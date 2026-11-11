Van a cerrar el espacio aéreo en Bogotá: esta es la razón por la que no habrá operación durante varias horas el miércoles 11 de noviembre

Un aviso institucional de la Fuerza Aérea Colombiana anuncia el ensayo de una revista aérea sobre la ciudad de Bogotá para el miércoles 11 de noviembre, entre las 9:45 a. m. y las 11:15 a. m.

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El Aeropuerto El Dorado suspenderá despegues y aterrizajes durante dos horas este miércoles 11 de noviembre por un ensayo aéreo programado por la Fuerza Aérea Colombiana (FAC).

La restricción se aplicará mientras la institución desarrolla las actividades previstas para la celebración de su aniversario. Las pistas del principal terminal aéreo de Bogotá y de Colombia permanecerán cerradas entre las 9:00 a. m. y las 11:00 a. m.

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La medida impedirá temporalmente las operaciones de llegada y salida, hasta que la Fuerza Aérea Colombiana concluya el ensayo y las autoridades autoricen la reanudación de los itinerarios.

La novedad ocurre un día después de la falla técnica que afectó a los servidores del aeropuerto internacional, según informó Opain el 10 de noviembre.

La Fuerza Aérea Colombiana programó el cierre temporal del espacio aéreo para preparar los ensayos de su revista militar (@AerocivilCol / X)

Durante dos horas no habrá despegues ni aterrizajes en El Dorado

El cierre previsto corresponde a las pistas y al espacio aéreo durante el ensayo de la revista aérea de la FAC. Una vez concluyan las maniobras y las autoridades autoricen el reinicio, las aerolíneas podrán retomar sus itinerarios.

La Fuerza Aérea Colombiana sostuvo que el procedimiento fue comunicado y coordinado con las autoridades responsables de la aviación. La entidad difundió el anuncio a través de sus redes sociales.

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“¡El cielo de Bogotá se prepara para celebrar los 107 años de la Fuerza Aérea Colombiana! Por eso, se realizará un cierre temporal del espacio aéreo durante los ensayos de nuestra revista aérea, informado y coordinado previamente con las autoridades aeronáuticas”, indicó la Fuerza Aérea Colombiana.

La FAC también señaló que ya completó la coordinación requerida con las autoridades aeronáuticas antes de la restricción. El objetivo es realizar el ensayo dentro del horario establecido.

La Fuerza Aérea Colombiana programó el cierre temporal del espacio aéreo para preparar los ensayos de su revista militar (@FuerzaAereaCol/X)

La limitación alcanzará a todos los vuelos que tengan previsto despegar o aterrizar durante esas dos horas. Por ese motivo, los horarios de algunos servicios podrían sufrir ajustes.

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Qué pasó con el proceso de embarque de los pasajeros en el aeropuerto El Dorado: concesionario se refirió a la falla técnica que afecta a los viajeros

La operación tecnológica de El Dorado quedó restablecida durante la mañana del miércoles 11 de noviembre, después de una falla en los servidores de la terminal internacional de Bogotá que obligó a reemplazar temporalmente varios procesos digitales por controles manuales.

La interrupción afectó las plataformas compartidas que utilizan las aerolíneas para registrar pasajeros y gestionar el embarque, además de VeriPax, el sistema que valida los pasabordos en los accesos a los muelles. La contingencia no alcanzó la navegación aérea, el control del tránsito aéreo ni los procedimientos migratorios.

Durante la falla, las compañías aéreas emitieron de manera manual los pasabordos y las etiquetas de equipaje. El personal del aeropuerto también verificó por esa vía los documentos requeridos antes del acceso a las zonas de embarque.

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La revisión de los pasabordos en las entradas a los muelles pasó a depender de trabajadores operativos y de Seguridad Aeroportuaria. El objetivo fue mantener habilitado el ingreso de los viajeros pese a la caída de VeriPax.

Opain, la empresa encargada de la operación de El Dorado, informó la contingencia el martes 10 de noviembre. La concesionaria activó mecanismos alternativos junto con las aerolíneas para sostener la atención en la terminal.

La compañía señaló que aplicó esos planes “con el fin de garantizar la continuidad de la atención a los pasajeros y minimizar las afectaciones”. Las medidas incluyeron herramientas de respaldo para las tareas vinculadas con las plataformas que habían quedado fuera de servicio.

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La incidencia se concentró en los procedimientos previos al abordaje y en los sistemas de atención al viajero. Opain indicó que la operación aérea mantuvo sus condiciones de seguridad durante la contingencia técnica.

Los sistemas de navegación y el control del tránsito aéreo continuaron operativos. Los procesos migratorios tampoco quedaron incluidos entre las áreas afectadas por la interrupción de los servidores.

La situación llevó a una reorganización temporal de las tareas de las aerolíneas y de la concesionaria. Los mecanismos manuales reemplazaron los procesos digitales necesarios para el registro de los viajeros, la emisión de documentación y la comprobación de los accesos.

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