Colombia

Vicepresidente pidió al Congreso de la República respaldar la Ley de rescate fiscal: “No se admite jugar a la politiquería”

José Manuel Restrepo sostuvo que, si no se adoptan las modificaciones de la estructura tributaria, Colombia podría afrontar un riesgo de impago de sus obligaciones y una presión adicional sobre la inflación

José Manuel Restrepo señaló que el Ejecutivo está listo para debatir la ley de rescate en el Congreso - (ANIF)
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El vicepresidente de Colombia, José Manuel Restrepo, pidió al Congreso de la República respaldar la reforma tributaria que el Gobierno denomina ley de rescate fiscal y advirtió que su aplazamiento podría agravar la situación de las finanzas públicas. Durante la Asamblea General de Asociación Nacional de Instituciones (Anif), celebrada en el Club El Nogal de Bogotá, afirmó que la iniciativa debe aprobarse en el primer trimestre de 2027.

Restrepo sostuvo que, si no se adopta la reforma, el país podría afrontar un riesgo de impago de sus obligaciones y una presión adicional sobre la inflación. Según dijo, ese escenario también tendría consecuencias sociales, entre ellas el posible aumento de la pobreza.

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Restrepo advierte sobre una mayor carga tributaria en la próxima década

El Gobierno nacional advirtió que Colombia podría entrar en cesación de pagos en 2027 si el Congreso rechaza la Ley de Rescate Económico - crédito Cristian Bayona/Colprensa
José Manuel Restrepo sostuvo que, si no se adoptan las modificaciones de la estructura tributaria, Colombia podría afrontar un riesgo de impago de sus obligaciones y una presión adicional sobre la inflación- (Cristian Bayona/Colprensa)

El vicepresidente de la República presentó ante directivos y analistas del sector financiero las proyecciones que, según el Ejecutivo, justifican la necesidad de modificar la estructura tributaria. “Si no hacemos nada, en 2030 vamos a tener que pagar uno de cada dos pesos de impuesto y en 2035 va a ser cuatro de cada cinco pesos”, afirmó.

La declaración plantea que la demora en las decisiones fiscales elevaría la carga tributaria hacia 2030 y 2035. Restrepo cuestionó las propuestas que, a su juicio, no abordan el problema de fondo y pidió que el trámite legislativo se mantenga alejado de cálculos electorales.

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“Aquí no se admiten pañitos de agua tibia. Aquí no se admite jugar a la politiquería con decisiones de esta naturaleza”, expresó el funcionario durante el encuentro. También pidió responsabilidad a los sectores que participarán en la discusión de la reforma.

El Gobierno dice que asumirá el costo político de la reforma

Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, y José Manuel Restrepo, vicepresidente, lamentaron la situación fiscal de Colombia - Catalina Olaya/Colprensa y Brendan McDermid/Reuters
El Gobierno dice que asumirá el costo político de la reforma - (Catalina Olaya/Colprensa y Brendan McDermid/Reuters)

José Manuel Restrepo defendió que la administración del líder del movimiento Defensores de la Patria impulse el proyecto, aun si la decisión genera costos políticos. “El gobierno de Abelardo De La Espriella asume al final un costo político, pone la cara, se pone de frente y le habla de frente al país”, señaló.

El vicepresidente diferenció la discusión parlamentaria de lo que describió como una utilización partidista de la iniciativa. En ese sentido, sostuvo que el momento actual permitirá medir la respuesta de las instituciones frente a las cuentas públicas.

“Este escenario mide la responsabilidad de quienes nos gobiernan, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo”, afirmó Restrepo. El funcionario insistió en que la aprobación de la ley de rescate fiscal debe concentrar la atención de los congresistas durante los primeros meses de 2027.

El Ejecutivo plantea una discusión conjunta con el Congreso

Aunque mantuvo un mensaje crítico frente a la posibilidad de que el proyecto se retrase, Restrepo dijo que el Gobierno nacional está dispuesto a discutir modificaciones con el Legislativo. A propósito, indicó que la concertación debe buscar una solución que permita atender las necesidades fiscales expuestas ante la Asamblea de Anif.

“El Ejecutivo está listo para el diálogo con el Legislativo”, aseguró. El vicepresidente agregó que el Gobierno mantiene abierta la posibilidad de construir acuerdos, siempre que el debate se conduzca con lo que calificó como sentido de responsabilidad.

La propuesta tributaria deberá iniciar su trámite en el Congreso, donde las bancadas definirán si respaldan el calendario planteado por el Ejecutivo y los mecanismos incluidos en la denominada ley de rescate fiscal.

La utilización de ahorros pensionales para cubrir pagos presentes debilita el Fondo de Ahorro del Pilar Contributivo y adelanta el agotamiento de reservas para el retiro, advirtió Anif
la Anif expresó su respaldo al iniciativa presentada por el Gobierno nacional. Sin embargo, señaló que se deben implementar ciertos ajustes al articulado - (Anif)

Mientras avanza en el Legislativo, la Anif expresó su respaldo a la iniciativa presentada por el Gobierno nacional. Sin embargo, señaló que se deben implementar ciertos ajustes al articulado.

El centro de pensamiento confirmó que el proyecto contempla el mecanismo Efectiva para devolver parte del impuesto a los hogares de menores ingresos; además, advirtió sobre sus posibles efectos en los sectores productivos. En este contexto, manifestó sus dudas con respecto al aumento de los costos laborales derivado de la menor deducción de los pagos de parafiscales por parte de los empleadores.

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