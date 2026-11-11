“Un poderoso símbolo de esperanza”: así calificó miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos los acuerdos de paz del Gobierno Santos con las Farc

En 2026 se cumplen 10 años de la firma del acuerdo de paz con las Farc-EP - crédito AFP

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En 2026 se cumplen 10 años desde que Colombia, liderada por el entonces presidente de la República, Juan Manuel Santos, firmó el Acuerdo de Paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) para dar por finalizado un conflicto interno de más de 50 años. A pesar de ello, el proceso ha recibido críticas y elogios tanto a nivel nacional como internacional.

La congresista demócrata Jeanne Shaheen destacó los logros alcanzados a una década de la desmovilización de la guerrilla. A criterio de la integrante del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, el acuerdo firmado en La Habana, Cuba, representa esperanza.

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“Mientras nos acercamos al décimo aniversario de los históricos acuerdos de paz de Colombia, celebramos un poderoso símbolo de esperanza y un testimonio de lo que dos aliados cercanos, unidos por el respeto mutuo, valores compartidos y un propósito común, pueden lograr juntos”, puntualiza el comunicado.

La congresista demócrata Jeanne Shaheen se refirió a la reunión de los expresidentes Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro para reflexionar sobre la implementación, resultados y estrategias de mejorar los objetivos impuestos - (Jeanne Shaheen)

La política norteamericana también se pronunció sobre la reunión entre los exjefes de Estado colombianos Juan Manuel Santos, Iván Duque y Gustavo Petro, quienes hablaron sobre la implementación de acuerdos, sus resultados y estrategias para mejorar los objetivos impuestos.

“Celebro la reunión de mañana de tres expresidentes colombianos para reflexionar sobre este logro histórico. Una década después, mientras continúa el difícil trabajo de implementación, los acuerdos nos recuerdan el poder de la diplomacia y de una alianza sostenida para convertir la promesa de paz en una realidad duradera”, señaló Shaheen.

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ONU advirtió sobre los recursos para implementar el Acuerdo de Paz en Colombia

El Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas Farc cumple diez años desde su firma, un periodo marcado por avances, compromisos pendientes y desafíos para su implementación (Colprensa)

Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, advirtió que la continuidad del acompañamiento internacional al Acuerdo de Paz de 2016 dependerá de los recursos disponibles, después de que la organización destinara más de USD 630.000.000 al proceso durante la última década. El diplomático subrayó que la implementación de los compromisos asumidos con las extintas Farc sigue siendo responsabilidad del Estado colombiano.

La advertencia fue expuesta durante un foro en la Universidad del Rosario, cuando se cumplen diez años de la firma del pacto negociado en La Habana, Cuba. La persistencia de la violencia y las dificultades para cumplir lo acordado volvieron a ocupar el centro del debate sobre el proceso de paz.

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Jenča pidió preservar el presupuesto de la misión para evitar que eventuales recortes afecten sus oficinas y sus capacidades operativas. El funcionario sostuvo que los recursos determinan el alcance de las tareas que Naciones Unidas puede desarrollar en el país.

A los fondos desembolsados por Naciones Unidas se añade el aporte de más de USD 260.000.000 del Fondo Multidonante, destinado a sostener el respaldo internacional a la implementación del acuerdo. Jenča destacó que el Consejo de Seguridad mantiene un entendimiento sobre la importancia de preservar ese acompañamiento.

El jefe de la misión sostuvo que el apoyo externo no sustituye las obligaciones institucionales de Colombia. “Nosotros estamos aquí para acompañar, para apoyar, pero la responsabilidad está con ustedes, colombianos, colombianas, y claro, la mayor responsabilidad la tiene el Estado”, expresó durante su intervención.

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Miroslav Jenča, jefe de la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia, participó en un foro de la Universidad del Rosario sobre los diez años del Acuerdo de Paz (Pablo Seco/ EFE)

El respaldo político y económico de la comunidad internacional continúa vigente, pero su función es distinta de la ejecución de las medidas pactadas. La responsabilidad central de avanzar en la implementación recae en las instituciones colombianas.

El aniversario del acuerdo reabrió la discusión sobre los avances y los asuntos pendientes de la última década, en un contexto atravesado por nuevos episodios de violencia y cuestionamientos a la política de seguridad del Gobierno.

En el mismo encuentro participó Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia y ganador del Premio Nobel de Paz por su papel en el proceso que condujo a la firma con las Farc. Su intervención se concentró en las decisiones de seguridad del presidente Abelardo de la Espriella.

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Santos cuestionó la política del actual mandatario y describió el panorama de violencia con una frase: el presidente “se pasea entre cadáveres”. La crítica ocurrió tras la Operación Noah, el séptimo bombardeo del Gobierno contra el Frente 33 de las disidencias de las Farc.