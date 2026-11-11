Colombia

Supersalud impuso medida cautelar a EPS Sanitas por demoras y fallas en la entrega de medicamentos

La entidad ordenó priorizar a pacientes de alto riesgo y entregar un informe detallado sobre los reclamos pendientes, las fechas de dispensación y las acciones para garantizar la continuidad de los tratamientos

La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas inmediatas para garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los afiliados a EPS Sanitas. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Supersalud
La Superintendencia Nacional de Salud ordenó medidas inmediatas para garantizar la entrega de medicamentos y la continuidad de los tratamientos de los afiliados a EPS Sanitas. - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE y Supersalud
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La Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) impuso una medida cautelar a EPS Sanitas por las demoras en la entrega de medicamentos, la dispensación incompleta de fórmulas médicas y las condiciones de acceso y atención en las sedes de su gestor farmacéutico.

La decisión establece que la EPS deberá adoptar y ejecutar de manera inmediata las acciones necesarias para evitar riesgos en los tratamientos de sus afiliados y garantizar la continuidad de la atención.

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De acuerdo con la Superintendencia, la medida responde a situaciones que pueden poner en riesgo la salud y la vida de los usuarios, relacionadas con las dificultades para recibir oportunamente los medicamentos formulados.

Supersalud ordenó priorizar a pacientes de alto riesgo

La medida cautelar establece que EPS Sanitas debe ofrecer respuesta inmediata a los casos clasificados como de riesgo vital y a los usuarios que requieren protección reforzada.

Entre ellos se encuentran niños, niñas y adolescentes, mujeres gestantes, pacientes con cáncer, personas con VIH, pacientes trasplantados y personas con enfermedades huérfanas.

La Superintendencia también solicitó a la EPS presentar los avances de su plan de acción para atender las reclamaciones relacionadas con la falta de entrega de medicamentos.

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Además, deberá remitir un informe detallado sobre la gestión realizada en cada caso, que incluya el estado del reclamo, la fecha de entrega efectiva de los productos, los soportes correspondientes y las actuaciones adelantadas para verificar el cumplimiento de la medida.

La entidad señaló que continuará ejerciendo sus funciones de inspección, vigilancia y control para verificar las acciones implementadas por Sanitas y comprobar que sus afiliados reciban oportunamente los medicamentos y tratamientos requeridos.

Supersalud detalló las obligaciones que deberá cumplir Sanitas, entre ellas priorizar los casos de riesgo vital y presentar informes sobre los medicamentos pendientes. - crédito Supersalud
Supersalud detalló las obligaciones que deberá cumplir Sanitas, entre ellas priorizar los casos de riesgo vital y presentar informes sobre los medicamentos pendientes. - crédito Supersalud

Secretaría de Salud de Bogotá encontró esperas de hasta seis horas en Colsubsidio

El anuncio de Supersalud se produjo horas después de que la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá solicitara a EPS Sanitas acciones de contingencia e intervención inmediata para superar las demoras en la dispensación de medicamentos.

La solicitud respondió a las denuncias ciudadanas y a las alertas sobre las dificultades que enfrentaban los afiliados para reclamar sus fórmulas médicas.

Como parte de las labores de inspección, vigilancia y control, la entidad distrital realizó visitas a dos establecimientos farmacéuticos de Colsubsidio, gestor que presta servicios a Sanitas.

Durante las verificaciones, uno de los puntos fue calificado como crítico. Según el reporte de la Secretaría, los usuarios debían esperar hasta seis horas para recibir sus medicamentos: cuatro horas en las escaleras y otras dos dentro de la sala de atención.

La inspección también identificó que no estaban funcionando todas las ventanillas disponibles, situación que reducía la capacidad de atención del establecimiento y prolongaba las filas.

En el segundo punto visitado se encontraron condiciones similares. Allí tampoco estaban habilitadas todas las ventanillas y el tiempo promedio de espera era de aproximadamente tres horas.

La Secretaría advirtió, además, que la permanencia prolongada de personas en las escaleras representaba un riesgo para su seguridad e integridad física, especialmente para adultos mayores, mujeres gestantes y personas con movilidad reducida, quienes no estaban recibiendo una atención prioritaria adecuada.

De acuerdo con el organismo distrital, los dos establecimientos inspeccionados no cumplían las condiciones de capacidad logística y atención al usuario establecidas en la Resolución 1809 de 2025.

La Secretaría de Salud reportó esperas de hasta seis horas en uno de los puntos de dispensación de Colsubsidio en Bogotá. - Crédito Secretaría de Salud
La Secretaría de Salud reportó esperas de hasta seis horas en uno de los puntos de dispensación de Colsubsidio en Bogotá. - Crédito Secretaría de Salud

¿Qué respondió Sanitas sobre las demoras en la entrega de medicamentos?

