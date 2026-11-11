Transparencia por Colombia publicó balance sobre la reconstrucción del país tras el terremoto: advirtió sobre falta de información

El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció en su momento un capital inicial cercano a un billón de pesos (Colprensa)

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Transparencia por Colombia emitió el informe “Transparencia Reconstruye: Tercer Informe de seguimiento”, relacionado con los avances en las acciones implementadas para hacer frente a las consecuencias derivadas del terremoto del 10 de agosto en Colombia.

En el documento, indicó que, tres meses después del sismo, el Fondo Milagro para la reconstrucción no tiene publicados sus manuales operativo y de contratación, por lo que no fue posible constatar el funcionamiento del tablero público anunciado para monitorear recursos y proyectos, y no se identificaron en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP) contratos asociados a ese mecanismo.

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En el informe se indica que que la gestión de los recursos de reconstrucción también mantiene vacíos de publicidad y trazabilidad: al parecer, faltan documentos que definan las reglas del Fondo Milagro y los datos públicos no permiten precisar el destino de parte de los apoyos económicos ejecutados durante la emergencia.

La información que sí se tiene

Transparencia por Colombia precisó que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público constituyó el patrimonio autónomo el 5 de octubre mediante un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior (Fiducoldex). El Gobierno de Abelardo de la Espriella anunció entonces un capital inicial cercano a un billón de pesos, mientras que el gerente del Fondo, Jaime Andrés Uribe, informó el 15 de octubre de una partida de $624.656 millones procedente de un crédito de la banca multilateral.

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El gobierno de Abelardo de la Espriella informó el 22 de octubre que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) había ejecutado unos $377.000 millones en apoyos económicos (Presidencia)

Uribe señaló también que cerca de $360.000 millones ya se habían utilizado para atender la emergencia y anticipó herramientas de inteligencia artificial y un tablero de acceso público. Sin embargo, la organización no logró constatar la existencia de esa plataforma al cierre de su revisión, que abarcó del 11 de agosto al 3 de noviembre.

Por otro lado, la Presidencia informó el 22 de octubre que la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) había ejecutado unos $377.000 millones en apoyos económicos. El informe sostiene que los registros consultados no permiten establecer los conceptos financiados, las entidades encargadas de ejecutar esos recursos ni las personas beneficiarias.

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Planes y recursos para la reconstrucción

De igual manera, según Transparencia por Colombia, el Plan de Acción Específico para la Recuperación (PAE), aprobado en octubre, proyecta necesidades de financiación por $58,29 billones para los programas de recuperación, frente al cálculo inicial de $30 billones. El instrumento consolidó cerca de 950.000 datos, 94 informes situacionales y más de 100 reuniones técnicas, según la Ungrd.

Asimismo, la hoja de ruta nacional registra 778.281 personas afectadas en el Registro Único de Damnificados, 203.301 viviendas averiadas, 51.778 destruidas y 5.309 sedes educativas afectadas. Hasta el 5 de noviembre, la organización identificó además 119 decisiones administrativas vinculadas con la emergencia: 73 nacionales y 46 territoriales.

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Las afectaciones que dejó el terremoto en Colombia: 778.281 personas afectadas en el Registro Único de Damnificados, 203.301 viviendas averiadas, 51.778 destruidas y 5.309 sedes educativas afectadas (suministrada a Infobae Colombia)

Por su parte, el Decreto 1599 de 2026 autorizó al Ministerio de Hacienda a reorientar saldos públicos no comprometidos hacia el Fondo Milagro, siempre que su destinación legal lo permita y no afecte obligaciones previas. La norma amplía las alternativas de financiación, pero no fija una apropiación presupuestal ni define cuánto dinero llegará efectivamente al patrimonio autónomo durante 2027.

El Gobierno anunció que en noviembre ingresarían $826.000 millones del Ministerio de Vivienda para mejoramientos habitacionales y viviendas nuevas en áreas urbanas y rurales. No obstante, Transparencia por Colombia planteó que aún deben conocerse la incorporación efectiva de esos recursos, los criterios de distribución territorial, los proyectos que financiarán y la supervisión de su ejecución.

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Además, la organización solo encontró disponibles dos planes territoriales: el de la Gobernación del Valle del Cauca y el de la Alcaldía de Pereira. El primero organiza objetivos, actividades, responsables, metas y presupuesto; el segundo incorpora una evaluación de daños que contabiliza 99.703 personas y 43.457 familias damnificadas, además de un esquema general de inversión.

Contratación directa y dificultades de seguimiento

La revisión de los registros de SECOP identificó 1.099 contratos asociados a la atención y reconstrucción, por $265.088 millones, en 111 municipios de 12 departamentos. Las entidades territoriales suscribieron el 97,1 % de esos procesos, en línea con su responsabilidad primaria frente a la emergencia.

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La contratación directa concentró el 84% de los contratos, por $ 227.378 millones, y la urgencia manifiesta justificó el 53% de los acuerdos realizados bajo esa modalidad. El régimen especial representó el 13,6%, por $27.314 millones, mientras que el resto correspondió a convenios, mínima cuantía y selección abreviada.

Los recursos propios de alcaldías y gobernaciones financiaron el 59% de los contratos y del valor contratado. Otros recursos cubrieron el 18,8%, principalmente mediante contratos de cámaras de comercio para reactivar actividades económicas, y el 6,6 % provino del Presupuesto General de la Nación.

Transparencia por Colombia advirtió que algunas entidades todavía registran procesos en SECOP I, pese a que SECOP II permite gestionar procedimientos de forma transaccional y consultar información en tiempo real. Las plataformas tampoco cuentan con un identificador común que permita reconocer de inmediato los contratos ligados al terremoto, por lo que el universo contractual puede permanecer incompleto o requerir verificaciones adicionales.

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Las exigencias de transparencia en la reconstrucción

En su informe, la organización pidió publicar los manuales aprobados del Fondo Milagro, los planes territoriales pendientes y los datos sobre recursos, criterios de asignación, beneficiarios, proyectos y mecanismos de supervisión. También llamó a reforzar la publicidad oportuna de los procesos, la verificación de la idoneidad de los proponentes, los controles previos y concomitantes, y las salvaguardas frente a la concentración de decisiones.

Advirtió que, sin información desagregada sobre el uso de los recursos, la reconstrucción carece de una trazabilidad suficiente para determinar quién ejecuta los fondos, qué intervenciones financian y a quiénes llegan los apoyos.