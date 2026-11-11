Colombia

Secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira, cuando salía del gimnasio: Abelardo de la Espriella ordenó despliegue para su liberación

El presidente colombiano señaló que los reportes iniciales sugieren una posible participación del Ejército de Liberación Nacional (ELN)

Abelardo de la Espriella (Luisa González/REUTERS-Instagram @nancygomez9204)
Abelardo de la Espriella (Luisa González/REUTERS-Instagram @nancygomez9204)
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Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, fue secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 6:10 a. m. en el departamento de La Guajira.

Las autoridades recibieron el reporte durante la mañana y pusieron en marcha las acciones de búsqueda para ubicarla y establecer las circunstancias del hecho.

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X y ordenó el despliegue de la fuerza publicación para su liberación.

“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano”, expresó el jefe de Estado.

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