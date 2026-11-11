Colombia

“Un poderoso símbolo de esperanza”: así calificó miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos los acuerdos de paz del Gobierno Santos con las Farc

La congresista demócrata Jeanne Shaheen se refirió a la reunión de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro para reflexionar sobre la implementación, resultados y estrategias de mejorar los objetivos impuestos

Paz - Colombia - Acuerdo
En 2026 se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc-EP - crédito AFP
Guardar

En 2026 se cumplen 10 años desde que Colombia, liderada por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para dar por finalizado un conflicto interno de más de 50 años. A pesar de ello, el proceso ha recibido críticas y elogios tanto a nivel nacional como internacional.

La congresista demócrata Jeanne Shaheen destacó los logros alcanzados a una década de la desmovilización de la guerrilla. A criterio de la integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, representa esperanza.

PUBLICIDAD

“Mientras nos acercamos al décimo aniversario de los históricos acuerdos de paz de Colombia, celebramos un poderoso símbolo de esperanza y un testimonio de lo que dos aliados cercanos, unidos por el respeto mutuo, valores compartidos y un propósito común, pueden lograr juntos”, puntualiza el comunicado.

La congresista demócrata Jeanne Shaheen se refirió a la reunión de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro para reflexionar sobre la implementación, resultados y estrategias de mejorar los objetivos impuestos - (Jeanne Shaheen)
La congresista demócrata Jeanne Shaheen se refirió a la reunión de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro para reflexionar sobre la implementación, resultados y estrategias de mejorar los objetivos impuestos - (Jeanne Shaheen)

La política norteamericana también se pronunció sobre la reunión entre los exjefes de Estado colombianos Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, quienes hablaron sobre la implementación de acuerdos, sus resultados y estrategias para mejorar los objetivos impuestos.

“Celebro la reunión de mañana de tres expresidentes colombianos para reflexionar sobre este logro histórico. Una década después, mientras continúa el difícil trabajo de implementación, los acuerdos nos recuerdan el poder de la diplomacia y de una alianza sostenida para convertir la promesa de paz en una realidad duradera”, señaló Shaheen.

PUBLICIDAD

ONU advirtió sobre los recursos para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc cumple diez años desde su firma, un periodo marcado por avances, compromisos pendientes y desafíos para su implementación (Colprensa)
El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc cumple diez años desde su firma, un periodo marcado por avances, compromisos pendientes y desafíos para su implementación (Colprensa)

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, advirtió que la continuidad del acompañamiento internacional al Acuerdo de Paz de 2016 dependerá de los recursos disponibles, después de que la organización destinara más de USD 630.000.000 al proceso durante la última década. El diplomático subrayó que la implementación de los compromisos asumidos con las extintas Farc sigue siendo responsabilidad del Estado colombiano.

La advertencia fue expuesta durante un foro en la Universidad del Rosario, cuando se cumplen diez años de la firma del pacto negociado en La Habana, Cuba. La persistencia de la violencia y las dificultades para cumplir lo acordado volvieron a ocupar el centro del debate sobre el proceso de paz.

Jenča pidió preservar el presupuesto de la misión para evitar que eventuales recortes afecten sus oficinas y sus capacidades operativas. El funcionario sostuvo que los recursos determinan el alcance de las tareas que Naciones Unidas puede desarrollar en el país.

A los fondos desembolsados por Naciones Unidas se añade el aporte de más de USD 260.000.000 del Fondo Multidonante, destinado a sostener el respaldo internacional a la implementación del acuerdo. Jenča destacó que el Consejo de Seguridad mantiene un entendimiento sobre la importancia de preservar ese acompañamiento.

El jefe de la misión sostuvo que el apoyo externo no sustituye las obligaciones institucionales de Colombia. “Nosotros estamos aquí para acompañar, para apoyar, pero la responsabilidad está con ustedes, colombianos, colombianas, y claro, la mayor responsabilidad la tiene el Estado”, expresó durante su intervención.

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, participó en un foro de la Universidad del Rosario sobre los diez años del Acuerdo de Paz (Pablo Seco/ EFE)
Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, participó en un foro de la Universidad del Rosario sobre los diez años del Acuerdo de Paz (Pablo Seco/ EFE)

El respaldo político y económico de la comunidad internacional continúa vigente, pero su función es distinta de la ejecución de las medidas pactadas. La responsabilidad central de avanzar en la implementación recae en las instituciones colombianas.

