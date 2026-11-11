Colombia

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van tirar mier**”

La barranquillera y el creador de contenido venezolano se preparan para subir al ring de boxeo el sábado 14 de noviembre

Westcol confesó que teme las reacciones por la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza (@valdirifitness @westcol / Instagram)
Westcol confesó que teme las reacciones por la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza (@valdirifitness @westcol / Instagram)
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El sábado 14 de noviembre, el Coliseo MedPlus de Bogotá recibirá la quinta edición de Stream Fighters, la velada organizada por el creador de contenido Westcol que reunirá a figuras de las redes sociales, la música y el entretenimiento en una cartelera de 10 combates.

La jornada tendrá apertura de puertas a las 4:00 p.m. y comenzará a las 6:00 p.m. Además de los enfrentamientos sobre el cuadrilátero, el evento contará con presentaciones musicales de Aria Vega, Kris R y Sech. La transmisión estará disponible a través del canal de Westcol en Kick.

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Uno de los cruces que concentrará las miradas será el de Andrea Valdiri y La Divaza. La creadora de contenido y bailarina colombiana se medirá con el influencer venezolano en una pelea que ha generado comentarios desde el anuncio de la cartelera, debido a la diferencia física entre ambos y a las reacciones que ha despertado el combate en redes sociales.

La función también incluirá una pelea particular entre el propio Westcol y el cantante Blessd. Los dos no subirán al ring para boxear de forma directa, sino que participarán en un duelo con robots humanoides.

A esa programación se suman los enfrentamientos de Yaya Muñoz contra Beba de la Cruz, Alexa Torrex frente a Karola Alcendra, Samantha Correa ante Cami Pulgarín, Herrera contra JH de la Cruz, Daren frente a El Agropecuario, Rey de la City contra WeGotKicks, Valentino ante Emiro y Leandro contra Sebastucho.

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La presencia de ambos en la cartelera abrió un debate entre los seguidores de Stream Fighters. Algunos usuarios cuestionaron las condiciones del combate por tratarse de un hombre y una mujer, mientras otros respaldaron la decisión de incluirlo como uno de los atractivos de la quinta edición del espectáculo.

En medio de esas reacciones, Westcol se refirió al enfrentamiento durante una transmisión en vivo en Kick. El streamer admitió que siente preocupación por lo que pueda ocurrir en el ring y por la respuesta posterior del público en las plataformas digitales.

“La pelea que a mí me da miedo es la de La Divaza y Valdiri, porque es que La Divaza se transformó, La Divaza está todo estallado (definido) en todo esto (la zona del pecho y brazos). Donde salga y mate a Valdiri, ¿sabe a quién le van a tirar mierda por organizar la pelea?. Me van a tirar mierda", confesó Westcol.

El streamer paisa aseguró que sentía la presión por lo que pudiera pasar en el ring; además, aseguró que tiene miedo por el nivel de fuerza de ambos competidores. “Tengo miedo y dejo esto grabado; usted se imagina dónde ese man ponga a la Valdiri en una esquina, me van a decir: ‘¿Cómo van a hacer eso? ¿Cómo una mujer contra un hombre?’”, añadió.

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