Van 111 ataques armados en menos de tres meses del Gobierno de Abelardo de la Espriella, según Fundación Pares

(Isaac Bechara/Presidencia de la República)

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El presidente Abelardo de la Espriella llegará a sus primeros 100 días de gobierno el próximo 15 de noviembre de 2026.

A cuatro días de esa fecha, su plan de choque contra los grupos armados deja una mayor actividad operativa de la Fuerza Pública, pero los ataques, combates y afectaciones humanitarias persisten en varias regiones del país.

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Sin embargo, un informe la Fundación Paz y Reconciliación (Pares) contabilizó 111 acciones armadas entre el 7 de agosto y el 31 de octubre de 2026.

Los ataques contra la Fuerza Pública, en especial mediante drones, y los combates aparecen entre los hechos más frecuentes del período.

El seguimiento citado el 11 de noviembre señala una presencia persistente del ELN y de las disidencias del Estado Mayor Central (EMC), al mando de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco.

Las acciones se concentraron en el suroccidente, con especial incidencia en:

Cauca

Nariño

Valle del Cauca

Norte y nororiente de Antioquia

Norte de Santander

En Cauca y Norte de Santander se han reportado ataques con drones contra integrantes de la Fuerza Pública y acciones contra infraestructura civil, como puentes y peajes.

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En Antioquia, los combates entre tropas estatales y grupos armados han marcado buena parte de la confrontación.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo mantiene alertas tempranas en Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Amazonas, Atlántico, Bolívar, Putumayo y Chocó, territorios donde persisten riesgos para comunidades por la presencia y disputa de estructuras ilegales.

La sentencia de Abelardo de la Espriella

De la Espriella asumió la Presidencia el 7 de agosto y prometió que en 90 días pondría en marcha una estrategia para enfrentar a las estructuras armadas.

Su administración cerró las mesas de diálogo heredadas de la política de paz total, reactivó órdenes de captura e intensificó bombardeos, operaciones militares, extradiciones y capturas de objetivos de alto valor.

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Sin embargo, los grupos ilegales mantienen capacidad de respuesta.

El sábado 8 de noviembre, un ataque con drones cargados de explosivos contra una base militar en Santa Rosa del Sur dejó al menos tres soldados muertos y más de una decena de heridos, según informaron autoridades colombianas.

El Gobierno atribuyó la acción al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Las operaciones aumentaron, pero no han reducido los riesgos para civiles

La ofensiva del Gobierno ha dejado cifras relevantes en materia de capturas e incautaciones.

En octubre, el Ejecutivo informó ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que, durante sus primeros 60 días, se realizaron 32.029 capturas, se incautaron 135 toneladas de narcóticos y se decomisaron 3.414 armas de fuego.

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La evaluación del impacto de esas operaciones, no obstante, sigue abierta. La persistencia de acciones armadas ha derivado en confinamientos, desplazamientos, homicidios y lesiones contra civiles.

En agosto, Pares reportó 106 integrantes de la Fuerza Pública heridos o asesinados, una de las cifras mensuales más altas desde 2022.

La población civil enfrenta las consecuencias más directas de la confrontación.

En zonas rurales, los confinamientos limitan el ingreso de alimentos y mercancías; las escuelas suspenden actividades ante las amenazas, y comerciantes y transportadores reducen su operación por el riesgo en las carreteras.

Catatumbo y el suroccidente siguen bajo presión de los grupos armados

La subregión del Catatumbo (Norte de Santander) continúa como uno de los principales focos de tensión.

Tras operaciones contra el frente 33 de las disidencias de las Farc en Tibú, Norte de Santander, se registraron nuevos hechos de violencia en Cúcuta, donde el asesinato de un comerciante en la zona rosa volvió a elevar las preocupaciones por la seguridad urbana.

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El Gobierno ha sostenido que su estrategia busca recuperar el control territorial y neutralizar a los cabecillas de las organizaciones.

El balance de los primeros meses muestra una ofensiva estatal más activa, con bombardeos, capturas y presencia militar en ciudades y zonas rurales.

A la vez, la continuidad de ataques con drones, enfrentamientos y hechos contra la fuerza pública evidencia que las estructuras armadas conservan capacidad para responder y afectar la vida cotidiana en varias regiones, y así cumplir con algo que prometió en campaña De la Espriella: devolverle la seguridad a Colombia.