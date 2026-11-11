Senador Wally cuestionó al presidente Abelardo de la Espriella, a la primera dama y a la Ungrd por el manejo de las donaciones para los damnificados del terremoto: “¿Qué carajos es lo que esconden?”

Wally pidió explicaciones por el Fondo Milagro y la respuesta de la Ungrd - (@MeDicenWally/X)

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El senador del Pacto Histórico Walter Rodríguez Chaparro, mejor conocido como Wally, cuestionó la respuesta institucional del Gobierno de Abelardo de la Espriella ante la emergencia del terremoto y puso en duda la coordinación entre la fundación de la primera dama Ana Lucia Pineda (Fundación Colombia Luz y Sonrisas), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el denominado Fondo Milagro.

“La fundación de la primera dama, la Ungrd, el Fondo Milagro, ¿a quién le pedimos resultados acá?”, planteó durante su intervención.

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El legislador sostuvo que las tres instancias han sido mencionadas como parte de la atención a los damnificados, aunque, según afirmó, no han entregado resultados verificables sobre las donaciones de la tragedia ocurrida el 10 de agosto de 2026. “No importa a cuál le pidamos resultados porque ninguno de los tres los da ¿Qué carajos es lo que esconden?”, manifestó.

Sus cuestionamientos se produjeron en medio de reclamos de habitantes de varias ciudades que, de acuerdo con los testimonios citados por el senador, todavía esperan avances en la reconstrucción y en la atención de las familias afectadas.

Wally cuestionó al Gobierno por falta de resultados en la atención a damnificados - (@MeDicenWally/X)

En Armenia denuncian que la reconstrucción sigue pendiente

Entre los testimonios expuestos estuvo el de Ben Hur Martínez, habitante de Armenia, quien describió una situación de estancamiento después del terremoto. “No ha pasado nada, la verdad que todo sigue igual como quedó en el terremoto”, afirmó.

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Martínez cuestionó además al Gobierno Nacional por la falta de cumplimiento en las obras y programas de recuperación. “Uno lo que ve, y perdónenme la expresión, es un loco en la Presidencia que tampoco le quiere cumplir en el proceso de reconstrucción”, expresó, según la cita leída por Wally.

El senador incluyó también las palabras de Luis Cardona, otro residente de Armenia, quien extendió el reclamo a otras zonas del país. “Es un abandono total del Gobierno Nacional, no solamente Armenia, sino a otras ciudades como Pereira y Cali”, sostuvo.

Las declaraciones recogidas por el congresista apuntan a la ausencia de soluciones para quienes perdieron sus viviendas, sus espacios de estudio o su estabilidad económica tras el desastre. Wally presentó estos casos como parte de un escenario que, a su juicio, requiere respuestas concretas de las autoridades nacionales.

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Wally denunció tres meses de anuncios sin avances en la reconstrucción - (@MeDicenWally/X)

Habitante de Dosquebradas reciben clases en carpas

El senador también citó a Julián Duque, habitante de Dosquebradas, quien alertó sobre las condiciones en las que continúan los estudiantes de esa ciudad de Risaralda. “Dosquebradas es hoy la segunda ciudad de Risaralda más golpeada por el terremoto”, señaló.

Duque aseguró que tres instituciones educativas perdieron la totalidad de sus instalaciones y que los alumnos aún reciben clases en estructuras temporales. “Estos mismos estudiantes hoy reciben sus clases en carpas, que en plena temporada de lluvia se inundan”, indicó.

Wally afirmó que la situación revela una crisis que afecta de forma directa a familias, niños y comunidades que permanecen a la espera de medidas de reconstrucción. “Tenemos una crisis humanitaria bastante fuerte que persiste y que se agudiza con el paso del tiempo”, declaró.

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El congresista atribuyó parte de esa situación a lo que definió como falta de operatividad en las decisiones oficiales. Según dijo, las familias damnificadas quedaron “prácticamente a la espera de un milagro”, en alusión al nombre dado al Fondo Milagro.

Wally alertó por familias afectadas y estudiantes que reciben clases en carpas - (@MeDicenWally-X)

El senador pidió explicaciones por el Fondo Milagro

Durante su intervención, Wally aseguró que han transcurrido tres meses, o 90 días, sin respuestas a interrogantes formulados desde el Congreso de la República. “A la fecha lo que contamos son simplemente anuncios”, afirmó.

El legislador citó un informe de la Defensoría del Pueblo que, según expuso, contabiliza 176.119 colombianos afectados y 123 mil viviendas destruidas o inhabitables. También mencionó una brecha de financiación de $50 billones para atender la emergencia.

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En ese contexto, cuestionó al director de la Ungrd, David Santiago Tamayo, y preguntó por la ejecución del Fondo Milagro, presentado como una herramienta para acelerar la reconstrucción. “¿Qué ha pasado con el Fondo Milagro?”, señaló.

Wally sostuvo que la Defensoría habría advertido dificultades de articulación entre ese mecanismo y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo. “No sabemos ni siquiera cuáles son las entidades responsables de atender esta tragedia”, afirmó.

Por último, el senador pidió que los funcionarios comparezcan ante el Congreso y respondan por la atención a los damnificados. “La gestión no se mide por los anuncios y los shows que están haciendo, sino por las vidas que se protegen y las familias que se logra sacar adelante, no más improvisación y mentiras, los damnificados necesitan verdadera atención y reconstrucción ¡YA!”, concluyó.

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