Colombia

Superintendencia de Notariado revocó seis procesos contractuales por $110.000 millones y detectó contratos sin ejecución

La entidad informó que los procesos estaban relacionados con vigilancia, gestión de archivo, licencias y seguros. La revisión también identificó contratos con baja o nula ejecución y ajustes que redujeron en $4.780 millones dos convocatorias

La mamá del ministro del interior está pidiendo su nombramiento en una notaria, y además, le está reclamando al Estado una indemnización por esto.
La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales por cerca de $110.000 millones tras revisar su estructuración y planeación. - crédito Colprensa
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La Superintendencia de Notariado y Registro revocó seis procesos contractuales por cerca de $110.000 millones tras una revisión sobre su estructuración y planeación. Los trámites estaban asociados a servicios de vigilancia, gestión de archivo, licencias y seguros, y serán evaluados antes de que la entidad los inicie de nuevo.

La información fue divulgada por la Superintendencia el 10 de noviembre de 2026, desde Bogotá, como parte de un balance de las actuaciones de la administración encabezada por el superintendente Joaquín José Méndez Llach.

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De acuerdo con el comunicado, la revisión de los procesos buscó establecer si las contrataciones respondían a las necesidades de la entidad y si contaban con soportes suficientes antes de comprometer recursos públicos. La Superintendencia señaló que los seis procesos revocados deberán pasar por una nueva etapa de planeación.

Los seis procesos serán revisados antes de una nueva convocatoria

Los procedimientos revocados tenían un valor conjunto cercano a $110.000 millones. La Superintendencia indicó que encontró la necesidad de revisar sus condiciones antes de continuar con las etapas contractuales previstas.

Los procesos comprendían la contratación de vigilancia, servicios para la gestión de archivo, soporte de licencias y seguros. La entidad no detalló en el comunicado el estado específico en el que se encontraba cada trámite ni los posibles proponentes que participaban en ellos.

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Según la Superintendencia, la decisión busca que las futuras convocatorias se ajusten a las necesidades reales de la institución. Para ello, los procesos serán reestructurados con criterios de planeación, eficiencia y control del gasto.

La entidad sostuvo que la revisión permitió detectar asuntos que requerían correcciones antes de que se asignaran los recursos. El comunicado no informó la fecha prevista para la reapertura de los seis procedimientos ni el valor definitivo que tendrían después de los ajustes.

La revisión de los procesos de soporte de licencias y suministro de tóneres permitió reducir las estimaciones presupuestales en $4.780 millones. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez
La revisión de los procesos de soporte de licencias y suministro de tóneres permitió reducir las estimaciones presupuestales en $4.780 millones. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Dos procesos tuvieron ajustes por $4.780 millones

La revisión contractual también produjo modificaciones en dos procesos que ya habían sido revocados. La Superintendencia reportó que esos ajustes representaron una reducción conjunta de $4.780 millones frente a las estimaciones iniciales.

Uno de los casos corresponde al servicio de soporte de licencias. El valor proyectado para ese proceso pasó de $8.300 millones a $6.900 millones. La entidad indicó que adelanta una nueva convocatoria con condiciones modificadas.

El segundo ajuste se dio en el proceso para el suministro de tóneres. La estimación inicial era de $4.000 millones, pero el valor se redujo a $620 millones después de que la entidad revisara los requerimientos y los ajustara a sus necesidades institucionales.

La reducción en este último caso fue de $3.380 millones, mientras que el proceso de soporte de licencias disminuyó en $1.400 millones. La suma de ambos cambios equivale a los $4.780 millones reportados por la Superintendencia.

La Superintendencia de Notariado y Registro identificó 72 contratos con baja ejecución y siete contratos de prestación de servicios sin ejecución, cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Superintendencia de Notariado y Registro identificó 72 contratos con baja ejecución y siete contratos de prestación de servicios sin ejecución, cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La revisión encontró 72 contratos con baja ejecución

El análisis también abarcó contratos que ya habían sido suscritos. Según la entidad, entre el 22 de junio y el 18 de agosto de 2026 se firmaron 351 contratos por $8.000 millones.

De ese grupo, 91 contratos fueron suscritos el 6 de agosto, un día antes de la posesión del presidente Abelardo de la Espriella, de acuerdo con el balance divulgado por la Superintendencia.

La entidad informó que identificó 72 contratos con baja ejecución. En esos casos, señaló que los soportes disponibles no demostraban el cumplimiento de las obligaciones acordadas con los contratistas.

Frente a esos hallazgos, la Superintendencia afirmó que adelantó las actuaciones correspondientes y procedió con la terminación anticipada de los contratos. El comunicado no especificó el valor total de esos 72 vínculos ni las actividades que debían desarrollar los contratistas.

La revisión también detectó siete contratos de prestación de servicios con ejecución nula, cuyos honorarios superaban los $12 millones mensuales. Entre los casos identificados figura el de una persona que no reside en Colombia, según la entidad.

Con corte al 30 de octubre de 2026, la Superintendencia reportó una reducción de 620 contratos de prestación de servicios, equivalente a cerca de $23.000 millones. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
Con corte al 30 de octubre de 2026, la Superintendencia reportó una reducción de 620 contratos de prestación de servicios, equivalente a cerca de $23.000 millones. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La entidad redujo 620 contratos de prestación de servicios

Con corte al 30 de octubre de 2026, la Superintendencia de Notariado y Registro informó una reducción de 620 contratos de prestación de servicios, equivalente a cerca de $23.000 millones.

La entidad señaló que reforzará los mecanismos de seguimiento y verificación de los contratos, con el fin de comprobar el cumplimiento de las obligaciones y la entrega de los resultados pactados.

Los seis procesos revocados permanecen en evaluación para su eventual reinicio bajo nuevas condiciones de planeación. La Superintendencia no informó si los hallazgos sobre los contratos con baja o nula ejecución derivaron en traslados a organismos de control.

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