Ante el requerimiento de la Secretaría de Salud, EPS Sanitas informó que solicitó a Colsubsidio un informe de trazabilidad operativa y una auditoría del sistema de digiturnos para identificar las causas de las dificultades en la atención.

La entidad también aseguró que revisó los medicamentos pendientes y los afiliados afectados para activar una ruta de gestión y despacho prioritario.

Entre las acciones comunicadas se encuentra la activación de un protocolo de entrega domiciliaria en un plazo máximo de 48 horas, con prioridad para adultos mayores y personas con movilidad reducida.

Sanitas también indicó que identificó y priorizó a usuarios de grupos de alto riesgo, entre ellos pacientes crónicos, oncológicos, psiquiátricos, personas con VIH, insulinodependientes y trasplantados.

Adicionalmente, contempló la redistribución de afiliados hacia otros puntos habilitados de su red y la posibilidad de recurrir a gestores farmacéuticos alternativos o a la adquisición directa de medicamentos ante eventuales desabastecimientos.

La EPS manifestó que mantiene verificaciones sobre los tiempos de espera, la disponibilidad de personal, las condiciones de infraestructura y los indicadores de entrega de medicamentos.

También informó que exigió a Colsubsidio un informe técnico detallado, programó una visita presencial de auditoría operativa y solicitó un Plan de Mejoramiento Institucional (PMI).

Sanitas amplió horarios en 19 puntos de dispensación de Bogotá

En medio de las dificultades operativas, Sanitas anunció ajustes temporales para mejorar la atención durante noviembre, entre ellos la ampliación de horarios en 19 de las 29 sedes de dispensación de Bogotá, que comenzaron a atender desde las 6:00 a. m.

Según informó Pulzo, la EPS también reforzó el personal de atención y habilitó cajas rápidas para tramitar fórmulas de hasta dos medicamentos. A estas medidas se sumó el aumento de la capacidad de entrega a domicilio, servicio que los afiliados pueden solicitar a través de la página medicamentoscolsubsidio.com.co/inicio.

Otra de las disposiciones fue extender hasta el 30 de noviembre de 2026 la vigencia de las fórmulas médicas que vencían durante ese mes.

La entidad recomendó a los usuarios que todavía tengan medicamentos disponibles y cuenten con una fórmula vigente esperar un tiempo prudencial antes de acudir a reclamarlos, mientras se estabiliza la operación.

En cuanto al balance de entregas, el medio menciono que Sanitas reportó que entre el 1 y el 10 de noviembre había entregado 226.078 medicamentos, dispensado 119.116 fórmulas médicas y realizado 4.317 entregas domiciliarias. La efectividad de entrega, según las cifras de la EPS, se ubicó en el 88%.

La EPS anunció ampliación de horarios en 19 sedes, refuerzo del personal de atención y mayor capacidad para entregar medicamentos a domicilio. - crédito Shutterstock y Luisa Gonzalez/Reuters
La EPS anunció ampliación de horarios en 19 sedes, refuerzo del personal de atención y mayor capacidad para entregar medicamentos a domicilio. - crédito Shutterstock y Luisa Gonzalez/Reuters

Las 19 sedes de Colsubsidio que tendrán apertura desde las 6:00 a. m.:

  • Kennedy Central: calle 40 sur n.º 73D-41.
  • Clínica Roma: carrera 80 n.º 53-20 sur, local 3.
  • Puente Aranda: calle 13 n.º 62-82.
  • Clínica Colombia: calle 23 n.º 66-46, entrada 2, edificio de consultorios de la Clínica Universitaria Colombia.
  • Floresta: avenida calle 100 n.º 67-26.
  • Restrepo: carrera 24 n.º 18-61 sur, piso 2.
  • Colsubsidio Calle 26: calle 27 n.º 25-45, local 3.
  • Teusaquillo: carrera 17 n.º 36-74, piso 1.
  • Chapinero Calle 53: carrera 13 n.º 53-31.
  • Quintaparedes: carrera 44A n.º 24-11.
  • Fontibón: carrera 99 n.º 18A-18.
  • Pontevedra: avenida calle 116 n.º 71B-04.
  • Navarra: carrera 45 n.º 100-90.
  • Mazurén: calle 152 n.º 53A-05, local 3.
  • Toberín: calle 163A n.º 21-89.
  • Portal Norte: avenida carrera 45 n.º 176-31, piso 1.
  • Santa Bárbara: avenida 19 n.º 123-82.
  • Usaquén: calle 120A n.º 7-14.
  • Cedritos: calle 140 n.º 7C-50.

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