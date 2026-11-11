Colombia

Vicky Dávila pidió investigar las denuncias contra Gustavo Petro tras la carta de sus hijas: “Deben sufrir”

Las hijas de Petro señalaron en su carta que las acusaciones se producen en un escenario de confrontación política y cuestionaron una posible instrumentalización de las causas feministas. Dávila rechazó que esa sea, a su juicio, la motivación de Deicy Jiménez

La periodista Vicky Dávila analiza la carta pública difundida por Sofía y Antonella Petro en redes sociales en respaldo a su padre, el presidente Gustavo Petro. Durante el video se expone el documento de las hijas del mandatario y se muestran imágenes de funcionarios y figuras vinculadas a procesos e investigaciones en curso en Colombia (@VickyDavilaH/X)

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La periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la carta pública de Sofía y Antonella Petro, quienes defendieron la vida privada y la reputación de su padre, el expresidente Gustavo Petro, tras las denuncias divulgadas por Deicy Jiménez sobre presuntos intercambios de sexo por contratos con el Estado.

Dávila sostuvo que las hijas del exmandatario tienen derecho a respaldarlo y expresó solidaridad por la exposición pública que enfrentan. “¿Y quién como hijas les va a pedir que no lo defiendan, que no lo quieran? Pues claro que no”, afirmó.

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La periodista cuestionó, sin embargo, la afirmación de que no existen hechos de corrupción comprobados contra Petro. A su juicio, varias investigaciones y controversias que han rodeado al exmandatario requieren mayor claridad por parte de las autoridades.

Dávila mencionó procesos y escándalos que aún requieren respuestas

Entre los casos citados por la exdirectora de Semana estuvieron el video de las bolsas de dinero, los llamados “petrovideos”, el proceso contra Nicolás Petro, las denuncias de su exesposa Day Vásquez y el caso de Marelbys Meza, exniñera de Laura Sarabia.

También aludió a los audios atribuidos a Armando Benedetti, los señalamientos relacionados con Aída Merlano, el caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y denuncias sobre presuntas irregularidades en la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

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“Creo que no han investigado como deberían investigar a Gustavo Petro”, dijo Dávila, que pidió que la Justicia determine si existen responsabilidades penales en cada uno de esos expedientes.

La periodista pidió que se esclarezca la denuncia de Deicy Jiménez

Sobre Deicy Jiménez, Dávila señaló que Sofía y Antonella Petro solicitaron que sea escuchada y protegida. La denunciante aseguró que el exmandatario habría utilizado a mujeres vulnerables para obtener relaciones sexuales a cambio de contratos en entidades estatales.

La periodista consideró que el caso debe ser analizado por las autoridades. “La Justicia nos tendrá que decir realmente si Petro es culpable o no es culpable y si ha cometido delitos o no”, afirmó.

Las hijas de Petro señalaron en su carta que las acusaciones se producen en un escenario de confrontación política y cuestionaron una posible instrumentalización de las causas feministas. Dávila rechazó que esa sea, a su juicio, la motivación de Jiménez.

Vicky Dávila con chaqueta gris y Gustavo Petro con traje oscuro y gafas posan de frente ante un fondo beige liso.
La periodista Vicky Dávila y el expresidente Gustavo Petro (Imagen Ilustrativa Infobae)

“No creo que detrás de Deicy Jiménez haya un interés político”, sostuvo. Y agregó que, aunque el tema genera debate público, corresponde a la Justicia evaluar los elementos disponibles y establecer si las denuncias tienen sustento.

Sofía y Antonella Petro pidieron celeridad en la investigación y respaldo para la denunciante

Sofía y Antonella Petro publicaron una carta en la que reclamaron que avancen las investigaciones sobre la denuncia contra su padre, el expresidente Gustavo Petro, y solicitaron protección para la mujer que presentó los señalamientos. Al mismo tiempo, defendieron su derecho a mantener una postura feminista y expresaron confianza en que el exmandatario comparecerá ante la Justicia.

