por poco supera el travesaño. A pesar de sus esfuerzos, Tolima no logró concretar sus oportunidades, dejando el control del juego en manos del equipo local.

La acción continuó en la segunda mitad cuando Billy Arce, amplió la ventaja para el Once Caldas a los 56 minutos, evidenciando la capacidad ofensiva del equipo. Deportes Tolima, ya clasificado previamente con 29 puntos, buscó reaccionar y logró acortar distancias gracias a un gol de Carlos Manuel Cortés, asistido por Alex Castro, cerca del final del partido. A pesar de su esfuerzo tardío, Tolima no logró revertir el resultado.

Dayro Moreno se fue de fiesta tras la clasificación

Tras un periodo de cinco años marcado por contratiempos, el Once Caldas parece haber retomado un camino exitoso, apuntando a añadir un nuevo título a su palmarés, algo que no logra desde el Torneo Finalización 2010 bajo la dirección de Juan Carlos Osorio. En este camino de renacimiento, Dayro Moreno, delantero estelar del equipo, ha roto el récord de Sergio Galván Rey, posicionándose como el goleador histórico de la Liga con 225 goles. Aunque Moreno no ha vuelto a marcar desde que estableció el nuevo récord, su contribución al equipo va más allá de los goles, mostrando un espíritu de equipo incuestionable.

Esta mejora notable en el desempeño del equipo también ha permitido a Moreno asistir de manera destacada a sus compañeros, como lo demostró en el reciente encuentro ante el Deportes Tolima, al entregar un pase decisivo para el gol de John Deivy Araújo. Este triunfo significó el fin de una racha de 13 jornadas sin derrotas para el Tolima en Manizales. Ante estos acontecimientos, el blanco, blanco se prepara para sus próximos compromisos, primero en Copa contra el Fortaleza, y luego en Liga, ambos encuentros a realizarse en el estadio del último.

En la previa de estos importantes partidos, se ha observado a un Dayro Moreno lleno de alegría, celebrando el gran momento que vive junto a su club, tal como lo demuestran varios videos difundidos, donde el goleador aparece disfrutando en un establecimiento nocturno de Manizales. En estos materiales, resuena de fondo “Baila Morena” de Héctor y Tito, tema que los aficionados de Once Caldas han adaptado en honor a Moreno, añadiendo su nombre a la letra, manifestando así el cariño y reconocimiento hacia su figura.

Así va la tabla de posiciones de la Liga BetPlay I-2024

Atlético Bucaramanga - 32 puntos / +13 diferencia de gol Deportes Tolima - 29 puntos / +11 diferencia de gol Once Caldas - 28 puntos / +4 diferencia de gol Santa Fe - 27 puntos / +9 diferencia de gol Deportivo Pereira - 27 puntos / +7 diferencia de gol Junior - 24 puntos / +3 diferencia de gol La Equidad - 23 puntos / +2 diferencia de gol América de Cali - 22 puntos / +7 diferencia de gol Millonarios - 19 puntos / +2 diferencia de gol Atlético Nacional - 19 puntos / 0 diferencia de gol Fortaleza - 19 puntos / -2 diferencia de gol Águilas Doradas - 18 puntos / -3 diferencia de gol Medellín - 18 puntos / -12 diferencia de gol Jaguares - 16 puntos / -3 diferencia de gol Deportivo Cali - 15 puntos / -2 diferencia de gol Boyacá Chicó - 15 puntos / -5 diferencia de gol Envigado - 15 puntos / -5 diferencia de gol Deportivo Pasto - 15 puntos / -7 diferencia de gol Alianza - 12 puntos / -7 diferencia de gol Patriotas - 11 puntos / -12 diferencia de gol

