Balacera en el sur de Bogotá dejó tres personas muertas: el homicida intentó huir en un taxi por la vía al Llano

Un ataque con arma de fuego dejó tres personas muertas en el barrio Altamira de la localidad de San Cristóbal en Bogotá. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Hay consternación en el barrio Altamira, de la localidad de San Cristobal, después de que las autoridades reportaran un hecho violento que dejó como resultado tres personas asesinadas durante la noche del martes 10 de noviembre en la capital colombiana.

Según la información preliminar obtenida por Citytv, las víctimas fatales de la masacre tenían 24, 40 y 55 años. Tras el ataque, la Policía Metropolitana de Bogotá activó un plan candado que dejó al presunto responsable detenido en los minutos posteriores.

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El detenido sería un hombre de 36 años con antecedentes por homicidio y tentativa de homicidio. Tras el triple homicidio, el señalado emprendió la huida a bordo de un taxi tomando la antigua vía al Llano. El vehículo y el sujeto quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

“Donde tres personas que se encontraban al ingreso de una vivienda fueron abordadas por una persona que se transportaba en un taxi. Quien los aborda y acciona un arma de fuego contra ellas, ocasionándoles heridas y posteriormente pierden la vida”, señaló el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristobal.

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El hombre de 36 años, con antecedentes por asesinato y tentativa de asesinato, fue ubicado minutos después de la agresión cuando escapaba en un taxi por la antigua vía al Llano (Policía Metropolitana de Bogotá)

Información conocida por Citytv detalla que las tres víctimas alcanzaron a ser remitidas a un centro asistencial minutos después del ataque. Sin embargo, las heridas con arma de fuego causaron daños que impidieron a los médicos salvarles la vida.

El ataque comenzó cuando el taxi se detuvo frente a la vivienda y el agresor descendió para disparar varias veces contra las personas que estaban en el exterior. Luego huyó en el mismo vehículo, mientras transeúntes alertaban a las autoridades y los heridos eran trasladados a un centro asistencial cercano.

“Gracias a la oportuna atención, se activa un plan candado en la jurisdicción, donde momentos después es ubicado el taxi con el conductor. Tanto el vehículo, como la persona, son puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación”, concluyó el teniente coronel Cristian Velásquez, comandante de la Estación de Policía San Cristobal, en ddeclaraciones obtenidas por Citytv.

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Entretanto, las autoridades continúan con la recolección de pruebas, así como la indagación a testigos para determinar cuáles serían los presuntos móviles del triple asesinato ocurrido en las últimas horas en el sur de Bogotá.

Operación Kratos deja 33 capturados por delitos en varias localidades de Bogotá

La Operación Kratos dejó 33 capturados vinculados a la banda delincuencial El Mesa en Bogotá. (Policía Nacional de Colombia)

En un procedimiento distinto, la Policía Metropolitana de Bogotá y la Fiscalía General de la Nación capturaron a 33 presuntos integrantes de la banda El Mesa, una estructura a la que las autoridades atribuyen homicidios, desapariciones forzadas y distribución de estupefacientes en la capital.

La operación, denominada Kratos, fue el resultado de un año de investigación. Los uniformados realizaron 23 registros y allanamientos en las localidades de Suba y Rafael Uribe Uribe. 23 de las detenciones se cumplieron por orden judicial y las otras 10 ocurrieron en flagrancia.

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Durante las diligencias fueron incautadas seis armas de fuego, munición de varios calibres, explosivos y drogas. Además, se recuperó una motocicleta que había sido reportada como robada.

Los uniformados realizaron 23 allanamientos e incautaron seis armas de fuego, explosivos, munición y drogas en Suba y Rafael Uribe Uribe. (@PoliciaBogota / X)

La organización habría operado en Bogotá desde 2018 y obtenido más de $ 250 millones mensuales mediante la venta de drogas en Rafael Uribe Uribe, Ciudad Bolívar, Usme y Suba. La investigación señala que los estupefacientes llegaban desde Medellín por encomiendas y luego eran trasladados en vehículos de servicio público y motocicletas hasta inmuebles donde eran almacenados.

La Policía atribuye a la estructura nueve homicidios y una desaparición forzada. Entre los casos bajo investigación figuran un asesinato ocurrido en Zipaquirá en 2023 y un doble homicidio registrado en marzo de 2026 en el sector de Diana Turbay. Las autoridades sostienen que alias El Compa, señalado como cabecilla, habría dirigido actividades de la banda desde prisión.

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