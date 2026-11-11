Secuestraron a la esposa del alcalde de Uribia, en La Guajira, cuando salía del gimnasio: Abelardo de la Espriella ordenó despliegue para su liberación

Abelardo de la Espriella (Luisa González/REUTERS-Instagram @nancygomez9204)

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Nancy Gómez, esposa del alcalde de Uribia, Jaime Luis Buitrago García, fue secuestrada el miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 6:10 a. m. en el departamento de La Guajira.

Las autoridades recibieron el reporte durante la mañana y pusieron en marcha las acciones de búsqueda para ubicarla y establecer las circunstancias del hecho.

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El presidente Abelardo de la Espriella se pronunció en su cuenta oficial de X y ordenó el despliegue de la fuerza publicación para su liberación.

“Desde el primer momento ordené el despliegue total de nuestra Fuerza Pública y la activación de un plan candado para impedir que los secuestradores crucen la frontera y trasladen a la víctima a territorio venezolano”, expresó el jefe de Estado.