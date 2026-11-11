Colombia

Revelan audio que comprobaría las agresiones del empresario Ricardo Leyva contra su expareja: “Ahora sí te voy a matar”

La grabación recoge una discusión en la que el empresario presuntamente agrede a su exesposa Karen Santos, quien le pide detenerse y afirma tener lesiones en el rostro y los brazos

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El audio aportado a la investigación judicial contiene advertencias de muerte contra la víctima durante una discusión. (@RLPConciertos - X/Captura de Video Cambio)
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El empresario de conciertos Ricardo Leyva enfrenta una acusación de la Fiscalía General de la Nación por presunta violencia intrafamiliar agravada contra su exesposa, Karen Santos. El proceso, que reúne hechos ocurridos entre 2020 y 2025, avanza en la etapa preparatoria de juicio después de que Leyva no aceptara los cargos.

En medio de este proceso, se conoció un audio en el que se evidenciaría una discusión entre Leyva y Santos. En la grabación, divulgada por Caracol Radio y que fue incorporado a la investigación, ella le reclama por sus constantes golpes, mientras le pide de forma reiterada que se calme.

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¿Crees que porque te gustamos solo puedes golpearme? (...) Ya me escupiste, ya me pegaste, ya no más”, dijo Santos en el audio expuesto por la cadena radial.

Ante ello, Leyva respondió con insultos, burlas y descalificaciones sobre su apariencia física: “Perra hijueputa. Te voy a dejar loco. Usas uñas postizas, pelo postizo, todo lo tuyo es postizo (sic)”.

El Juzgado Séptimo de Pequeñas Causas de Bogotá ratifica la validez de las acciones cautelares a favor de Karen Santos en el caso por violencia intrafamiliar contra Ricardo Leyva - crédito Captura de pantalla de Cambio/@RLPConciertos/X/Rawpixel Ltd
Karen Santos denunció agresiones físicas, psicológicas, verbales, económicas y patrimoniales durante su relación con Leyva (Captura de pantalla de Cambio/@RLPConciertos/X/Rawpixel Ltd)

A pesar de los constantes ruegos de la víctima para que se calme y detenga las agresiones, el atacante minimiza sus actos e intensifica sus amenazas. “¿Yo te he pegado?”, preguntó Leyva a Santos. A lo que ella le responde: “No me has pegado, bueno, entonces, todos estos golpes que tengo en la cara y en los brazos, porque me los hice yo”.

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A medida que transcurre la interacción, Leyva habría arrinconado a Santos y le había mencionado su intención de acabar con su vida: “Voy a ser incorrecto. Mírame. Mírame que te voy a matar”. El audio también recoge sus súplicas: “No me pegues” y “Suéltame”.

Al final de la interacción difundida en Caracol Radio, Leyva se habría dado cuenta de que Santos estaba grabando los instantes de la golpiza, a lo que reaccionó con mayor furia, profiriendo nuevos insultos y reiterando sus amenazas de muerte mientras se escuchan agresiones y el llanto de la víctima.

“Mira malparida, hijueputa, ¿me sigues grabando? ¿Me sigues grabando, perra? (...) Ahora sí la voy a matar, porque me sigue grabando (sic)”, expresó. Santos responde con llanto al final del registro. El contenido hace parte del material que deberán valorar las autoridades dentro del proceso penal.

Ricardo Leyva, reconocido empresario de conciertos en Colombia, es investigado por sus vínculos políticos y contratos estatales - crédito Ricardo Leyva/X
Ricardo Leyva fue acusado por la Fiscalía por presunta violencia intrafamiliar agravada contra Karen Santos (Ricardo Leyva/X)

La Fiscalía acusó a Leyva por 11 presuntos episodios de violencia

La Fiscalía Quinta Delegada ante la Corte Suprema de Justicia presentó el escrito de acusación el 19 de octubre de 2026. El documento atribuye a Leyva el delito de violencia intrafamiliar agravada, en concurso homogéneo y sucesivo, a título de autor y en modalidad dolosa.

El escrito, también revelado por el citado medio de comunicación, identifica 11 presuntos episodios de violencia y sostiene que la convivencia de la expareja estuvo marcada por ciclos de agresiones físicas, psicológicas, verbales, económicas y patrimoniales. Entre los hechos que la Fiscalía reseñó figuran halones de cabello, golpes en la cabeza y el rostro, escupitajos y una presunta persecución con arma blanca.

En noviembre de 2025, Santos relató a Cambio que había decidido hacer pública su historia porque temía por su vida. “Esto no lo hago por valentía: o hablo o me matan”, declaró entonces a la revista mencionada. También aseguró que las agresiones la llevaron a urgencias y que ha sufrido pérdida parcial de visión en un ojo. Como respaldo de su denuncia, entregó videos, fotografías de lesiones, registros médicos, audios y conversaciones.

La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Ricardo Leyva el 19 de octubre de 2026 (Captura de Pantalla Caracol Radio)
La Fiscalía presentó el escrito de acusación contra Ricardo Leyva el 19 de octubre de 2026 (Captura de Pantalla Caracol Radio)

Leyva ha rechazado las acusaciones y sostiene que es inocente. Además, presentó una denuncia contra Santos por presunta extorsión; de acuerdo con su versión, ella habría amenazado con divulgar material íntimo para perjudicar su reputación.

Tras la acusación formal, comenzó el descubrimiento probatorio, fase en la que la Fiscalía, la defensa y la representación de las víctimas ponen en conocimiento los elementos que pretenden usar en el juicio.

El caso se tramita bajo el procedimiento penal especial abreviado previsto en la Ley 1826 de 2017 y continuará ante un juez penal de conocimiento, quien deberá convocar la audiencia concentrada.

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