En el mensaje, difundido desde las cuentas de Instagram de las hijas de Petro rechazaron los ataques contra la denunciante. “El linchamiento, la burla, la revictimización y la retórica misógina contra la denunciante deben ser rechazados”, señalaron.

Las firmantes sostuvieron que las autoridades deben tramitar el caso con una mirada de género. “Pedimos que las investigaciones avancen con toda celeridad y tengan en cuenta una perspectiva de género en su análisis del caso”, escribieron.

Ilustración de Vicky Dávila con cabello rubio y boca abierta, junto a Gustavo Petro con cabello oscuro y gafas, ambos con expresiones faciales serias.
Ilustración digital que retrata a la periodista Vicky Dávila y al expresidente colombiano Gustavo Petro, ambos con expresiones serias en el contexto mediático y político del país (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las hijas de Petro vincularon la denuncia con la confrontación política

En la carta, Sofía y Antonella Petro plantearon que pueden respaldar las denuncias de las mujeres y, a la vez, analizar el escenario político en el que se conocieron los señalamientos.

Las dos se definieron como militantes de izquierda y advirtieron sobre lo que consideran una instrumentalización de las causas feministas. Según afirmaron, sectores políticos que habitualmente desestiman esas banderas buscan utilizarlas contra el proyecto político que respaldan.

“Por nuestra parte, no les seremos útiles”, indicaron. También cuestionaron a una fuerza política que, según su interpretación, pretende desmontar avances relacionados con la igualdad de género y los derechos de la población Lgbtiq+.

Defendieron los resultados del Gobierno y pidieron procesos internos

Las hijas del expresidente defendieron la gestión de su padre y afirmaron que el Gobierno impulsó políticas sociales y de género. “Un gobierno no es de una persona, sino de los millones de personas que lo respaldan”, escribieron.

A la vez, consideraron que deben promoverse ejercicios de autocrítica y procesos internos dentro del partido frente a la denuncia. Su postura, explicaron, busca combinar esa revisión con la defensa de los avances que atribuyen a la administración anterior.

La periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la carta pública de Sofía y Antonella Petro, quienes defendieron la vida privada y la reputación de su padre, el expresidente Gustavo Petro, tras las denuncias divulgadas por Deicy Jiménez sobre presuntos intercambios de sexo por contratos con el Estado (@sofiapetroa/Instagram)
La periodista y exprecandidata presidencial Vicky Dávila se refirió a la carta pública de Sofía y Antonella Petro, quienes defendieron la vida privada y la reputación de su padre, el expresidente Gustavo Petro, tras las denuncias divulgadas por Deicy Jiménez sobre presuntos intercambios de sexo por contratos con el Estado (@sofiapetroa/Instagram)

“El movimiento siempre será más grande que sus individuos, porque las ideas perduran más allá de sus líderes”, añadieron. También expresaron que la izquierda colombiana debe continuar la construcción de un proyecto político que definen como más justo.

En el apartado dedicado a su vínculo familiar, Sofía y Antonella Petro afirmaron que confían en que Gustavo Petro responderá ante las autoridades. “Como hijas, confiamos en que nuestro padre, como ya lo ha afirmado, comparecerá ante la Justicia sin dilación”, señalaron.

También indicaron que han cuestionado comportamientos machistas de su padre en el ámbito privado. “Sabe que estaremos para él, a la vez que no renunciaremos a nuestras posiciones políticas y éticas”, escribieron.

Las firmantes afirmaron que la vida pública y privada de Petro ha estado sometida a un escrutinio durante décadas y aseguraron que no se ha comprobado ningún hecho de corrupción. “Confiamos en que Gustavo Petro no es un hombre corrupto y ha sido respetuoso con el erario público”, expresaron.

La carta concluyó con un reconocimiento a las tensiones de su pronunciamiento. “Somos conscientes de que probablemente estas palabras serán insuficientes como feministas, insuficientes como mujeres de izquierda, insuficientes como hijas”, señalaron.

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