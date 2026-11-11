Salario mínimo 2027: alza muy superior al 8 % podría presionar inflación y empleo

Una mano sostiene una cartera de cuero marrón que contiene billetes de pesos colombianos sobre una superficie de madera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La discusión sobre el salario mínimo de 2027 avanza con una nueva advertencia sobre sus posibles efectos en la inflación. Juan David Ballén, director de Estudios Económicos de Aval Asset Management, consideró que un incremento cercano al 8 % sería una referencia razonable. El economista advirtió que un aumento muy superior a ese nivel podría dificultar la reducción de la inflación, presionar el empleo formal y obligar al Banco de la República a mantener elevadas las tasas de interés durante más tiempo.

Según información publicada por Blu Radio, Ballén explicó que la inflación de octubre se ubicó en 6,30 % anual y que la expectativa de Aval Asset Management es que el indicador cierre 2026 por debajo del 7 %. Si a esa cifra se suma una productividad cercana al 1 %, el resultado se aproxima al 8 % que plantea como referencia para el ajuste del próximo año.

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“Esperamos que la inflación cierre el 2026 por debajo del 7 %. Si a esto sumamos una productividad cercana al 1 %, consideramos que un incremento del salario mínimo alrededor del 8 % sería una referencia razonable para 2027”, afirmó.

El salario mínimo vigente es de $1.750.905, sin incluir el auxilio de transporte. Un aumento del 8 % llevaría esa cifra a cerca de $1,89 millones. En la mesa de concertación, los gremios han planteado incrementos entre el 7 % y el 9 %, mientras que la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) propone un aumento del 38,5 %.

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Una lupa reposa sobre fajos de billetes de distintas denominaciones del Banco de la República de Colombia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Economista alerta por efectos sobre inflación y empleo

Ballén señaló que un incremento significativamente superior al 8 % podría generar nuevas presiones sobre los precios, especialmente en el sector servicios, donde los salarios representan una parte importante de los costos.

El economista también advirtió sobre posibles efectos en la generación de empleo formal y en las finanzas públicas. Esto último se explica porque varias obligaciones del Estado, entre ellas algunas asociadas a pensiones, están vinculadas al comportamiento del salario mínimo.

A juicio del analista, un incremento demasiado alto podría dificultar el proceso de reducción de la inflación durante 2027. En ese escenario, el Banco de la República tendría menos margen para reducir las tasas de interés.

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Si las presiones inflacionarias permanecen elevadas, el Emisor podría verse obligado a mantener por más tiempo una política monetaria restrictiva, lo que retrasaría eventuales recortes en las tasas.

La Comisión de Concertación debe intentar alcanzar un acuerdo sobre el nuevo salario mínimo a más tardar el 15 de diciembre. Si empresarios, trabajadores y Gobierno no logran consensuar una cifra, el Ejecutivo podrá establecerla mediante decreto.

IMAGEN DE ARCHIVO REFERENCIAL. Un empleado cuenta billetes de pesos colombianos en una tienda en Bogotá. Colombia. Diciembre 28, 2018. REUTERS/Luisa Gonzalez

Piden separar discusión salarial de la reforma fiscal

Ballén también se refirió a la Ley de Rescate Económico, radicada en la Cámara de Representantes el 29 de octubre como proyecto 477 de 2026. La iniciativa contempla, entre otros puntos, una reestructuración del Impuesto sobre las Ventas (IVA).

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La propuesta busca avanzar hacia una tarifa general del 19 % a partir de 2028 y eliminar la tarifa actual del 5 %. Sin embargo, el economista sostuvo que esa discusión no debería mezclarse con la negociación del salario mínimo de 2027.

“No debe darse por hecho que entrará en vigor y, de aprobarse, sus efectos directos sobre los precios corresponderían principalmente a 2028, no a la negociación del salario mínimo de 2027”, explicó Ballén.

El analista insistió en que el debate debe buscar un equilibrio entre proteger el ingreso real de los trabajadores y evitar efectos secundarios sobre los precios, el empleo y las cuentas públicas.

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La inflación anual de octubre llegó al 6,30 %, mientras que en lo corrido de 2026 acumuló 5,94 %. Estos datos serán parte de las referencias centrales en la negociación que definirá el incremento del salario mínimo para el próximo año.

Por ahora, la discusión permanece abierta entre las propuestas de los gremios, la posición de los trabajadores y los análisis técnicos sobre el impacto que tendría cada escenario. Ballén considera que un aumento cercano al 8 % permitiría preservar el poder adquisitivo sin generar presiones excesivas, mientras que un incremento considerablemente mayor podría dificultar la tarea de reducir la inflación durante 2027.

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