El aniversario del acuerdo reabrió la discusión sobre los avances y los asuntos pendientes de la última década, en un contexto atravesado por nuevos episodios de violencia y cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno.

En el mismo encuentro participó Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que condujo a la firma con las Farc. Su intervención se concentró en las decisiones de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

Santos cuestionó la política del actual mandatario y describió el panorama de violencia con una frase: el presidente “se pasea entre cadáveres”. La crítica ocurrió tras la Operación Noah, el séptimo bombardeo del Gobierno contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.

Temas Relacionados

Acuerdo de PazEstados UnidosComité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados UnidosFarcJeanne ShaheenColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

En video quedó registrado enfrentamiento entre policías y comunidad que terminó con lanzamiento de piedras y botellas en Cartagena

Las secuencias virales muestran a una multitud en las calles del barrio Ciudadela 2000 mientras los uniformados accionan sus armas

En video quedó registrado enfrentamiento entre policías y comunidad que terminó con lanzamiento de piedras y botellas en Cartagena

Claudia López le cantó la tabla a Abelardo de la Espriella por aparecer vestido como militar en operativo contra las disidencias de ‘Calarcá’: “Oiga payaso ya pasó Halloween”

La exalcaldesa de Bogotá cuestionó en X el uso de camuflaje y boina del mandatario durante un acto sobre la ofensiva en Catatumbo

Claudia López le cantó la tabla a Abelardo de la Espriella por aparecer vestido como militar en operativo contra las disidencias de ‘Calarcá’: “Oiga payaso ya pasó Halloween”

A un ladrón lo robaron en Bogotá, lo hirieron y luego lo capturaron: la escena fue graba por una cámara de seguridad

En un intento de hurto, el dueño del vehículo le disparó por la espalda cuando fue amenazado con un arma, mientras el segundo sujeto le sacó objetos de los bolsillos y escapó del lugar

A un ladrón lo robaron en Bogotá, lo hirieron y luego lo capturaron: la escena fue graba por una cámara de seguridad

Vicky Dávila pidió investigar las denuncias contra Gustavo Petro tras la carta de sus hijas: “Deben sufrir”

Las hijas de Petro señalaron en su carta que las acusaciones se producen en un escenario de confrontación política y cuestionaron una posible instrumentalización de las causas feministas. Dávila rechazó que esa sea, a su juicio, la motivación de Deicy Jiménez

Vicky Dávila pidió investigar las denuncias contra Gustavo Petro tras la carta de sus hijas: “Deben sufrir”

Directora administrativa del Senado habría impedido diligencia de verificación de los ‘sexocontratos’ denunciados por Deicy Jiménez: la Corte Suprema abrió investigación

El máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria señaló que Astrid Salamanca deberá presentar sus descargos y explicar las circunstancias que obstaculizaron el desarrollo de la inspección

Directora administrativa del Senado habría impedido diligencia de verificación de los ‘sexocontratos’ denunciados por Deicy Jiménez: la Corte Suprema abrió investigación
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van tirar mier**”

Westcol reveló por qué le tiene miedo a la pelea entre Andrea Valdiri y La Divaza en ‘Stream Fighters’: “Me van tirar mier**”

La presentadora Milena López reveló el estado de salud de Adriana Betancur tras el procedimiento médico al que fue sometida: “Seguimos a la espera”

Calvin Harris: esta es la historia del DJ que definió el EDM y el pop de los años 2010, y se presentará en el Coliseo Medplus de Bogotá

Órale Wey Fest Mexa reveló los primeros artistas que participarán de su segunda edición en Bogotá: ya hay fechas de venta de boletería

Andrés Cepeda anunció ‘Latitudes’, nueva gira por Colombia en 2027: conozca todos los detalles

Deportes

Lucas González cuestionó las convocatorias de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia y reveló cómo lo afectan: "Las variantes se te limitan"

Lucas González cuestionó las convocatorias de jugadores de Atlético Nacional a la selección Colombia y reveló cómo lo afectan: "Las variantes se te limitan"

República Checa vs. España: hora y dónde ver en Colombia al campeón del mundo en acción por la Nations League

Linda Caicedo volvió a brillar con el Real Madrid Femenino: así fue su gol en la Champions League ante el París FC

Jorge Luis Pinto criticó la convocatoria de la selección Colombia de Néstor Lorenzo: “Distante de la élite”

James Rodríguez marcó su primer gol con Atlético Nacional: así fue la jugada en el empate ante Once Caldas por la semifinal de la Copa Colombia