Colombia

Resultados Super Astro Sol hoy 11 de noviembre: verifique el signo ganador

Super Astro ofrece la posibilidad de obtener premios que alcanzan miles de millones de pesos a partir de una apuesta de 500 pesos

Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tiene que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora (Infobae)
Para ganar el premio mayor del sorteo Super Astro tiene que acertar con los cuatro números y el signo de la combinación ganadora (Infobae)
Guardar

Super Astro Sol compartió los resultados ganadores de su más reciente sorteo, celebrado este miércoles 11 de noviembre de 2026. Este popular juego le da la probabilidad de ganar hasta 42.000 veces la cantidad de su apuesta. Descubra si fue uno de los ganadores del chance de hoy.

Resultados del Super Astro Sol

  • Fecha: miércoles 11 de noviembre de 2026.
  • Número ganador: 3012.
  • Signo ganador: Sagitario.

A qué hora se juega Super Astro

Super Astro tiene dos sorteos que se juegan prácticamente todos los días de la siguiente manera:

PUBLICIDAD

El Super Astro Sol se celebra de lunes a sábado a las 16:00 horas. El Super Astro Luna que se celebra de lunes a viernes a las 22:50 horas, los sábados a las 22:45 horas y los domingos, así como días festivos, a las 20:30 horas.

Recuerde que solo se tiene un lapso de un año, contando a partir del día en que se realizó el sorteo, para cobrar el premio, de no hacerlo se perderá.

Para exigir el dinero se tiene que presentar el tiquete original sin enmendaduras y alteraciones, con las letras claras y legibles; también una fotocopia de la cédula de ciudadanía ampliada al 150%; y el formato SIPLAFT totalmente diligenciado que puedes encontrar en un punto de venta.

PUBLICIDAD

¿Cómo jugar el Súper Astro?

Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Super Astro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para participar y tener la posibilidad de ganar uno de los miles de millones de pesos en premios del Súper Astro, primero se tiene que acercar a cualquiera de los puntos de venta de Su Red o Super Giros. O si prefiere hacerlo en línea, puede ingresar a la página oficial o descargar la aplicación de cualquiera de los dos distribuidores autorizados.

Posteriormente, tiene que elegir la combinación ganadora la cual debe estar conformada por cuatro cifras del 0 al 9 más un signo zodiacal. También puede elegir los 12 signos zodiacales para aumentar las posibilidades de ganar.

Ya con la apuesta definida, hay que realizar el pago que va desde los 500 pesos hasta los 10 mil pesos por tiquete. Mientras mayor sea el pago, el premio por resultar ganador será más grande.

Para ganar el premio mayor, los cuatro números y el signo de la apuesta tiene que coincidir con los resultados del día, sin embargo, se tiene la posibilidad de obtener alguna recompensa desde los dos aciertos.

El premio mayor, es decir, para aquel que haya atinado las cuatro cifras y el signo, se define multiplicando 42 mil veces el monto apostado. Para quien atinó a tres de las cifras más el signo el dinero entregado se definirá multiplicando mil veces el monto apostado. Mientras que para aquel que atinó a dos cifras más el signo el premio ascenderá a 100 veces el monto apostado.

Cabe mencionar que los premios menores a 182 UVT ($8.565.830) serán pagados en los puntos de venta autorizados de cada distribuidor. Mientras que los premios iguales o mayores a 182 UV, el ganador deberá acercarse a un punto de venta SuRed o Super Giros para formalizarse como ganador, posteriormente el premio será pagado en las oficinas del Banco de Occidente a través de un cheque.

¿Qué impuestos se aplican en Súper Astro?

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los premios del Súper Astro están sujetos principalmente a dos impuestos:

Una retención en la fuente del 20%, que se aplica únicamente a premios iguales o superiores a 48 UVT (aproximadamente $1.709.136 a $2.259.120 pesos). Esta retención corresponde a un impuesto sobre los premios ganados en juegos de suerte y azar.

El Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) o impuesto 4x1000, que se cobra sobre las transacciones financieras realizadas al momento de la consignación o retiro del dinero del premio. Este impuesto es indirecto y lo asume el beneficiario del premio.

Además, para premios mayores a 182 UVT (alrededor de $6.600.000 o $8.500.000), el cobro se realiza por transferencia bancaria, aplicándose estos descuentos antes de que el ganador reciba el monto neto. Estos impuestos son obligatorios y se retienen en la fuente para garantizar el cumplimiento de las normativas fiscales en Colombia.

