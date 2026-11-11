Un militar quedó envuelto en llamas durante destrucción de presunto laboratorio de drogas en Chocó: el momento quedó en video

Uniformado rodó sobre el suelo para sofocar incendio en operativo antidrogas - (@horusperegrinus/X)

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Un video que circula en redes sociales el 11 de noviembre de 2026 muestra el momento en que un militar fue alcanzado por una llamarada durante la destrucción de un presunto laboratorio de drogas en Bajo Baudó, Chocó. El uniformado cayó al suelo y rodó sobre la superficie para apagar el fuego que alcanzó parte de su ropa.

Las imágenes, registran el procedimiento en medio de la presencia de varias personas. Mientras se observa una estructura en llamas, el integrante de la fuerza pública se aproxima al área y, segundos después, una combustión intensa llega hasta su uniforme.

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El militar reaccionó de inmediato y se lanzó al suelo. En la grabación se aprecia que rueda varias veces hasta que logra sofocar el fuego. No se conocieron reportes oficiales sobre su estado de salud ni información sobre posibles quemaduras.

El hecho ocurrió en medio de reclamos de habitantes del sector

La secuencia muestra voces de personas que cuestionan el operativo. Según la versión que acompaña la difusión del video, algunos habitantes reclamaban por la destrucción de la infraestructura atribuida a actividades de narcotráfico.

Militar apagó las llamas de su uniforme tras incendio en Bajo Baudó, Chocó - (@horusperegrinus/X)

El material generó reacciones divididas en X. Varios usuarios cuestionaron las condiciones de seguridad bajo las cuales se habría realizado la intervención y plantearon interrogantes sobre el uso de combustible en un lugar donde permanecían militares.

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“Pues es que no hay un protocolo más burdo que la ‘destrucción’ de esos laboratorios. Cómo se les ocurre echar la gasolina con ellos adentro”, escribió un usuario. En su publicación añadió: “Definitivamente inteligencia y militar son palabras contradictorias”.

Otra cuenta expresó respaldo a los uniformados con el mensaje: “Honor y gloria a nuestras Fuerzas Militares”. Algunas publicaciones también discutieron el riesgo que habría enfrentado la población civil ante una eventual propagación de las llamas.

Entre los comentarios difundidos aparece una crítica sobre la cercanía de los militares al fuego. “Terrible procedimiento, si no se quemaban ellos quemaban a los civiles”, escribió el usuario Zen Salazar.

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Otras reacciones pusieron en duda la descripción de las personas que estaban en el lugar. Un usuario preguntó: “¿‘Habitantes’? ¿O guerrilleros vestidos de campesinitos?”. También hubo quienes cuestionaron si la estructura destruida correspondía a un laboratorio de gran escala.

Cuestionan operativo tras video de militar afectado por llamas en Bajo Baudó - (@horusperegrinus/X)

Ejército y Policía destruyeron laboratorio de cocaína que producía hasta 600 kilos al mes en Cesar

En la vereda Alto del Oso, área rural de San Alberto, sur del Cesar, tropas del Ejército Nacional y agentes de la Policía Antinarcóticos destruyeron un laboratorio que tenía capacidad para procesar 600 kilogramos de clorhidrato de cocaína al mes.

Las autoridades atribuyeron la infraestructura al Frente Resistencia Campesina, señalado como una estructura de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Acsn). Según el reporte oficial, el complejo representaba ingresos superiores a $68 millones mensuales para ese grupo armado.

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La operación estuvo a cargo de militares del Batallón de Infantería N.º 14 Capitán Antonio Ricaurte, unidad que pertenece a la Quinta Brigada. La institución sostuvo que la intervención evitó la circulación de más de un millón de dosis de droga en redes ilegales de distribución.

“Se logra la ubicación y destrucción de un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína”, afirmó el coronel José Darío Rodríguez Gómez, comandante de la Quinta Brigada.

El operativo de la Quinta Brigada y la Policía Antinarcóticos inutilizó equipos e insumos atribuidos al Frente Resistencia Campesina en zona rural del sur del departamento (Ejército Nacional)

En el lugar, las tropas encontraron 800 galones de Acpm, 48 galones de ácido clorhídrico y 350 kilogramos de soda cáustica. También ubicaron cinco hornos, cuatro grameras, una balanza, cuatro tanques con capacidad de 500 litros, dos tolvas, un molde, nueve bidones y una estructura identificada como “marciano”.

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De acuerdo con el Ejército, esos elementos eran usados para transformar la materia prima y obtener el alcaloide. Los insumos, equipos y la instalación fueron destruidos durante el procedimiento.

Las autoridades no reportaron capturas ni precisaron cuánto tiempo llevaba en funcionamiento el sitio.

“De esta forma se logra afectar las economías ilícitas, en cumplimiento del segundo objetivo del plan de campaña Ayacucho Plus”, añadió Rodríguez Gómez.

La Quinta Brigada indicó que continuará los operativos contra estructuras armadas en el sur del Cesar. Además, pidió a la ciudadanía suministrar información a través de la línea 107, para alertas sobre terrorismo, y la 147, destinada a denuncias de extorsión y secuestro.

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