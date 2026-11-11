Santos cuestiona a De La Espriella por forma de mostrar resultados de operaciones militares

El expresidente advirtió sobre lo que considera un riesgo de regresar a prácticas del pasado y defendió el enfoque aplicado durante su Gobierno en seguridad y derechos humanos - crédito Colprensa

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El expresidente Juan Manuel Santos cuestionó al presidente Abelardo De La Espriella por la forma en que, según afirmó, está mostrando los resultados de las operaciones militares en el país. Durante un foro sobre los diez años del Acuerdo de Paz, Santos advirtió sobre lo que considera un riesgo de volver a prácticas del pasado y defendió el enfoque aplicado durante su Gobierno en materia de seguridad, derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario.

Según información publicada por Blu Radio, las declaraciones se produjeron durante el foro “A diez años del Acuerdo de Paz: balance, implementación y perspectivas”, realizado en el marco de la conmemoración del acuerdo firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc, que el próximo 24 de noviembre cumplirá una década.

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“Me preocupa y tengo que decirlo aquí delante de ustedes, que diez años después estamos viendo a un presidente pasearse entre cadáveres, mostrándolos con orgullo o firmando bombas como si fueran un regalo. Espero que eso no dé un mensaje para volver al pasado”, afirmó Santos.

El exmandatario sostuvo que durante su administración se impulsó un cambio en la manera de desarrollar las operaciones militares y señaló que ese enfoque buscó mantener el respeto por los derechos humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitario.

Santos recordó que cuando llegó al Ministerio de Defensa no se habían producido capturas de integrantes del secretariado de las Farc. También afirmó que durante su gestión se adelantaron operaciones contra algunos de sus principales comandantes y, al mismo tiempo, se avanzó hacia una negociación que terminó con la dejación de armas.

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Presidente Abelardo de la Espriella aparece en operativo con uniforme y boina (@ABDELAESPRIELLA/X)

Santos defiende el enfoque aplicado durante su Gobierno

El expresidente insistió en que el cambio de orientación de las Fuerzas Militares también implicó reconocer la condición humana de quienes integraban la guerrilla, incluso mientras continuaba el conflicto armado.

Su intervención estuvo centrada en la defensa de los resultados del Acuerdo de Paz y en la necesidad de evitar, según su planteamiento, un regreso a métodos que considera superados con el proceso de negociación.

Las críticas dirigidas a De La Espriella estuvieron relacionadas específicamente con la manera en que el mandatario presenta públicamente algunos resultados de operaciones militares. Santos utilizó esas actuaciones como ejemplo de lo que, a su juicio, podría enviar una señal equivocada sobre el tratamiento de la guerra y sus consecuencias.

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El exmandatario vinculó esa preocupación con el balance de los diez años del acuerdo, cuya implementación sigue siendo objeto de discusión política, judicial e institucional.

El presidente Abelardo de la Espriella fue blanco de críticas por su presencia en Tolemaida, en un hecho que intentaron vincular con una supuesta inacción de su despacho tras el ataque al municipio de Planadas, en el sur del Tolima (Presidencia - Ministerio de Salud)

JEP fija cronograma para cerrar imputaciones y avanzar en juicios

En el mismo foro, el presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Danilo Rojas, explicó los tiempos previstos para avanzar en los procesos relacionados con los crímenes cometidos durante el conflicto armado.

Rojas anunció que en diciembre de 2026 se realizará la última imputación de la Sala de Reconocimiento de Verdad, con la que se completaría la atribución de responsabilidades a los máximos responsables dentro de los 11 macrocasos que investiga la jurisdicción.

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Según explicó, durante 2027 se espera avanzar en los reconocimientos de responsabilidad de los comparecientes. Después de esa etapa vendrían los juicios dialógicos y, posteriormente, la imposición de sanciones propias de carácter restaurativo para quienes reconozcan su responsabilidad.

En los casos de personas que no acepten los hechos o las responsabilidades atribuidas, los procesos seguirán mediante juicios adversariales.

Rojas agregó que en marzo de 2028 la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP realizará su última imputación correspondiente a estos procesos.

A partir del 14 de marzo de 2028 comenzará a correr el plazo constitucional y establecido en el Acuerdo de Paz para culminar los juicios. De acuerdo con el magistrado, ese periodo será de cinco años.

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El foro reunió así dos discusiones relacionadas con el proceso de paz: por un lado, el balance político planteado por Santos sobre la manera de enfrentar a los grupos armados y, por otro, el cronograma judicial presentado por la JEP para completar imputaciones, reconocimientos, juicios y sanciones dentro de los macrocasos que permanecen abiertos.