Temas Relacionados

Super Astro SolSuper AstroResultado Super Astro SolAstro Sol hoyLoterías de Colombiacolombia-noticiascolombia-loteríasÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

En un adelanto de la entrevista con el periodista Melquisedec Torres, la exdirectora del Dapre aseguró que llevó el estandarte a la movilización del primero de mayo de 2025 como un mensaje dirigido a la entonces mano derecha de Gustavo Petro

Angie Rodríguez confesó que ondeó la bandera ‘guerra a muerte’ en la plaza de Bolívar en contra de Laura Sarabia: “La estoy sacando por ella”

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

La operación afectó unidades avaluados en más de $453 millones que, según las autoridades, generarían ingresos cercanos a $18.000 millones mensuales

Ejército inhabilitó 61 máquinas usadas para extracción ilegal de oro al servicio del Clan del Golfo, en Quibdó, Chocó

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

En sesión del 11 de noviembre se analizaron las condiciones económicas de las empresas, las particularidades del sector rural y de las micro, pequeñas y medianas empresas

Salario mínimo de 2027: Ministerio del Trabajo y entidades del Gobierno definieron cifras clave para concretar el aumento

Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos

La decisión circunscribe las actuaciones oficiales a municipios y ciudades con afectaciones demostradas. De la misma manera, obliga al Ministerio de Hacienda a recalcular los fondos requeridos en un plazo de 20 días hábiles

Corte Constitucional avaló la emergencia económica por el terremoto del 10 de agosto, pero con límites al uso de recursos

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”

El mandatario Mauricio Salazar manifestó su preocupación por la falta de liquidez para atender a las familias que perdieron sus viviendas y negocios. También pidió al Gobierno nacional establecer cuánto recibirán los afectados y cuándo se realizarán los desembolsos

Alcalde de Pereira cuestionó los recursos para atender a los damnificados del terremoto y lanzó advertencia: “Tengo un pálpito, el Fondo Milagro no tiene plata”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Guerra entre el Clan del Golfo y el ELN en Chocó provocó el desplazamiento de familias indígenas hacia Medellín: denuncian secuestros y asesinatos en la región

Identifican a la víctima mortal del atentado con explosivos contra una estación de Policía en Patía, Cauca

Atentado terrorista en Planadas, Tolima, dejó cuatro muertos: ellos son ‘Amazonas’, ‘Yamaha’ y ‘Chapolo’, los señalados responsables de la volqueta bomba

Masacre en Suaza, Huila: revelaron detalles de la pelea que dejó seis muertos, incluyendo cinco presuntos extorsionistas, que habrían sido ajusticiados por la comunidad

Hombres armados irrumpieron en el Hospital de Suárez, en Cauca, y asesinaron a un paciente: la Alcaldía condenó el atentado

ENTRETENIMIENTO

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

‘La casa de los famosos’ y ‘MasterChef Celebrity’ empezaron a mover ficha al mismo tiempo, pensando en 2027: ya habría confirmaciones y rechazos

Emiro Navarro confirmó que peleará en ‘Stream Fighters’ y anticipó un show para su entrada al ring: “Cuento con el aval de mi ortopedista”

Don Omar suspendió tres conciertos de su gira por culpa de una infección respiratoria a pocos días de anunciar sus fechas en Colombia: “Necesito tiempo”

Este el paso a paso para votar en la final de ‘Yo Me Llamo Mini 2026′ y apoyar a su artista favorito completamente gratis

El periodista Pablo Arango reveló que planea ser padre junto a su novio: “Quiero adoptar y que mi familia crezca”

Deportes

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Italia vs. Francia: hora y dónde ver en Colombia el partido que se jugará en el Giuseppe Meazza por la Nations League

Colombia buscará su segundo oro en los Juegos Olímpicos de la Juventud: Evelin Trejos es finalista en boxeo

Acolfutpro denunció la ausencia de la FCF y Dimayor en mesa convocada por el Ministerio de Trabajo: “Lo dejaron plantado”

Hinchas vandalizaron la sede administrativa del Pasto en protesta por los malos resultados y la falta de pagos: “Ustedes cuentan dinero, nosotros solo fracasos”

José Néstor Pekerman reveló lo que le dijo a los jugadores de la selección Colombia en el empate ante Chile por las Eliminatorias a Brasil 2014: “Sé que están derrumbados”